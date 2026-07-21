Lãnh đạo Hamas mới là ai?

Ngày 20/7, Hamas đã công bố lãnh đạo mới của nhóm này khi cuộc chiến ở Gaza vẫn đang tiếp diễn.

Ông Khalil al-Hayya vừa được bầu làm người đứng đầu Văn phòng chính trị Hamas ở Gaza.

Theo thông báo của Hamas, ông Khalil al-Hayya vừa được bầu làm người đứng đầu Văn phòng chính trị của nhóm này, lấp đầy vị trí lãnh đạo còn trống sau vụ ám sát thủ lĩnh Yahya Sinwar.

Ông Al-Hayya, người từng giữ chức phó lãnh đạo phong trào tại Dải Gaza và là trưởng đoàn đàm phán ngừng bắn của tổ chức này, đã được chọn sau cuộc bầu cử nội bộ.

Ông đã cạnh tranh với ông Khaled Meshaal, cựu lãnh đạo văn phòng chính trị và là người lãnh đạo lâu năm của cánh đối ngoại của nhóm.

Theo các báo cáo của truyền thông Arab, ông al-Hayya được coi là "cứng rắn hơn" ông Meshaal.

Al-Hayya cũng nằm trong số các quan chức cấp cao của Hamas bị nhắm mục tiêu trong cuộc tấn công của Israel năm 2025 tại Doha, nơi ông đang cư trú.

Quá trình bầu chọn lãnh đạo mới bắt đầu từ tháng 1/2026, nhưng bị gián đoạn bởi các cuộc chiến ở Iran và Lebanon, cũng như chiến dịch quân sự liên tục của Israel ở Gaza.

Khi cuộc bỏ phiếu cuối cùng được tổ chức, một hội đồng gồm 50 thành viên bao gồm các đại diện của Hamas từ Gaza, Bờ Tây - được cho là bao gồm cả các thành viên bị giam giữ trong các nhà tù của Israel và ban lãnh đạo lưu vong của nhóm đã tham gia.

Khalil al-Hayya là ai?

Ông Hayya sinh ra ở Gaza năm 1960 và là thành viên của Hamas từ khi nhóm này được thành lập năm 1987.

Ông thăng tiến trong giới lãnh đạo địa phương của Hamas ở Gaza trước khi trở thành một trong những nhân vật chính trị cấp cao nhất và là người tham gia chủ chốt trong các cuộc đàm phán về lệnh ngừng bắn và trao đổi tù nhân.

Một số thành viên trong gia đình của Hayya đã bị Israel sát hại. Vợ và 3 người con của ông đã thiệt mạng trong một vụ ám sát hụt ông vào năm 2007.

Ông đóng vai trò trung tâm trong việc đàm phán các thỏa thuận ngừng bắn với Israel trong các cuộc chiến tranh Gaza năm 2014 và 2023.

Al-Hayya từ lâu đã được cho là có liên hệ với Hamas và Iran cũng như "Trục kháng chiến" rộng lớn hơn, bao gồm cả Hezbollah.

Các nhà phân tích nhận định, việc bổ nhiệm ông có thể báo hiệu một lập trường cứng rắn hơn, nhằm đáp trả các yêu cầu quốc tế về việc Hamas giải giáp vũ khí.

Sau thông báo, Hezbollah đã chúc mừng Hamas về việc ông al-Hayya đắc cử, mô tả cuộc bỏ phiếu là bằng chứng cho thấy nhóm này vẫn “mạnh mẽ và đoàn kết” bất chấp chiến tranh và việc một số lãnh đạo của họ bị sát hại.