HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Lãnh đạo Hamas mới là ai?

Hoàng Vân
|

Ngày 20/7, Hamas đã công bố lãnh đạo mới của nhóm này khi cuộc chiến ở Gaza vẫn đang tiếp diễn.

Ông Khalil al-Hayya vừa được bầu làm người đứng đầu Văn phòng chính trị Hamas ở Gaza.

Theo thông báo của Hamas, ông Khalil al-Hayya vừa được bầu làm người đứng đầu Văn phòng chính trị của nhóm này, lấp đầy vị trí lãnh đạo còn trống sau vụ ám sát thủ lĩnh Yahya Sinwar.

Ông Al-Hayya, người từng giữ chức phó lãnh đạo phong trào tại Dải Gaza và là trưởng đoàn đàm phán ngừng bắn của tổ chức này, đã được chọn sau cuộc bầu cử nội bộ.

Ông đã cạnh tranh với ông Khaled Meshaal, cựu lãnh đạo văn phòng chính trị và là người lãnh đạo lâu năm của cánh đối ngoại của nhóm.

Theo các báo cáo của truyền thông Arab, ông al-Hayya được coi là "cứng rắn hơn" ông Meshaal.

Al-Hayya cũng nằm trong số các quan chức cấp cao của Hamas bị nhắm mục tiêu trong cuộc tấn công của Israel năm 2025 tại Doha, nơi ông đang cư trú.

Quá trình bầu chọn lãnh đạo mới bắt đầu từ tháng 1/2026, nhưng bị gián đoạn bởi các cuộc chiến ở Iran và Lebanon, cũng như chiến dịch quân sự liên tục của Israel ở Gaza.

Khi cuộc bỏ phiếu cuối cùng được tổ chức, một hội đồng gồm 50 thành viên bao gồm các đại diện của Hamas từ Gaza, Bờ Tây - được cho là bao gồm cả các thành viên bị giam giữ trong các nhà tù của Israel và ban lãnh đạo lưu vong của nhóm đã tham gia.

Khalil al-Hayya là ai?

Ông Hayya sinh ra ở Gaza năm 1960 và là thành viên của Hamas từ khi nhóm này được thành lập năm 1987.

Ông thăng tiến trong giới lãnh đạo địa phương của Hamas ở Gaza trước khi trở thành một trong những nhân vật chính trị cấp cao nhất và là người tham gia chủ chốt trong các cuộc đàm phán về lệnh ngừng bắn và trao đổi tù nhân.

Một số thành viên trong gia đình của Hayya đã bị Israel sát hại. Vợ và 3 người con của ông đã thiệt mạng trong một vụ ám sát hụt ông vào năm 2007.

Ông đóng vai trò trung tâm trong việc đàm phán các thỏa thuận ngừng bắn với Israel trong các cuộc chiến tranh Gaza năm 2014 và 2023.

Al-Hayya từ lâu đã được cho là có liên hệ với Hamas và Iran cũng như "Trục kháng chiến" rộng lớn hơn, bao gồm cả Hezbollah.

Các nhà phân tích nhận định, việc bổ nhiệm ông có thể báo hiệu một lập trường cứng rắn hơn, nhằm đáp trả các yêu cầu quốc tế về việc Hamas giải giáp vũ khí.

Sau thông báo, Hezbollah đã chúc mừng Hamas về việc ông al-Hayya đắc cử, mô tả cuộc bỏ phiếu là bằng chứng cho thấy nhóm này vẫn “mạnh mẽ và đoàn kết” bất chấp chiến tranh và việc một số lãnh đạo của họ bị sát hại.

Theo RT
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

01:25
MG ZS Hybrid+ ra mắt Đông Nam Á: Thiết kế mới, hộp số 3 cấp độc đáo, 15 tính năng hỗ trợ lái

MG ZS Hybrid+ ra mắt Đông Nam Á: Thiết kế mới, hộp số 3 cấp độc đáo, 15 tính năng hỗ trợ lái

01:01
Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

01:30
Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

01:31
Yamaha ra mắt xe tay ga điện mới: Thiết kế thể thao, 3 chế độ lái, chạy tới 117 km/lần sạc

Yamaha ra mắt xe tay ga điện mới: Thiết kế thể thao, 3 chế độ lái, chạy tới 117 km/lần sạc

01:27
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

01:44
Hãng xây nhà máy ở TP.HCM ra mắt xe ga mới, sẵn sàng cạnh tranh Honda SH và Vario

Hãng xây nhà máy ở TP.HCM ra mắt xe ga mới, sẵn sàng cạnh tranh Honda SH và Vario

01:16
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại