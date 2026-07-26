Láng giềng Việt Nam thả cỗ máy khổng lồ xuống nước, khoan xuyên nhiều lớp đất đá, lộ diện 'kỳ quan' chưa từng có dưới con sông dài thứ 3 thế giới

Dự án được kỳ vọng tăng cường kết nối giữa các cụm đô thị chính của Trung Quốc.

Ngày 24/7, Trung Quốc đã hoàn thành đường hầm đường sắt cao tốc đầu tiên dưới sông Dương Tử - con sông dài nhất châu Á và thứ 3 thế giới. Sự kiện này đánh dấu cột mốc quan trọng trong quá trình xây dựng tuyến đường sắt cao tốc kết nối khu vực nội địa với vùng duyên hải phía đông.

Đường hầm đường sắt sông Dương Tử dài 11,9 km nối 2 quận của thành phố Trùng Khánh và sẽ là mắt xích quan trọng trên tuyến đường sắt cao tốc kết nối các trung tâm giao thông lớn của thành phố này với thành phố Hạ Môn (Phúc Kiến).

Dự án phải vượt qua nhiều điều kiện địa chất và đô thị phức tạp khi đường hầm đi xuyên các dãy núi, khu dân cư và lòng sông Dương Tử.

Đơn vị thi công - Tập đoàn Đường sắt số 14 Trung Quốc - đã sử dụng một máy đào hầm chuyên dụng mang tên Changjiang, được thiết kế để chịu áp lực nước rất lớn và có khả năng khoan xuyên qua các lớp đất đá xen kẽ nằm sâu dưới đáy sông, theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã.

Tuyến Trùng Khánh - Hạ Môn, trong đó một số đoạn đã đi vào khai thác, là một trong 16 hành lang đường sắt cao tốc chiến lược mà Bắc Kinh đặt mục tiêu cơ bản hoàn thành vào năm 2030 nhằm tăng cường kết nối giữa các cụm đô thị lớn trên cả nước.

Mạng lưới này gồm 8 tuyến theo trục bắc - nam và 8 tuyến theo trục đông - tây.

Các tuyến trải dài từ tỉnh Cam Túc ở tây bắc đến Hồng Kông, Thâm Quyến và Cáp Nhĩ Tân.

Theo Tập đoàn Đường sắt Trung Quốc, đến tháng 3 năm nay, tiến độ xây dựng toàn bộ mạng lưới đã đạt khoảng 84%.

Ông Wang Qiming, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Đường sắt Quốc gia Trung Quốc, cho biết trong cuộc họp báo hôm 21/7: "Trong 5 năm tới, chúng tôi sẽ tiếp tục nâng cao năng lực và tối ưu hóa cấu trúc mạng lưới đường sắt, đẩy nhanh việc hoàn thiện mạng lưới đường sắt cao tốc ‘8 trục dọc, 8 trục ngang’, tăng cường kết nối giữa các khu vực trọng điểm và cải thiện hệ thống vận tải hành khách tại các cụm đô thị lớn".

Đến cuối năm ngoái, tổng chiều dài mạng lưới đường sắt cao tốc của Trung Quốc đã vượt 50.000 km. Chính phủ nước này đặt mục tiêu mở rộng lên khoảng 60.000 km trong vòng 5 năm tới.

Cùng với quá trình mở rộng mạng lưới, Trung Quốc cũng đang triển khai ngày càng nhiều dự án đường hầm đường sắt cao tốc đi ngầm dưới nước.

Trong số đó có tuyến vượt biển nối đảo Sùng Minh (Thượng Hải) với Thái Thương (tỉnh Giang Tô), dự kiến hoàn thành trong năm nay.

Tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc cũng đang xây dựng đường hầm đường sắt cao tốc ngầm dưới nước sâu nhất thế giới, nằm dưới cửa sông Châu Giang với độ sâu lên tới 116 mét, thuộc tuyến Thâm Quyến - Giang Môn.

Theo SCMP﻿