Láng giềng Việt Nam phát hiện mỏ chứa 10.000 tỷ m³ khí đốt ở độ sâu 5.000 mét, rộng 10.000 km²

Các chuyên gia cho biết, các tầng địa chất siêu sâu ở lưu vực này có thể sản xuất khoảng 10 tỷ mét khối khí mỗi năm vào năm 2035.

Theo một chuyên gia của tập đoàn Sinopec và các đơn vị tư vấn trong ngành, Trung Quốc đang mở rộng hoạt động khoan khai thác khí đốt xuống các tầng đá phiến cổ xưa và sâu hơn tại lưu vực Tứ Xuyên. Bước đi này có khả năng sẽ giúp sản lượng khí phi truyền thống trong nước tăng thêm hơn một phần ba vào năm 2035.

Trong bối cảnh sản lượng khí đá phiến đang tụt lại so với các mục tiêu của chính phủ và chỉ chiếm 10% tổng sản lượng khí đốt của Trung Quốc, các tập đoàn dầu khí nhà nước đang phải chinh phục những địa hình nằm sâu khoảng 5.000 mét dưới lòng đất – thuộc hàng sâu nhất thế giới – nhằm ngăn chặn đà giảm tốc.

Tháng trước, tập đoàn dầu khí quốc gia Sinopec đã ghi nhận 236 tỷ mét khối trữ lượng khí đốt đã được xác minh tại dự án Ziyang Dongfeng, nằm ở độ sâu khoảng 4,500 mét dưới bề mặt.

Trước đó vào năm 2023, PetroChina cũng có một phát hiện với quy mô tương tự tại một giếng khoan lân cận ở vùng Ziyang.

Cả hai tập đoàn đều đang khai thác tầng địa chất Cambri Qiongzhusi tại khu vực Ziyang, nằm giữa hai siêu đô thị Thành Đô và Trùng Khánh, thuộc phía đông của lưu vực Tứ Xuyên.

Sau khi khoan hơn 100 giếng thử nghiệm, các công ty đang đẩy nhanh tiến độ phát triển với mức chi phí lên tới hàng tỷ đô la. Theo các quan chức của công ty dầu khí nhà nước, hoạt động khai thác thương mại quy mô lớn dự kiến sẽ bắt đầu trong vòng 2 – 3 năm tới.

Trung Quốc bắt đầu khai thác thương mại khí đá phiến vào năm 2014. Đến năm 2016, nước này đặt ra các mục tiêu sản lượng đạt 30 tỷ mét khối vào năm 2020 và từ 80 – 100 tỷ mét khối vào năm 2030.

Các nhà phân tích cho biết, sản lượng khí đá phiến thời kỳ đầu của Trung Quốc đã tăng vọt lên mức 20 tỷ mét khối vào năm 2020 nhờ các mỏ nằm ở độ sâu chủ yếu dưới 3.500 mét. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng đã sụt giảm mạnh trong những năm gần đây, chỉ còn khoảng 4% mỗi năm do các mỏ này nhanh chóng bị cạn kiệt.

Tính đến năm 2025, Trung Quốc là nhà sản xuất lớn thứ 2 thế giới với sản lượng khoảng 27 tỷ mét khối. Thế nhưng con số này vẫn chưa bằng 5% sản lượng của quốc gia đứng đầu là Mỹ, nguyên nhân do địa chất của Trung Quốc phức tạp hơn, đồng thời các nguồn tài nguyên lại tập trung tại lưu vực Tứ Xuyên – nơi có địa hình đồi núi và mật độ dân cư đông đúc.

Theo giới phân tích, Bắc Kinh coi khí đá phiến, cùng với khí mỏ than sâu, là giải pháp nhằm hạn chế việc nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) đắt đỏ, đồng thời tạo lợi thế đàm phán để có được các điều khoản tốt hơn cho các nguồn cung cấp khí đốt qua đường ống từ Nga và Turkmenistan.

Chen Lin, nhà nghiên cứu thượng nguồn tại Rystad Energy, nhận định việc khai thác sâu hơn có thể nâng sản lượng khí đá phiến của Trung Quốc lên thêm gần một nửa so với mức của năm 2025, đạt 40 tỷ mét khối vào năm 2035, tương đương 13% sản lượng khí đốt dự báo của quốc gia này.

Zhao Qun, chuyên gia địa chất tại Viện Khám phá và Phát triển của PetroChina, cho biết các đánh giá ban đầu cho thấy mỏ Qiongzhusi – trải rộng trên diện tích 10.000 km vuông – đang chứa 10 nghìn tỷ mét khối khí và có thể bơm từ 30-50 bcm khí mỗi năm. Thời điểm đạt con số này sẽ phụ thuộc vào các quyết định đầu tư.

Trả lời Reuters, ông Zhao cho biết các phát hiện tại Qiongzhusi đánh dấu bước đột phá tiến vào các thành hệ đa tầng, đòi hỏi kỹ thuật khoan phức tạp hơn nhiều so với các dự án ở tầng nông trước đây.

Nhà khoa học trưởng của Sinopec, Guo Tonglou, cho biết Qiongzhusi – tầng đá phiến cổ nhất thế giới với 540 triệu năm tuổi và nằm ở độ sâu 4.500-5.200 mét – có thể cung cấp từ 10-15 tỷ mét khối mỗi năm vào năm 2035.

Ông nhận định Qiongzhusi sở hữu các tầng địa chất dày hơn, rộng hơn và chất lượng cao hơn so với các mỏ nông như Fuling – dự án thương mại đầu tiên của Trung Quốc. Mặc dù vậy, độ sâu lớn hơn cũng làm tăng chi phí cho mỗi giếng khoan và các thách thức về kỹ thuật và khoan đục.

Cũng theo ông Zhao và Guo, Sinopec và PetroChina đang thiết kế các phương án khoan mới nhằm ngăn chặn tình trạng rò rỉ khí giữa các giếng khoan ngang đa tầng.

Trong khi đó, các nhà phân tích của Wood Mackenzie dự báo mỏ Qiongzhusi có thể đóng góp 10 tỷ mét khối vào năm 2035. Tổng sản lượng khí đá phiến của Trung Quốc có thể tăng hơn gấp đôi lên mức 62 tỷ mét khối, chiếm 18% tổng sản lượng toàn quốc, nhờ vào tiềm năng khổng lồ từ các tần địa chất nông truyền thống.

Ông Guo của tập đoàn Sinopec cho biết, một giếng khoan tại Qiongzhusi có chi phí từ 90 triệu đến 100 triệu nhân dân tệ, cao hơn 45% so với một mỏ nông. Dẫu vậy, sản lượng trên mỗi giếng lớn hơn và tỷ lệ thu hồi cao hơn có thể giúp đá phiến siêu sâu đạt được hiệu quả kinh tế thương mại.

Theo Reuters﻿