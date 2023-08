Làn sóng xe Trung Quốc dồn dập, thêm một hãng xe mang nhiều hàng "khủng" vào Việt Nam

Sau Haima, Wuling, và mới nhất là Haval, thương hiệu ô tô Trung Quốc tiếp theo vừa công bố tham gia bán xe tại Việt Nam trong năm 2023 là cái tên Lynk & Co. Các mẫu xe Lynk & Co - thương hiệu thuộc Geely sẽ được phân phối bởi công ty GreenLynk Automotives, một công ty con nằm trong tập đoàn Tasco (doanh nghiệp lâu năm trong lĩnh vực giao thông, vận tải và dịch vụ ô tô). GreenLynk là đơn vị có cổ đông chi phối là Bắc Âu Auto - phân phối chính hãng của Volvo tại Việt Nam.

Ông Liu Xiangyang - Phó Chủ tịch cấp cao của Geely Auto kiêm Tổng Giám đốc Lynk & Co, đánh giá Việt Nam là một thị trường tiềm năng của ngành công nghiệp ô tô.

Nhà nhập khẩu và phân phối tại Việt Nam - GreenLynk cho biết sẽ có 4 sản phẩm đầu tiên bao gồm Lynk & Co 01, 03, 05 và 09 gia nhập thị trường Việt Nam, với sản phẩm đầu tiên dự kiến ra mắt vào tháng 10.

Trong giai đoạn đầu, GreenLynk Automotives phát triển hai Lynk & Co Center tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, trưng bày các mẫu xe và trải nghiệm lái thử cho khách hàng.

Bên cạnh đó, với hệ thống 83 showroom trong hệ sinh thái kinh doanh, GreenLynk Automotives dự kiến sẽ tập trung đẩy mạnh mạng lưới bán hàng và chăm sóc khách hàng tại các khu vực khác trong năm 2024.

Làn sóng xe Trung Quốc tại thị trường Việt Nam đang có dấu hiệu nóng hơn với sự xuất hiện của thương hiệu mới Lynk & Co.

Hầu hết các mẫu xe mới nhất hiện nay của Lynk & Co đều ứng dụng trên nền tảng CMA Evo (Compact Modular Architecture), động cơ phát triển và sản xuất ở Thụy Điển, xe lắp ráp tại Trung Quốc.



Trong đó, Lynk & Co 01 - chiếc xe thuộc phân khúc C-SUV, trang bị nhiều công nghệ như hệ thống điều khiển thông minh, màn hình cảm ứng lớn trên bảng điều khiển trung tâm, hỗ trợ kết nối không dây CarPlay và Android Auto, điều hòa tự động và hệ thống âm thanh chất lượng cao. Ngoài ra, xe còn tích hợp các tính năng an toàn nhờ 12 cảm biến siêu âm, 5 radar sóng milimet, 4 camera toàn cảnh, 1 camera phía trước và 1 camera quan sát người lái.

Đây cũng là mẫu xe khá được lòng tại thị trường nội địa, với 6.000 chiếc được bán ra trong vòng hơn 2 phút, trở thành mẫu xe đến từ thương hiệu Trung Quốc bán nhanh nhất thế giới.

Lynk & Co 01.

Lynk & Co 03 lại là một chiếc sedan cỡ C, sử dụng động cơ 2 lít, 4 xi-lanh. Lynk & Co 05 cũng là một chiếc SUV cỡ C, nhưng thiết kế lai coupe, động cơ cũng là loại 2 lít, 4 xi-lanh.



Lynk & Co 09 là mẫu SUV hạng trung, trang bị động cơ tăng áp 2 lít, hộp số tự động 8 cấp, và có các phiên bản mild-hybrid (MHEV).

Hiện giá bán của các mẫu xe tại thị trường Việt Nam chưa được công bố. Tại quê nhà, Lynk & Co 09 mới ra mắt có giá bán dao động từ 270.000 – 375.000 NDT (tương đương 955 triệu đồng – 1,33 tỷ đồng).

Khi về Việt Nam, cộng thuế nhập khẩu và thuế tiêu thụ đặc biệt cũng như nhiều chi phí khác, các mẫu xe của thương hiệu Trung Quốc sẽ không nằm ở phân khúc giá rẻ hay trung cấp.