Lần đầu tiên tại Việt Nam: Một bệnh viện công đạt chứng nhận Quốc tế AirwaysCARE danh giá

Đây là bệnh viện công lập tiếp nhận số lượng bệnh nhân rất lớn mỗi ngày. Bệnh viện vừa đón nhận một chứng nhận danh giá của Quốc tế.

Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM vừa trở thành bệnh viện công lập đầu tiên tại Việt Nam được Mạng lưới Toàn cầu về Dị ứng và Hen phế quản (GA²LEN) công nhận đạt chuẩn quốc tế AirwaysCARE trong quản lý, điều trị hen phế quản và viêm mũi dị ứng.

Chứng nhận AirwaysCARE (Allergic Rhinitis and Asthma Centers of Reference and Excellence) được xem là một trong những tiêu chuẩn quốc tế dành cho các trung tâm điều trị chuyên sâu về bệnh lý dị ứng đường hô hấp. Việc đạt chứng nhận đồng nghĩa Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM (UMC) chính thức gia nhập mạng lưới các trung tâm y khoa đạt chuẩn quốc tế trong lĩnh vực này.

GA²LEN (Global Allergy and Asthma Excellence Network) là mạng lưới nghiên cứu và hợp tác học thuật hàng đầu thế giới về dị ứng và hen phế quản, hoạt động dưới sự bảo trợ của các chương trình nghiên cứu thuộc Liên minh châu Âu (EU). AirwaysCARE là hệ thống tiêu chuẩn do GA²LEN xây dựng nhằm đánh giá toàn diện năng lực chẩn đoán, điều trị và quản lý lâu dài đối với người mắc hen phế quản và viêm mũi dị ứng.

Để được công nhận, cơ sở y tế phải đáp ứng nhiều tiêu chí nghiêm ngặt, từ việc chuẩn hóa quy trình điều trị theo các hướng dẫn quốc tế như GINA và ARIA, xây dựng hệ thống theo dõi người bệnh nhằm phát hiện sớm nguy cơ xuất hiện cơn hen cấp, đến năng lực nghiên cứu khoa học và đào tạo chuyên môn cho mạng lưới y tế.

Theo đại diện bệnh viện, chứng nhận này có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh số người mắc các bệnh dị ứng đường hô hấp ngày càng tăng do ô nhiễm môi trường và tốc độ đô thị hóa.

Chứng nhận AirwaysCARE (Allergic Rhinitis and Asthma Centers of Reference and Excellence).

Là bệnh viện công lập với số lượng bệnh nhân rất lớn mỗi ngày, việc đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế cho thấy bệnh viện có khả năng duy trì quy trình điều trị đồng bộ, kiểm soát chất lượng ở tất cả các khâu, từ tiếp nhận, chẩn đoán bằng các kỹ thuật thăm dò chức năng hô hấp chuyên sâu đến xây dựng phác đồ điều trị phù hợp với từng người bệnh.

Mô hình AirwaysCARE có gì đặc biệt

Theo mô hình AirwaysCARE, người mắc hen phế quản và viêm mũi dị ứng sẽ được phân loại theo từng kiểu hình lâm sàng để lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp thay vì áp dụng chung một phác đồ. Cách tiếp cận này giúp hạn chế tình trạng lạm dụng corticoid đường toàn thân, đồng thời tạo điều kiện triển khai các liệu pháp sinh học cho những trường hợp hen nặng.

Bên cạnh điều trị, bệnh viện cũng tăng cường quản lý bệnh lâu dài thông qua các chương trình giáo dục sức khỏe và kế hoạch hành động dành cho người mắc hen. Người bệnh được hướng dẫn nhận biết sớm dấu hiệu bệnh chuyển nặng, chủ động xử trí tại nhà và phối hợp với bác sĩ nhằm duy trì chức năng hô hấp ổn định, giảm nguy cơ nhập viện cấp cứu.

Đối với nhóm người mắc hen nặng – dù chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ nhưng tiêu tốn nhiều nguồn lực y tế và có nguy cơ tử vong cao – bệnh viện áp dụng quy trình đánh giá chuyên sâu bằng các xét nghiệm và kỹ thuật như đo FeNO, định lượng IgE toàn phần, đếm bạch cầu ái toan trong máu hoặc đờm để xác định chính xác cơ chế viêm. Kết quả này là cơ sở lựa chọn các liệu pháp điều trị trúng đích bằng thuốc sinh học như kháng IgE, kháng IL-5 hay kháng TSLP đối với những trường hợp không kiểm soát được bệnh bằng điều trị thông thường.

Bệnh viện đón nhận chứng nhận quốc tế.

Một điểm nổi bật khác của mô hình AirwaysCARE là cơ chế hội chẩn liên chuyên khoa giữa các bác sĩ Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng, Hô hấp và Tai Mũi Họng. Cách tiếp cận đa chuyên ngành giúp đánh giá đầy đủ các bệnh lý đồng mắc, đặc biệt ở những người vừa mắc hen phế quản vừa có viêm mũi xoang mạn tính hoặc polyp mũi, từ đó đưa ra phương án điều trị thống nhất và hiệu quả hơn.

Đại diện Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM cho biết, việc đạt chứng nhận AirwaysCARE không chỉ ghi nhận năng lực chuyên môn của bệnh viện mà còn mở ra cơ hội tham gia các nghiên cứu đa trung tâm, tăng cường hợp tác quốc tế và ứng dụng các tiến bộ mới trong điều trị bệnh lý dị ứng đường hô hấp.

Đây cũng được xem là bước tiến trong quá trình hội nhập của y tế công lập Việt Nam với các tiêu chuẩn điều trị quốc tế, hướng tới nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh.