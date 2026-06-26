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Sáng nay, "Đoàn tàu Bạch Mai" đầu tiên khởi hành đưa gần 500 y bác sĩ về cơ sở Ninh Bình làm việc

Tuấn Minh - Như Hoàn
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6h15 sáng ngày 26/6, “Đoàn tàu Bạch Mai” chính thức đi vào hoạt động, mở cửa chào đón 1.288 viên chức, người lao động có kinh nghiệm, thâm niên công tác về làm việc tại cơ sở Ninh Bình.

Đội tàu chuyên dụng mang số hiệu PL1, PL2, đội ngũ cán bộ, y bác sĩ cùng khoảng 500 hành khách đăng ký đi vào sáng 26/6 đang di chuyển về Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình ở phường Liêm Tuyền.

"Đoàn tàu Bạch Mai" được tổ chức nhằm mục đích phục vụ nhu cầu chuyển tiếp của đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế

Tàu bắt đầu chạy từ ga Hà Nội lúc 6 giờ 15 ngày 26-6, đưa các bác sĩ về làm việc tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình. Tàu dừng đón khách tại Gap Bát và đến ga Phủ Lý lúc 7 giờ 22. Sau đó, cán bộ, nhân viên y tế sẽ được bố trí xe trung chuyển đưa thẳng đến bệnh viện.

Điều đặc biệt sáng nay: Bên trong chuyến tàu đầu tiên đưa bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai từ Hà Nội đến Ninh Bình làm việc - Ảnh 1.
Điều đặc biệt sáng nay: Bên trong chuyến tàu đầu tiên đưa bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai từ Hà Nội đến Ninh Bình làm việc - Ảnh 2.
Điều đặc biệt sáng nay: Bên trong chuyến tàu đầu tiên đưa bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai từ Hà Nội đến Ninh Bình làm việc - Ảnh 3.

Ngày 26/6 “Đoàn tàu Bạch Mai” chính thức đi vào hoạt động

Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) cho biết, đôi tàu PL1/PL2 hoạt động cố định từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, được tổ chức riêng nhằm phục vụ nhu cầu di chuyển của Đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế từ Hà Nội đến làm việc tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình ở phường Liêm Tuyền.

Điều đặc biệt sáng nay: Bên trong chuyến tàu đầu tiên đưa bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai từ Hà Nội đến Ninh Bình làm việc - Ảnh 5.
Điều đặc biệt sáng nay: Bên trong chuyến tàu đầu tiên đưa bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai từ Hà Nội đến Ninh Bình làm việc - Ảnh 6.
Điều đặc biệt sáng nay: Bên trong chuyến tàu đầu tiên đưa bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai từ Hà Nội đến Ninh Bình làm việc - Ảnh 7.

Các bác sĩ trên tàu xuất phát từ ga Hà Nội lúc 6 giờ 15 để đến làm việc tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình

Việc hình thành hành lang vận tải chuyên sâu bằng đường sắt không chỉ giúp rút ngắn thời gian đi lại, đảm bảo tính ổn định của lịch công tác mà còn tạo điều kiện thuận lợi, giảm áp lực chuyển cho các bạn, bác sĩ sau những giờ làm việc căng thẳng.

Điều đặc biệt sáng nay: Bên trong chuyến tàu đầu tiên đưa bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai từ Hà Nội đến Ninh Bình làm việc - Ảnh 9.
Điều đặc biệt sáng nay: Bên trong chuyến tàu đầu tiên đưa bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai từ Hà Nội đến Ninh Bình làm việc - Ảnh 10.
Điều đặc biệt sáng nay: Bên trong chuyến tàu đầu tiên đưa bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai từ Hà Nội đến Ninh Bình làm việc - Ảnh 11.
Điều đặc biệt sáng nay: Bên trong chuyến tàu đầu tiên đưa bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai từ Hà Nội đến Ninh Bình làm việc - Ảnh 12.

Bên trong không gian của "Đoàn tàu Bạch Mai" khiến nhiều người bất ngờ

Mỗi ngày, ở chiều đi, tàu PL1 xuất phát từ ga Hà Nội lúc 6 giờ 15, dừng đón khách tại ga Giáp Bát và đến ga Phủ Lý lúc 7 giờ 22. Chiều về, tàu PL2 rời ga Phủ Lý lúc 17 giờ 20 và đến ga Hà Nội lúc 18 giờ 30.

PGS-TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, cho biết, chính thức từ hôm nay, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình sẽ trở thành cơ sở chính của bệnh viện. Bản thân ông đã đăng ký lịch công tác cố định với 3 buổi làm việc trực tiếp mỗi tuần tại cơ sở Ninh Bình vào các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7; các ngày còn lại làm việc tại cơ sở Hà Nội.

Điều đặc biệt sáng nay: Bên trong chuyến tàu đầu tiên đưa bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai từ Hà Nội đến Ninh Bình làm việc - Ảnh 13.
Điều đặc biệt sáng nay: Bên trong chuyến tàu đầu tiên đưa bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai từ Hà Nội đến Ninh Bình làm việc - Ảnh 14.
Điều đặc biệt sáng nay: Bên trong chuyến tàu đầu tiên đưa bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai từ Hà Nội đến Ninh Bình làm việc - Ảnh 15.

Ngày đầu đi vào hoạt động của Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình, các bác sĩ được đón nhận bằng "Đoàn tàu Bạch Mai"

Để đảm bảo hoạt động chuyên môn, Bệnh viện đã điều động 1.288 thành viên chức năng, người lao động có kinh nghiệm, Sơn niên công tác về làm việc tại cơ sở Ninh Bình.

Điều đặc biệt sáng nay: Bên trong chuyến tàu đầu tiên đưa bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai từ Hà Nội đến Ninh Bình làm việc - Ảnh 16.
Điều đặc biệt sáng nay: Bên trong chuyến tàu đầu tiên đưa bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai từ Hà Nội đến Ninh Bình làm việc - Ảnh 17.
Điều đặc biệt sáng nay: Bên trong chuyến tàu đầu tiên đưa bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai từ Hà Nội đến Ninh Bình làm việc - Ảnh 18.

Các bác sĩ xuống tàu di chuyển lên xe đến Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 công việc

Ngay trong những ngày đầu vận hành, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình cũng sẽ phát triển hệ thống quản trị bệnh viện thông minh, kết nối liên thông với cơ sở dữ liệu Hà Nội, cho phép hồng cầu từ xa, điều hành trực tuyến, giám sát chất lượng theo thời gian thực và hỗ trợ chuyên môn liên tục giữa hai cơ sở.

Bác sĩ ở Bệnh viện Việt Đức, Bạch Mai cơ sở 2 được hỗ trợ 15,6 triệu đồng/tháng
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