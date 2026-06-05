Lần đầu tiên Michelin làm việc này ở Việt Nam, cái tên được vinh danh ví như “bảo tàng mini”

Đây là lần đầu tiên Michelin giới thiệu giải thưởng này tại Việt Nam.

Món ăn tại nhà hàng NÔM.

Tối 4/6, tại Hà Nội, Michelin đã công bố cơ sở ăn uống 2026 Michelin Guide ở 3 thành phố của Việt Nam là Hà Nội, TP HCM và Đà Nẵng.

Đáng chú ý nhất, ngoài các hạng mục quen thuộc, Michelin năm 2026 lần đầu giới thiệu tại Việt Nam giải thưởng "Opening of the Year Award" (Màn ra mắt của năm). Giải thưởng đặc biệt này được trao cho nhà hàng NÔM ở TP HCM , dưới sự dẫn dắt của đầu bếp Chris Fong.

Khi lên nhận giải, đầu bếp Chris Fong bày tỏ niềm vinh dự khi được đứng trên sân khấu Michelin tại Việt Nam, mặc dù ông không phải người bản địa.

Đầu bếp Chris Fong, nhà hàng NÔM, nhận danh hiệu "Màn ra mắt của năm".

"Tôi là người Singapore nhưng tôi luôn tự hào khi đưa văn hóa Việt Nam vào các món ăn của mình", ông Chris Fong nói.

Vị đầu bếp người Singapore cũng gửi lời cảm ơn đến đội ngũ cộng sự và người chú, người đã truyền cảm hứng để ông theo đuổi nghề bếp. Ông nhắc lại câu nói yêu thích: "Điều quan trọng không phải bạn đến từ đâu, mà là bạn muốn đi đến đâu".

Lấy cảm hứng từ chữ Nôm cổ của Việt Nam, nhà hàng NÔM kết nối lịch sử và văn hóa Việt Nam thông qua những món ăn biểu tượng, được tái hiện theo hướng sáng tạo cùng các “bảo tàng mini” với vật dụng thủ công truyền thống, qua đó mang đến hành trình giàu tính trải nghiệm để khám phá chiều sâu di sản ẩm thực Việt Nam.

Một góc của nhà hàng NÔM.

Bên cạnh đó, Michelin còn dành một giải riêng nhằm vinh danh cá nhân xuất sắc trong ngành với 3 hạng mục Young Chef (Đầu bếp trẻ), Sommelier Award (Chuyên gia nếm rượu) và Service Award (Dịch vụ tốt nhất), lần lượt được trao cho: Trần Phước Hậu (The Monkey Gallery Dining, TP HCM), Mai Bích Ngọc (ONVIT Fine Dining Hàn Quốc, Hà Nội) và Nguyễn Thanh Vân (Tales by Chapter, TP HCM).

9 cơ sở ăn uống mới của Việt Nam được Michelin 2026 vinh danh

Đại diện các cơ sở ăn uống mới được Michelin 2026 vinh danh.

Cũng trong tối 4/6, Michelin đã vinh danh 9 cơ sở ăn uống tại 3 thành phố Hà Nội, TP HCM và Đà Nẵng trong hạng mục Michelin Selected (có chất lượng xuất sắc). Tính đến nay, sau 4 năm xuất hiện tại Việt Nam, Michelin đã vinh danh tổng cộng 110 nhà hàng Michelin Selected.

9 cơ sở ăn uống tại Việt Nam được vinh danh bao gồm:

Khu vực Hà Nội (3 cơ sở)

-MÀU

-Phở gà Huyền Hương

-Zao

Khu vực TP.HCM (5 cơ sở)

-Apero

-NÔM

-Quán ăn Ngự Bình

-Sóno

-Tales by Chapter

Khu vực Đà Nẵng (1 cơ sở)

-Dì Hoa

Theo BTC, số lượng nhà hàng đạt Sao MICHELIN chạm đến hai chữ số ở Việt Nam. Đây là tín hiệu cho thấy ẩm thực Việt Nam đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với chuẩn mực đặt ra ngày càng cao. Đằng sau cột mốc này là một thế hệ tài năng ẩm thực ấp ủ bản sắc và tham vọng ngày càng rõ nét.

Ông Gwendal Poullennec, Giám đốc Quốc tế của MICHELIN Guide, chia sẻ: “Trong suốt 4 năm, chúng tôi đã chứng kiến Việt Nam lột xác từ một phát hiện mới mẻ và thú vị lột thành điểm đến ẩm thực có định hướng và tự tin khẳng định bản sắc riêng. Điều khiến chúng tôi ấn tượng nhất ở danh sách năm nay chính là những con người tài năng và đầy đam mê đứng sau thành công của các nhà hàng. Đó là một thế hệ đầu bếp Việt Nam mới đang dẫn đầu xu hướng - những người trẻ từng học tập ở nước ngoài và giờ đây trở về quê hương để tạo nên những món ăn mang dấu ấn rất riêng của mình: đóng rễ từ nguyên liệu bản địa, nuôi dưỡng bởi ký ức quê nhà và thắp sáng bằng niềm tự hào dân tộc. Đó cũng chính là điều MICHELIN Guide luôn muốn tôn vinh,”

Theo ông: “Ở cột mốc kỷ niệm 100 năm ngôi sao MICHELIN toàn cầu này, Việt Nam đã nhắc nhở chúng tôi rằng những câu chuyện ẩm thực mang đậm bản sắc địa phương vẫn đang tiếp tục được viết nên, và chúng ta đang bước vào một trong những chương thú vị nhất”.

Tất cả cơ sở ăn uống trong danh sách tuyển chọn năm nay đều được các thẩm định viên ẩn danh của Michelin Guide đánh giá và xếp hạng theo 5 tiêu chí nhất quán trên toàn cầu. Đó là chất lượng nguyên liệu, tài nghệ nấu ăn, sự hài hòa hương vị, cá tính của đầu bếp thể hiện qua món ăn, sự nhất quán của món ăn theo thời gian và trên toàn thực đơn.