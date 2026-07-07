Theo giới thiệu của đơn vị này, đây là trường đào tạo hầu gái theo mô hình bài bản, có hệ thống đầu tiên tại Nhật Bản, với mục tiêu chuẩn hóa nghề phục vụ gia đình cao cấp.

Hình ảnh thường thấy của người hầu phục vụ trong các gia đình thượng lưu.

Nhắc đến "maid" ở Nhật Bản, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến những cô hầu gái trong các quán maid café tại Akihabara với váy ren, nơ cài và phong cách dễ thương đặc trưng.

Một ngôi trường mới sắp khai giảng tại Nhật lại hướng đến một hình ảnh hoàn toàn khác: Đào tạo những người hầu chuyên nghiệp phục vụ trong các dinh thự của giới siêu giàu.

Thông tin về Japan Maid School (Trường Maid Nhật Bản) đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội sau khi được Hiệp hội Quản gia Nhật Bản (Japan Butler Association) công bố. Theo giới thiệu của đơn vị này, đây là trường đào tạo hầu gái theo mô hình bài bản, có hệ thống đầu tiên tại Nhật Bản, với mục tiêu chuẩn hóa nghề phục vụ gia đình cao cấp.

Trường sẽ đào tạo hầu gái theo mô hình bài bản.

Khóa học đầu tiên kéo dài hơn một tháng

Ngay từ khi được công bố, nhiều người đã nhầm tưởng Japan Maid School là nơi đào tạo nhân viên cho các quán maid café - loại hình dịch vụ gắn liền với văn hóa otaku và anime tại khu Akihabara, Tokyo.

Tuy nhiên, Hiệp hội Quản gia Nhật Bản khẳng định mô hình này hoàn toàn khác.

Theo đơn vị thành lập, trường hướng tới việc đào tạo những "Authentic Maid" (hầu gái đích thực) - những người làm việc trong các biệt thự và dinh thự tư nhân, chịu trách nhiệm vận hành ngôi nhà, phục vụ sinh hoạt hằng ngày và phối hợp với quản gia để mang đến dịch vụ đạt tiêu chuẩn cao nhất cho các gia đình thượng lưu.

Mục tiêu của chương trình là đưa công việc quản lý gia đình trở thành một nghề nghiệp chuyên môn với chương trình đào tạo bài bản và hệ thống chứng nhận rõ ràng, thay vì chỉ gắn với hình ảnh giải trí trong văn hóa đại chúng.

Khóa học tiếp nhận cả học viên nam và nữ.

Theo thông tin từ Hiệp hội Quản gia Nhật Bản, khóa học đầu tiên dự kiến diễn ra từ 28/7 đến 3/9.

Chương trình gồm 12 buổi học trực tuyến qua Zoom, được tổ chức vào các tối thứ Ba và thứ Năm hằng tuần. Để đảm bảo chất lượng đào tạo, mỗi khóa chỉ nhận tối đa 20 học viên theo hình thức đăng ký trước.

Điều kiện tham gia khá đơn giản khi người học chỉ cần từ 20 tuổi trở lên, không yêu cầu kinh nghiệm trong ngành dịch vụ.

Học phí toàn khóa là 290.000 yên/khóa (chưa bao gồm thuế), tương đương gần 47 triệu đồng theo tỷ giá hiện nay.

Ngoài các buổi học trực tuyến, chương trình còn kết hợp các nội dung hướng dẫn thực hành và đào tạo kỹ năng thông qua hình thức nhập vai nhằm giúp học viên làm quen với môi trường làm việc thực tế.

Khóa học tiếp nhận cả học viên nam và nữ.

Học từ dọn dẹp dinh thự đến bảo mật thông tin của chủ nhà

Giáo trình của Japan Maid School được xây dựng theo tiêu chuẩn phục vụ gia đình cao cấp, gồm bảy nhóm nội dung chính.

Đầu tiên là kỹ năng quản lý và dọn dẹp các căn hộ hạng sang, biệt thự và dinh thự, với yêu cầu cao về quy trình và tiêu chuẩn vệ sinh.

Học viên cũng được đào tạo cách chăm sóc trang phục, quản lý tủ quần áo và xử lý các chất liệu vải cao cấp thường xuất hiện trong những gia đình giàu có.

Một nội dung quan trọng khác là nghệ thuật phục vụ bàn ăn, bao gồm cách chuẩn bị, bày trí và phục vụ theo phong cách trang trọng.

Trường sẽ đào tạo hầu gái theo mô hình bài bản.

Bên cạnh các kỹ năng phục vụ, chương trình đặc biệt nhấn mạnh yếu tố bảo mật thông tin, yêu cầu học viên tuyệt đối giữ kín những thông tin liên quan đến đời sống riêng tư của chủ nhà và khách mời.

Ngoài ra, khóa học còn trang bị kỹ năng giao tiếp với khách hàng thuộc giới thượng lưu, cách phối hợp cùng quản gia (butler) và nhân viên concierge, cũng như phương án xử lý các tình huống khẩn cấp có thể phát sinh trong quá trình làm việc.

Sau khi hoàn thành chương trình, học viên sẽ được cấp một trong ba cấp độ chứng nhận gồm Associate Maid, Certified Maid và Senior Maid, tùy theo kết quả đánh giá.

Hướng đến thị trường dịch vụ dành cho giới siêu giàu

Theo Hiệp hội Quản gia Nhật Bản, nhu cầu về đội ngũ phục vụ chuyên nghiệp trong phân khúc dịch vụ siêu cao cấp đang ngày càng tăng.

Tổ chức này cho biết mạng lưới khách hàng của họ bao gồm nhiều cá nhân có giá trị tài sản rất lớn, người nổi tiếng và các khách hàng VIP trong lẫn ngoài Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp, học viên có cơ hội được giới thiệu việc làm thông qua mạng lưới này nếu đáp ứng các tiêu chuẩn nghề nghiệp.

Hiệp hội cũng cho biết nhóm khách hàng mục tiêu mà họ phục vụ chủ yếu là những người sở hữu khối tài sản từ 5 tỷ yên trở lên và có thu nhập hằng năm khoảng 500 triệu yên.

Hướng đến thị trường dịch vụ dành cho giới siêu giàu.

Theo bài viết của Unseen Japan, trước Chiến tranh thế giới thứ hai và trong nhiều thập niên sau đó, việc các gia đình khá giả thuê người giúp việc sống cùng trong nhà từng khá phổ biến tại Nhật Bản.

Tuy nhiên, khi cấu trúc xã hội thay đổi, mô hình này dần biến mất. Trong khi đó, khái niệm "maid" lại được văn hóa đại chúng gắn với hình ảnh các cô hầu gái trong anime, manga và đặc biệt là các maid café từ cuối những năm 1990.

Chính vì vậy, sự xuất hiện của Japan Maid School được xem là nỗ lực nhằm đưa nghề hầu gái chuyên nghiệp trở lại đúng với ý nghĩa ban đầu, những người vận hành và chăm sóc các gia đình cao cấp bằng kỹ năng, tác phong và tiêu chuẩn nghề nghiệp, thay vì hình ảnh giải trí quen thuộc trong mắt công chúng.