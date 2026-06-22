Lần đầu tiên chế tạo được thép đặc chủng, Hoà Phát phá vỡ độc quyền của các "ông lớn" thế giới

Trong tổng sản lượng 24,6 triệu tấn thép thô của cả nước, riêng Tập đoàn này đã đóng góp tới 44,7%.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (HPG) vừa công bố một cột mốc mang tính bước ngoặt đó là tháng 5/2026, Thép Hòa Phát Dung Quất đã nghiên cứu và sản xuất thành công dòng thép kết cấu cường độ cao S700MC theo tiêu chuẩn châu Âu BS EN 10149. Sự kiện này đưa Hòa Phát trở thành nhà sản xuất đầu tiên tại Việt Nam chế tạo được loại thép đặc chủng này, ứng dụng làm kết cấu chịu lực của nhiều loại ô tô, thiết bị công nghiệp hạng nặng.

S700MC là dòng thép tấm cán nóng hợp kim thấp có độ bền cao, khả năng tạo hình nguội và tính hàn ưu việt. Sản phẩm có giới hạn chảy tối thiểu đạt 700 MPa, khả năng chịu lực và chống biến dạng tốt hơn so với các dòng thép thông thường. Nhờ đặc tính cơ học vượt trội, nhà sản xuất có thể giảm độ dày vật liệu, tối ưu trọng lượng kết cấu nhưng vẫn đảm bảo độ bền và độ an toàn trong quá trình sử dụng.

Với việc chế tạo thành công thép S700MC góp phần nâng cao tỷ lệ nội địa hóa nguyên liệu cho ngành cơ khí chế tạo trong nước, giảm phụ thuộc vào nguồn thép nhập khẩu và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng vật liệu công nghiệp toàn cầu.

Thép S700MC ứng dụng làm kết cấu chịu lực của các loại ô tô, thiết bị công nghiệp hạng nặng

Thép S700MC được ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực đòi hỏi khả năng chịu tải lớn từ sản xuất khung xe, dầm chịu lực, khung moóc ô tô hạng nặng, máy móc công trình đến thiết bị nâng hạ gắn liền với xe như cần cẩu, xe bơm bê tông,...

Dòng thép kỹ thuật cao (High Strength Steel - HSS và Advanced High Strength Steel - AHSS) như S700MC vốn là sân chơi độc quyền của các tập đoàn thép hàng đầu thế giới. Vì vậy, việc Hòa Phát chế tạo thành công thép S700MC có ý nghĩa vô cùng quan trọng.

Để sản xuất dòng thép cường độ cao này, Hòa Phát đã làm chủ nhiều công nghệ như: Thiết kế thành phần hóa học tối ưu, công nghệ vi hợp kim hóa, kiểm soát động học kết tủa, điều khiển quá trình cán nhiệt cơ TMCP (Thermo-Mechanical Controlled Processing) và quản lý sự hình thành tổ chức tế vi quyết định đến tính chất cơ học của sản phẩm.

“Việc làm chủ công nghệ, kiểm soát thông số kỹ thuật trong quá trình sản xuất đóng vai trò quyết định đến sự thành công của sản phẩm. Đây là nền tảng để chúng tôi tiếp tục phát triển các dòng thép công nghệ cao khác trong thời gian tới” - Ông Nguyễn Bảo Trung - Trưởng phòng Công nghệ Luyện thép, Thép Hòa Phát Dung Quất cho biết.

Năm 2026, Hoà Phát đặt mục tiêu tăng 40% sản lượng

Hồi cuối tháng 5/2026, Hiệp hội Thép Thế giới (Worldsteel) đã công bố danh sách các quốc gia sản xuất thép thô lớn nhất thế giới, trong đó Việt Nam lần đầu tiên lọt Top 10 toàn cầu.

Riêng trong tháng 4/2026, ước tính sản lượng thép thô (phôi thép) của Việt Nam đạt 2,1 triệu tấn, tăng 4% so với cùng kỳ năm trước. Với sản lượng này, Việt Nam đã vượt qua Italia để vào nhóm 10 quốc gia có nền công nghiệp thép lớn nhất thế giới. Lũy kế 4 tháng đầu năm, Việt Nam sản xuất 8,5 triệu tấn thép thô, tăng 8,4% so với cùng kỳ năm 2025.

Việt Nam lần đầu lọt TOP 10 toàn cầu

Việt Nam từ vị trí thứ 12 toàn cầu về sản xuất thép thô năm 2023 (20 triệu tấn) lên vị trí thứ 11 năm 2025 (24,6 triệu tấn) lớn nhất Đông Nam Á. Đáng chú ý, trong tổng sản lượng 24,6 triệu tấn thép thô của cả nước, một mình Tập đoàn Hòa Phát đã đóng góp tới 11 triệu tấn — tương đương 44,7% (gần một nửa) sản lượng toàn quốc.

Tại phiên gặp gỡ nhà đầu tư trong khuôn khổ Hội nghị Emerging Vietnam 2026, do Công ty Chứng khoán TP HCM (HSC) tổ chức hồi giữa tháng 6/2026, bà Phạm Thị Kim Oanh, Giám đốc Tài chính Tập đoàn cho biết, Hòa Phát đặt mục tiêu sản lượng gần 15 triệu tấn thép năm 2026, tăng xấp xỉ 40% so với năm ngoái và là mức cao nhất từ trước đến nay, nhờ Khu liên hợp gang thép Dung Quất 2 vận hành ổn định.

Bà Oanh cũng công bố số liệu năm 2025, Hòa Phát tiêu thụ 10,6 triệu tấn thép, lần đầu vượt mốc 10 triệu tấn. Năm 2026, mục tiêu được nâng lên gần 15 triệu tấn, trong đó phần tăng thêm chủ yếu là thép cuộn cán nóng (HRC) từ Dung Quất 2 sau khi toàn bộ dây chuyền vận hành ổn định, dự kiến đóng góp thêm 3-4 triệu tấn.

Năm 2026, Hòa Phát đặt kế hoạch doanh thu 210.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 22.000 tỷ đồng, tương ứng biên lợi nhuận ròng 9-10%, tương đương năm 2025. Riêng quý 1, Tập đoàn ghi nhận hơn 53.300 tỷ đồng doanh thu và 9.056 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng lần lượt 40% và 170% so với cùng kỳ năm trước, hoàn thành 41% kế hoạch lợi nhuận năm.

Đến năm 2027, công suất dự kiến của Hoà Phát nâng lên 18 triệu tấn, gồm 9 triệu tấn HRC và 9 triệu tấn thép dài (thép xây dựng, thép cuộn chất lượng cao), với nguồn bổ sung từ nhà máy thép lò điện công suất 700.000 tấn tại Long An và việc mở rộng các nhà máy hiện hữu.

Hiệp hội Thép Việt Nam đánh giá với sản lượng này, vị thế TOP 10 quốc gia sản xuất thép hàng đầu thế giới của Việt Nam sẽ được giữ vững.

Ông Nguyễn Việt Thắng, Tổng Giám đốc Tập đoàn Hòa Phát cho biết, mục tiêu của Hòa Phát là lọt Top 20 doanh nghiệp thép lớn nhất thế giới vào năm 2030, qua đó góp phần nâng cao vị thế của ngành thép Việt Nam trên bản đồ thép toàn cầu.