Lần đầu thấy mỹ nhân đẹp đến độ thay đổi cả thời tiết: Visual như gió đông giữa mùa hè, càng nhìn càng lụy

Visual của mỹ nhân này đúng là không bao giờ làm người xem thất vọng.

Những hình ảnh mới của Trần Đô Linh trên phim trường Gió Đông Thổi Lại Sinh đang nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Dù chỉ là những hình ảnh leak được ghi lại trong lúc ghi hình, nữ diễn viên vẫn khiến khán giả không khỏi trầm trồ bởi nhan sắc nổi bật. Gương mặt thanh thoát, đường nét hài hòa cùng khí chất trong trẻo giúp Trần Đô Linh tiếp tục khẳng định danh xưng một trong những mỹ nhân sở hữu visual hàng đầu màn ảnh Hoa ngữ.

Trong loạt ảnh được chia sẻ, Trần Đô Linh diện áo măng tô kết hợp cùng khăn quàng cổ, mang đến tạo hình đậm chất mùa đông. Trang phục có tông màu sáng nhưng lại càng tôn lên làn da trắng và vẻ đẹp trong trẻo của nữ diễn viên. Không cần váy áo cầu kỳ hay lớp trang điểm quá đậm, Trần Đô Linh vẫn dễ dàng trở thành tâm điểm nhờ thần thái nhẹ nhàng nhưng cuốn hút. Hình ảnh của cô cũng được đánh giá rất phù hợp với màu sắc cảm xúc mà bộ phim hướng tới.

Bình luận của netizen:

- Bạn này tạo hình nào cũng cân được.

- Đơn giản mà xinh.

- Ôi cái tạo hình này nó hợp với cái vibe mùa đông tốn nước mắt.

- Bà này visual xịn thật, nhìn kiểu gì cũng thấy đẹp.

- Nội dung phim nghe hơi hao khắn giấy nha, nhưng vì Đô Linh quá đẹp nên tui nhất định sẽ xem.

Hiện tại, cư dân mạng mạng đang dành lời khen dành cho Trần Đô Linh. Nhiều khán giả nhận xét cô gần như không có góc chết, càng ngắm càng thấy cuốn hút. Thậm chí, có người còn hài hước bình luận rằng Trần Đô Linh đúng là sở hữu visual có thể "thay đổi cả thời tiết", bởi giữa những ngày hè nóng bức, hình ảnh của cô trong chiếc áo măng tô lại mang đến cảm giác như một cơn gió đông vừa thổi qua.

Gió Đông Thổi Lại Sinh chứng kiến màn hợp tác của Trần Đô Linh và Khuất Sở Tiêu.

Cho những ai chưa biết, Gió Đông Thổi Lại Sinh vừa chính thức khai máy vào ngày 20/7. Đây là dự án ngôn tình hiện đại được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Thuần Nha, do Trần Đô Linh và Khuất Sở Tiêu đóng chính. Trong phim, Trần Đô Linh vào vai Dư Cửu Kỳ, Khuất Sở Tiêu vào vai Tôn Tích.

Giữa gia đình có một mối thù, nhưng hai người họ lại yêu nhau sâu đậm. Thế nhưng, tình yêu trong bí mật đã không thoát khỏi những trói buộc, để rồi cuối cùng họ đã phải buông tay nhau. 3 năm sau, Tôn Tích trở về chốn cũ, nơi có cái lạnh khắc nghiệt vùng Đông Bắc và cả những ký ức khó phai mờ. Tình cảm xưa một lần nữa trỗi dậy, để rồi sau nhiều sóng gió, cả hai hiểu rằng sau khi mùa đông giá lạnh qua đi, ánh nắng mùa xuân ấm áp sẽ sưởi ấm vạn vật.