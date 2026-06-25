Lăn bánh hơn 5.000km, chiếc Mercedes-Benz E 300 AMG này có thể giúp tiết kiệm gần nửa tỷ đồng so với mua xe mới

Chiếc Mercedes-Benz E 300 AMG lăn bánh hơn 5.000km, nhưng "chất" xe không kém cạnh xe xuất xưởng, trong khi giá bán lại rẻ hơn tới gần nửa tỷ đồng.

Một chiếc Mercedes-Benz E 300 AMG thế hệ mới nhất đang được rao bán trên thị trường xe cũ. Đây là chiếc E-Class 2026 hiếm hoi được bán lại dưới dạng đã qua sử dụng. Odo ở mức 5.500km. Mức giá sang tay là 3,099 tỷ đồng.

Mercedes-Benz E 300 AMG 2026 có giá niêm yết 3,209 tỷ đồng. Sau khi ra biển số tại Hà Nội không dưới 3,6 tỷ đồng. Chính vì vậy, người bán khẳng định người mua chiếc E 300 trong bài viết có thể tiết kiệm tới 500 triệu đồng so với mua xe mới.

Qua ảnh chụp, màu sơn trắng của chiếc Mercedes-Benz E 300 AMG còn rất mới, các chi tiết choá đèn và chrome không khác xe vừa xuất xưởng. Điều này cũng dễ hiểu với một chiếc xe lăn bánh 5.000km.

Ngoại thất bản E 300 AMG dùng đèn Digital Light thích ứng, đèn hậu LED dạng ngôi sao 3D và dùng mâm kích thước tới 20 inch đa chấu. E-Class thế hệ mới còn trang bị cụm lưới tản nhiệt phát sáng vào ban đêm.

Bên trong nội thất, chiếc Mercedes-Benz E 300 AMG 2026 rao bán dùng tông màu đen chủ đạo. Da Nappa ở ghế ngồi vẫn căng và mới, không bị sờn hay nhăn.

Khoang nội thất của Mercedes-Benz E-Class thế hệ mới khác biệt hoàn toàn so với thế hệ cũ, đặc biệt là E 300 AMG được trang bị tiêu chuẩn cụm màn hình Superscreen gồm một màn hình chính 14,4 inch và màn hình 12,3 inch bên ghế phụ. So với màn Hyperscreen ở trên EQS 580 đang bán ở Việt Nam, màn hình Superscreen có diện tích nhỏ hơn do đồng hồ tốc độ đặt tách rời, không nằm chung dưới một lớp kính với hai màn kia. Về mặt chức năng, cả hai màn hình khá tương đồng, không có sự khác biệt rõ rệt. Có chăng người lái sẽ không thể nhìn rõ được màn bên ghế phụ do cấu tạo lớp kính phủ để đảm bảo tính an toàn khi lái xe.

Một số trang bị khác gồm HUD, điều hòa 4 vùng tự động, kính cách âm hai lớp, tính năng cửa gió thông minh Digital Vent Control, camera gắn trên táp-lô để phục vụ những nhu cầu như họp trực tuyến hay “selfie”, cửa số trời toàn cảnh, 17 loa Burmester 4D công suất 710W,...

Mercedes-Benz E 300 AMG dùng động cơ 2.0L mild-hybrid, công suất 258 mã lực, mô-men xoắn 400 Nm, đi kèm hệ thống treo thích ứng và hộp số 9 cấp. Công nghệ an toàn trên bản E 300 có đầy đủ ADAS như hỗ trợ phanh khẩn cấp, hỗ trợ giữ khoảng cách chủ động và cảnh báo điểm mù, hỗ trợ giữ làn đường chủ động, cảnh báo điểm mù chủ động hay camera giám sát người lái…