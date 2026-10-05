Làm vỡ ống nghiệm, nhà nghiên cứu Nga tử vong

Ít nhất 5 bệnh viện đóng cửa và hàng trăm người cách ly sau khi nữ kỹ thuật viên phòng thí nghiệm 28 tuổi được cho là tử vong vì bệnh dịch hạch.

Sự việc xảy ra tại Viện Nghiên cứu Chống Dịch hạch ở Shelekhov. Nữ kỹ thuật viên 28 tuổi được cho là nhiễm bệnh dịch hạch thể phổi sau khi làm vỡ ống nghiệm.

Sau đó, ít nhất 5 bệnh viện bị đóng cửa và hàng trăm người được đưa vào diện cách ly. Sự việc xảy ra tại vùng Irkutsk hẻo lánh của Siberia, Nga. Nữ kỹ thuật viên được xác định là Darya Shipilova. Theo truyền thông địa phương, Shipilova nói với nhân viên y tế rằng cô vô tình làm vỡ một ống nghiệm chứa vi khuẩn sống khi lấy mẫu để xét nghiệm.

Darya Shipilova.

Shipilova được đưa vào bệnh viện ở Shelekhov ngày 29/9 với các triệu chứng viêm phổi nặng và phải thở máy trước khi qua đời ngày 1/10. Hơn 200 người có thể đã tiếp xúc với cô hiện được đưa vào diện cách ly.

Các sự kiện công cộng tại Irkutsk cũng bị hủy. Thống đốc vùng Irkutsk Igor Kobzev cho biết trường hợp nghi nhiễm “bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm” xuất hiện và kêu gọi người dân bình tĩnh.

Tuy nhiên, sau đó ông cập nhật thông tin đó là một trường hợp viêm phổi chưa xác định nguyên nhân. Ông cũng cho biết trong 10 ngày qua không ghi nhận trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm nào trong số nhân viên của viện. “ Tất cả những người tiếp xúc với bệnh nhân đã được xác định, kiểm tra và đang được theo dõi y tế, đồng thời xét nghiệm hằng ngày”, ông nói.

Ngày 2/10, Kobzev cho biết ông gặp người đứng đầu cơ quan giám sát an toàn tiêu dùng Rospotrebnadzor để phối hợp các biện pháp khẩn cấp nhằm kiểm soát tình hình. “Rospotrebnadzor đang triển khai đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch”, ông nói.

Bệnh dịch hạch do vi khuẩn Yersinia pestis gây ra. Đây là loại vi khuẩn lây từ động vật, thường được tìm thấy ở các loài động vật có vú nhỏ và bọ chét ký sinh trên chúng. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), dịch hạch thể phổi là dạng nguy hiểm nhất của bệnh dịch hạch.

Các triệu chứng xuất hiện nhanh sau khi nhiễm bệnh, đôi khi chỉ trong vòng 24 giờ, bao gồm các triệu chứng hô hấp nghiêm trọng như khó thở và ho, thường kèm theo đờm có lẫn máu. Thời gian ủ bệnh có thể chỉ khoảng 24 giờ. Người mắc dịch hạch thể phổi có thể truyền bệnh cho người khác thông qua các hạt dịch tiết đường hô hấp.

WHO cảnh báo: “Nếu không được chẩn đoán và điều trị sớm, dịch hạch thể phổi không được điều trị có thể gây tử vong”. Tuy nhiên, tỷ lệ hồi phục cao nếu bệnh được phát hiện và điều trị kịp thời, tốt nhất là trong vòng 24 giờ kể từ khi các triệu chứng xuất hiện.