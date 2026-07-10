"Làm trò" trên sân cầu lông, hot girl khiến dân tình bất bình chỉ trích

Rất nhiều ý kiến chỉ trích đã xuất hiện sau màn "làm lố" này.

Video gây tranh cãi của cô nàng hot girl xinh đẹp

Trong vài năm trở lại đây, phong trào tập luyện thể dục thể thao phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là các bộ môn như pickleball, chạy bộ, gym và cầu lông. Không chỉ giúp nâng cao sức khỏe, các sân chơi thể thao còn trở thành nơi giao lưu, kết nối bạn bè cũng như tạo ra rất nhiều nội dung tích cực trên mạng xã hội. Không ít video ghi lại những pha thi đấu đẹp mắt, khoảnh khắc hài hước hay màn thể hiện kỹ năng ấn tượng đã thu hút hàng triệu lượt xem.

Thế nhưng, bên cạnh những nội dung mang giá trị tích cực, vẫn có không ít trường hợp cố tình tạo ra những tình huống gây sốc để thu hút sự chú ý. Không ít người sẵn sàng biến sân tập, sân thi đấu thành "phim trường", bất chấp việc làm ảnh hưởng đến những người xung quanh chỉ để đổi lấy vài phút nổi tiếng trên mạng xã hội.

Mới đây, một đoạn video ghi lại hình ảnh của một cô nàng hot girl đã nhanh chóng trở thành chủ đề gây tranh cãi. Trong clip, thay vì tham gia chơi cầu lông hay luyện tập như những người khác, cô gái lại nằm sõng soài ngay giữa mặt sân. Đáng chú ý hơn, phía sau cô còn có một người bạn liên tục cầm điện thoại quay chụp, hướng dẫn tạo dáng để thực hiện nội dung đăng tải lên mạng xã hội.

Khoảnh khắc này khiến nhiều người có mặt tại sân không khỏi ngỡ ngàng. Hành động nằm giữa khu vực thi đấu không chỉ gây cản trở việc sử dụng sân mà còn bị đánh giá là thiếu phù hợp với không gian thể thao công cộng. Chỉ sau thời gian ngắn được chia sẻ, đoạn video đã lan truyền với tốc độ chóng mặt trên nhiều nền tảng, kéo theo hàng loạt ý kiến trái chiều.

Nhiều người cho rằng việc sáng tạo nội dung là điều hoàn toàn bình thường, tuy nhiên mọi hoạt động đều cần được đặt đúng hoàn cảnh. Việc biến sân cầu lông thành nơi tạo dáng phản cảm hay cố tình diễn những hành động kỳ quặc để gây chú ý vô tình làm xấu đi hình ảnh của phong trào thể thao đang ngày càng phát triển.

CĐM buông lời chỉ trích

Bên dưới đoạn video, đa số cư dân mạng đều bày tỏ sự không đồng tình với cách làm nội dung của cô gái. Không ít bình luận cho rằng đây là biểu hiện của việc "câu view bất chấp", khi người thực hiện sẵn sàng tạo ra những hình ảnh gây tranh cãi để tăng tương tác.

Một số ý kiến nhận xét rằng nếu muốn chụp ảnh hay quay video theo concept riêng, người thực hiện hoàn toàn có thể lựa chọn thời điểm sân vắng hoặc một địa điểm phù hợp hơn, thay vì chiếm dụng khu vực luyện tập chung. Nhiều người cũng bày tỏ lo ngại rằng nếu xu hướng này lan rộng, các sân thể thao sẽ ngày càng xuất hiện nhiều nội dung gây phản cảm, làm ảnh hưởng đến trải nghiệm của những người đến tập luyện nghiêm túc.

Trên thực tế, mạng xã hội luôn khuyến khích sự sáng tạo, nhưng ranh giới giữa nội dung thú vị và những màn "làm lố" để thu hút sự chú ý là rất mong manh. Khi việc tạo nội dung vô tình ảnh hưởng đến không gian công cộng hoặc gây cảm giác phản cảm cho số đông, những lời chỉ trích là điều khó tránh khỏi.

Đoạn video của cô nàng hot girl thêm một lần cho thấy, trong thời đại mà ai cũng có thể trở thành nhà sáng tạo nội dung, sự sáng tạo cần đi kèm với ý thức và trách nhiệm. Bởi lẽ, một video có thể giúp chủ nhân nổi tiếng chỉ sau một đêm, nhưng cũng có thể khiến hình ảnh cá nhân bị ảnh hưởng nếu lựa chọn cách thu hút sự chú ý bằng những hành động gây tranh cãi.