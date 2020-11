Làm sao để cải thiện đi tiểu nhiều?

Một người được cho là đi tiểu nhiều nếu số lượng nước tiểu trên 2,5 lít trong 24 giờ hoặc đi tiểu trên 8 lần/ngày hay phải thức giấc để đi tiểu hơn 1 lần trong đêm.



Nhiều bệnh gây ra chứng đi tiểu nhiều

Có nhiều bệnh gây ra chứng đi tiểu nhiều, gồm: nhiễm khuẩn đường tiểu, do lớp niêm mạc niệu đạo và bàng quang bị viêm và nhiễm khuẩn gây kích thích bàng quang, tạo phản xạ đi tiểu.

Do mắc bệnh đái tháo đường: dấu hiệu sớm của đái tháo đường týp 1 và týp 2 là đi tiểu nhiều; tiểu nhiều cũng xảy ra khi bệnh đái tháo đường đã biến chứng trên thần kinh kiểm soát bàng quang. Do dùng thuốc lợi tiểu: các thuốc lợi tiểu dùng để chữa bệnh tăng huyết áp và bệnh phù thũng do suy tim, suy thận và xơ gan cũng là nguyên nhân gây ra tiểu nhiều.

Do bệnh lý tiền liệt tuyến: tuyến tiền liệt to ra khi bị u xơ, ung thư, gây ức chế dòng nước tiểu và kích thích bàng quang. Phụ nữ có thai: các nội tiết tố do nhau thai tiết ra và do tử cung to ép lên bàng quang gây đi tiểu nhiều; chấn thương do sinh nở gây tổn thương niệu đạo cũng là nguyên nhân gây tiểu nhiều. Do viêm bàng quang kẽ.

Do đột quỵ và bệnh thần kinh: tổn thương thần kinh chi phối bàng quang có thể dẫn đến rối loạn chức năng bàng quang gây tiểu nhiều và tiểu đột ngột. Do ung thư bàng quang: khối u phát triển gây chèn ép hoặc gây chảy máu bàng quang dẫn đến đi tiểu nhiều.

Do hội chứng bàng quang kích thích: bàng quang bị co thắt dẫn đến tiểu nhiều, tiểu gấp dù bàng quang không đầy. Do thói quen uống nhiều nước. Do uống nhiều cà phê, nước chè đặc, rượu, bia: có tác dụng lợi tiểu.

Biểu hiện bệnh

Một người được cho là đi tiểu nhiều nếu số lượng nước tiểu trên 2,5 lít trong 24 giờ; hoặc đi tiểu nhiều lần trong 1 ngày (tiểu thường xuyên).

Người bình thường có thể đi tiểu 4 - 8 lần mỗi ngày. Nếu đi tiểu trên 8 lần/ngày hoặc phải thức giấc để đi tiểu hơn 1 lần trong đêm thì được xem là tiểu nhiều. Tuy bàng quang của người lớn có thể giữ được 600ml nước tiểu, nhưng cảm giác muốn tiểu xảy ra khi có khoảng 150ml nước tiểu trong bàng quang.

Các triệu chứng kèm theo đi tiểu nhiều gồm: tiểu ngắt quãng, tiểu không hết nước tiểu trong bàng quang mỗi lần đi tiểu, dòng nước tiểu ngưng đột ngột. Tiểu gấp: cảm giác khó chịu như ép trên bàng quang làm người bệnh muốn đi tiểu ngay.

Đi tiểu không tự chủ: có thể bệnh nhân mất kiểm soát dòng nước tiểu, nước tiểu bị rò rỉ liên tục hoặc từng lúc. Rối loạn đi tiểu: cảm giác đau hoặc nóng bừng trong hoặc sau khi tiểu. Đi tiểu ra máu: có thể rất ít máu (tiểu máu vi thể) hoặc nhiều máu, có máu cục (tiểu máu đại thể). Tiểu đêm, có thể đi kèm tiểu không tự chủ như đái dầm. Tiểu chảy nhỏ giọt: sau khi tiểu xong, nước tiểu tiếp tục nhỏ giọt hoặc chảy ra ngoài. Cảm giác căng nặng khi bắt đầu tiểu.

Làm gì để cải thiện chứng đi tiểu nhiều?

Để cải thiện chứng đi tiểu nhiều, điều quan trọng nhất là xác định, điều trị sớm và đúng nguyên nhân gây bệnh. Bên cạnh đó là chế độ ăn uống thích hợp. Bệnh nhân cần tránh các thức ăn có tính kích thích bàng quang hoặc có tác dụng như thuốc lợi tiểu, như cà phê, rượu, nước ngọt, đường mật, sôcôla, cà chua, gia vị.

Ăn nhiều chất xơ. Theo dõi lượng nước uống trong ngày. Uống đủ nước để phòng ngừa táo bón và tránh làm cho nước tiểu quá đậm đặc. Nên chia lượng nước uống nhiều ban ngày và ít dần về chiều tối để tránh bị tiểu đêm.