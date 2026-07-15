Làm mẹ đơn thân của 3 đứa con, Trương Bá Chi phải đánh đổi bằng cả sức khỏe

Nhiều người hâm mộ chúc Trương Bá Chi nhanh chóng bình phục, đặc biệt khuyên cô bớt "tham công tiếc việc" để nghỉ ngơi nhiều hơn.

Trong clip mới, Trương Bá Chi chia sẻ kết quả xét nghiệm cho thấy cô bị thiếu máu nghiêm trọng. Nữ diễn viên giải thích rằng người quản lý đã mua thuốc bổ sung sắt cho cô, và hiện cô đang uống thuốc 3 lần một ngày.

Bà mẹ 3 con trải lòng: “Tôi hy vọng thuốc sẽ giúp chữa khỏi chứng thiếu máu của tôi". Đồng thời, Trương Bá Chi cũng đang bị sốt. Bất chấp tình trạng sức khỏe, Trương Bá Chi vẫn lên sân khấu dự sự kiện ở Bắc Kinh khi bị sốt 39 độ C. Sau khi sự kiện kết thúc, nữ diễn viên lập tức bay trở về nhà, đi ngủ ngay và cảm thấy đỡ hơn khi thức dậy. Mặc dù cơn sốt đã giảm nhưng trông nữ diễn viên vẫn còn khá mệt mỏi.

Trương Bá Chi bị thiếu máu và sốt. Ảnh: Kbizoom

Bên dưới bài đăng, nhiều người hâm mộ chúc Trương Bá Chi nhanh chóng bình phục, đặc biệt khuyên cô bớt "tham công tiếc việc" để nghỉ ngơi nhiều hơn. Theo một nguồn tin, Trương Bá Chi đang phải xoay xở với lịch trình kín đặc trong khi làm mẹ đơn thân nuôi dạy 3 đứa con. Mặc dù cuộc sống bận rộn, mỹ nhân sinh năm 1980 vẫn tiếp tục tham dự nhiều sự kiện quảng bá và xuất hiện trước công chúng, điều này được cho là đã ảnh hưởng đến sức khỏe của cô. Có thể thấy rằng để vừa duy trì sự nghiệp lẫn cuộc sống gia đình, cô đã phải đánh đổi bằng sức khỏe.

Ngay cả khi đang phải đối mặt với các vấn đề sức khỏe của chính mình, Trương Bá Chi vẫn tận tâm chăm sóc các con. Mới đây, nữ diễn viên đã chia sẻ một video cho thấy cách cô chăm sóc con trai út Marcus khi cậu bé bị sốt cao. Thay vì vội vàng đưa cậu bé đến bệnh viện ngay lập tức, Trương Bá Chi đã chuẩn bị nước gừng tươi và dùng những lát gừng ngâm nước để nhẹ nhàng lau khắp người con, kể cả lòng bàn chân. Sau đó, cô dùng máy sấy tóc thổi hơi ấm quanh cổ và đầu con để giúp giữ ấm. Nhờ sự chăm sóc chu đáo của mẹ, Marcus đã ngủ ngon giấc và khi tỉnh dậy cảm thấy khỏe hơn nhiều.

Dù bị ốm, Trương Bá Chi vẫn làm việc và chăm sóc các con. Ảnh: Kbizoom

Trương Bá Chi sinh năm 1980, cô là "Tinh nữ lang" vụt sáng nhờ bàn tay của Châu Tinh Trì qua siêu phẩm Vua Hài Kịch. Với nhan sắc thanh thuần, thoát tục, cô từng được mệnh danh là "ngọc nữ" hàng đầu Hong Kong (Trung Quốc) trước khi chuyển mình thành một người mẹ đơn thân kiên cường. Trong khi đó, Tạ Đình Phong cũng sinh năm 1980, là "con nhà nòi" chính hiệu (con trai tài tử Tạ Hiền). Anh không chỉ là một ca sĩ, diễn viên hạng A với vẻ ngoài lãng tử, phong trần mà còn là một doanh nhân, đầu bếp nổi tiếng với chương trình Chef Nic.