Lâm Đồng: Làm rõ nghi vấn thực phẩm "bẩn" tuồn vào trường tiểu học ở Đà Lạt

Ngày 17-9, liên quan đến thông tin tố cáo "nhập thực phẩm bẩn vào trường tiểu học ở Đà Lạt" gây xôn xao mạng xã hội, cơ quan chức năng đang xác định các đơn vị cung cấp thực phẩm cho trường này cũng như các vấn đề liên quan.



Trường Tiểu học T.V. ở phường Xuân Hương - Đà Lạt

Theo thông của phóng viên, trường tiểu học này có hợp đồng cung cấp thực phẩm với 5 đơn vị gồm 2 đơn vị ở phường Lâm Viên – Đà Lạt, 1 đơn vị ở phường Lang Biang – Đà Lạt, 1 đơn vị ở xã Đức Trọng, 1 đơn vị ở xã Hiệp Thạnh, tỉnh Lâm Đồng. Lãnh đạo trường này khẳng định các cơ sở cung cấp thực phẩm đều có giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm và các hồ sơ liên quan.

Trong quá trình nấu ăn, nhà bếp có phản ánh một số ngày thực phẩm có dấu hiệu bất thường như thịt luộc lên có màu xanh; tôm luộc lên đen đầu; thịt bò có trộn dầu; bò viên có dấu hiệu đông lạnh; xương có mùi.

Lãnh đạo trường báo cáo rằng khi nghe phản ánh của tổ bếp, nhà trường đã làm việc với bộ phận tiếp quản thực phẩm và xử lý bằng cách trả về cho mối hàng hoặc thay thế bằng món ăn khác.

Những thực phẩm có dấu hiệu bất thường, nhà trường không dùng để nấu cho học sinh. Riêng thịt heo luộc lên có màu xanh đã được nhà trường xử lý ngay sau khi nhà bếp phản ánh lần 1; đến lần 2 khi nhà cung cấp giao thịt đến, bếp luộc lên có màu xanh thì nhà trường đã mời đoàn kiểm tra đến và nhận thấy thịt không có dấu hiệu bất thường.

Tuy nhiên, một số phụ huynh tại trường tiểu học này đặt vấn đề khi nhà cung cấp đưa đến các thực phẩm có dấu hiệu bất thường, tại sao nhà trường không dừng hợp đồng và thay thế bằng nhà cung cấp khác uy tín hơn để đảm bảo an toàn sức khỏe cho học sinh.

Suất ăn vào trưa 16-9 của học sinh trường tiểu học T.V. gồm thịt băm, trứng chiên, canh khổ qua và tráng miệng bằng ổi.

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo nhà trường cho biết tổ bếp có những tố cáo trên mạng xã hội vừa qua đã nghỉ làm việc tại trường. Hiện trường cũng đang chờ kết luận của các đơn vị chức năng để tiếp tục có hướng xử lý.



Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng đề nghị UBND phường Xuân Hương – Đà Lạt khẩn trương báo cáo nhanh về tình hình tiếp nhận, giải quyết và xử lý phản ánh về công tác bán trú của Trường Tiểu học T.V., trong đó, báo cáo rõ về các nội dung phản ánh, tố cáo trong đơn về việc nhà trường đã ký kết hợp đồng với nhà cung cấp thực phẩm không đảm bảo chất lượng.

UBND tỉnh Lâm Đồng cũng giao UBND phường Xuân Hương – Đà Lạt khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để làm rõ các thông tin liên quan đến nghi vấn nhập thực phẩm không đảm bảo chất lượng vào Trường Tiểu học T.V.

Nhiều tố cáo liên quan đến thực phẩm trong trường tiểu học ở Đà Lạt

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, vừa qua trên mạng xã hội xuất hiện đơn tố cáo trường tiểu học T.V. nhập thực phẩm không đảm bảo an toàn sức khỏe cho học sinh.

Trong đó tố cáo, đơn vị cung cấp thực phẩm cho Trường Tiểu học T.V nhiều lần cung cấp thực phẩm không đảm bảo chất lượng.

Hình ảnh tôm sau khi luộc lên bị đen đầu được đăng tải kèm theo đơn tố cáo.

Sau khi thông tin này xuất hiện trên mạng xã hội, nhiều phục huynh học sinh tỏ ra hoang mang; một số người đến đón con về nhà chứ không cho ăn bán trú ở trường.