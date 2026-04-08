Làm "chuyện ấy" thường xuyên gây hỏng thận?

Tuy nhiên, theo chia sẻ từ bác sĩ chuyên khoa thận, đây là một quan niệm chưa đúng. Nếu cơ thể đáp ứng được, làm "chuyện ấy" điều độ không những không làm suy giảm chức năng thận mà còn có thể mang lại một số lợi ích cho tim mạch, giấc ngủ và tinh thần.

Bác sĩ nói gì về nỗi lo "làm ‘chuyện ấy’ nhiều hại thận"?

Bác sĩ chuyên khoa thận Hồng Vĩnh Tường (Trung Quốc) chia sẻ trên tờ China Times , không ít bệnh nhân mắc bệnh thận mạn tính lo rằng thường xuyên "yêu" sẽ làm tình trạng bệnh trở nên nặng hơn. Do đó, họ luôn kiêng khem "chuyện ấy".

Tuy nhiên, theo bác sĩ Hồng Vĩnh Tường, tinh dịch chủ yếu gồm nước, protein, fructose và enzyme, được tạo ra bởi tuyến tiền liệt, túi tinh và tinh hoàn. Trong khi đó, chức năng chính của thận là lọc máu và đào thải độc tố niệu. Điều này đồng nghĩa, xuất tinh mỗi lần "yêu" không làm thay đổi nồng độ creatinin trong máu hay mức lọc cầu thận, vì vậy không dẫn tới suy giảm chức năng thận.

Không ít người mang tâm lý lo ngại rằng làm “chuyện ấy” đều đặn có thể khiến thận suy yếu nhanh hơn.

Cũng theo bác sĩ Hồng Vĩnh Tường, mức vận động của hoạt động tình dục tương đương với việc leo khoảng 2 tầng cầu thang, tức thuộc nhóm vận động từ nhẹ đến trung bình.

Tờ China Times dẫn lại kết quả của một nghiên cứu đăng trên Tạp chí Tim mạch Mỹ cho thấy nhịp tim trung bình của nam giới khi "yêu" vào khoảng 110-130 nhịp/phút. Với những người bệnh thận, nếu bình thường leo cầu thang không thấy tức ngực hay thở dốc nhiều, điều đó thường cũng cho thấy tim và thận có thể chịu được áp lực sinh lý từ hoạt động này.

5 lợi ích của "chuyện ấy"

Theo bác sĩ Hồng Vĩnh Tường, ở người bệnh thận, sinh hoạt tình dục điều độ không làm tăng tốc độ suy thận, ngược lại còn có thể đem đến 5 lợi ích sức khỏe đáng chú ý, đó là:

1. Giảm nguy cơ xơ vữa động mạch

Ở người mắc bệnh thận mạn, mối đe dọa lớn nhất không phải lúc nào cũng là urê huyết cao mà thường là bệnh tim mạch. Việc duy trì hoạt động tình dục ở mức phù hợp có thể giúp rèn luyện chức năng cơ tim, thúc đẩy tuần hoàn máu và cải thiện chức năng nội mô mạch máu. Đây là những yếu tố có lợi trong phòng ngừa xơ vữa động mạch liên quan đến bệnh thận.

2. Giảm áp lực lên cầu thận

Tăng huyết áp là một trong những yếu tố quan trọng thúc đẩy chức năng thận xấu đi nhanh hơn. Theo bác sĩ, khi "yêu", não có thể tiết ra oxytocin và endorphin, giúp hạ bớt hormone căng thẳng cortisol, từ đó tạo cảm giác thư giãn. Một số nghiên cứu cũng cho thấy những người có đời sống tình dục đều đặn thường kiểm soát huyết áp ổn định hơn khi đối mặt với áp lực, điều này có lợi cho việc giảm gánh nặng lên cầu thận.

3. Hỗ trợ miễn dịch

Theo bác sĩ Hồng Vĩnh Tường, nhiều người bệnh thận phải dùng thuốc kéo dài, ăn uống kiêng khem nên dễ sinh cảm giác chán nản, thất vọng. Việc duy trì sinh hoạt tình dục điều độ có thể giúp người bệnh cảm thấy tự tin hơn, tinh thần tốt hơn, từ đó nâng cao khả năng chống chọi với bệnh tật.

4. Cải thiện chất lượng giấc ngủ

Người bệnh thận thường hay bị mất ngủ hoặc ngủ chập chờn. Cảm giác thư giãn sau quan hệ có thể giúp cơ thể dễ đi vào giấc ngủ sâu hơn, trong khi giấc ngủ chất lượng lại là thời điểm quan trọng để thận phục hồi mô và chuyển hóa chất thải.

5. Giảm tình trạng ứ đọng dịch tuyến tiền liệt

Xuất tinh đều đặn còn giúp hạn chế tình trạng ứ đọng dịch tuyến tiền liệt. Với một số người bệnh thận đồng thời có phì đại tuyến tiền liệt, điều này có thể mang lại lợi ích.

Điều quan trọng là đều đặn, phù hợp với thể trạng

Từ những phân tích trên, bác sĩ nhấn mạnh rằng nỗi lo "làm ‘chuyện ấy’ nhiều sẽ hỏng thận" là không chính xác nếu nhìn dưới góc độ chức năng thận. Điều quan trọng không nằm ở việc kiêng tuyệt đối, mà là duy trì mức độ phù hợp với thể trạng, nhất là ở người đang sống chung với bệnh thận mạn.

Nói cách khác, nếu cơ thể vẫn đáp ứng được các hoạt động thường ngày như leo cầu thang mà không xuất hiện tức ngực hay khó thở nhiều, thì sinh hoạt tình dục điều độ nhìn chung không phải là gánh nặng quá mức đối với tim và thận. Trái lại, trong nhiều trường hợp, điều này còn giúp người bệnh ngủ ngon hơn, tinh thần tốt hơn và có thêm lợi ích cho sức khỏe tổng thể.

Nguồn: China Times