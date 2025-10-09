Làm "chuyện ấy" thường xuyên có ảnh hưởng đến thận?

Có rất nhiều thông tin sai lệch về chuyện "yêu" đang lan truyền trên internet, ví dụ như “yêu" quá nhiều "gây rối loạn cương dương và làm hại thận".

Theo các thông tin lan truyền này, người ta từng cho rằng “thận là nơi chứa tinh dịch”, và việc xuất tinh thường xuyên sẽ “làm mất cân bằng trong cơ thể, từ đó gây bệnh”.

Tuy nhiên, không có cơ sở khoa học nào cho quan điểm này, và không có bằng chứng nào cho thấy làm “chuyện ấy” thường xuyên gây ra bất kỳ vấn đề sức khỏe nào.

Làm "chuyện ấy" có ảnh hưởng đến thận không?

Không có bằng chứng nào cho thấy việc “yêu” gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe thận. Cũng không có bằng chứng nào cho thấy việc quan hệ tình dục có thể gây ra:

- Suy thận

- Bệnh thận

- Đau thận

Một số người hiểu lầm rằng mất protein và dưỡng chất qua tinh dịch sẽ dẫn đến tổn thương thận. Một lần nữa, không có cơ sở khoa học cho quan điểm này.

Ảnh minh họa

Tinh dịch chỉ chứa một lượng nhỏ dưỡng chất để nuôi dưỡng tinh trùng. Những dưỡng chất này không đủ để tạo ra ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe của bạn.

Một tổng quan nghiên cứu năm 2013 cho thấy trung bình trong 100 ml tinh dịch có khoảng 5,04 gram protein, tương đương với khoảng 0,25 gram protein trong một lần xuất tinh.

Để bù lại lượng protein đó, bạn chỉ cần uống khoảng nửa muỗng canh sữa hoặc ăn khoảng 3 gram đậu gà là đủ.

Kết

Tóm lại, không có bằng chứng khoa học nào cho thấy việc làm "chuyện ấy" gây hại cho thận hoặc gây ra bất kỳ vấn đề sức khỏe nào. Thậm chí, tình dục lành mạnh còn có thể mang lại một số lợi ích tiềm năng như giúp cải thiện tâm trạng hoặc hỗ trợ giấc ngủ.

Nếu bạn lo lắng rằng mình có thể đang quan hệ quá thường xuyên, việc trò chuyện với một chuyên gia trị liệu tình dục hoặc một người mà bạn tin tưởng có thể giúp ích.