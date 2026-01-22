Làm "chuyện ấy" quá nhiều có gây tổn thương thận? Bác sĩ: Đây mới là 5 thói quen "phá thận" hàng đầu!

Ông Wang, 52 tuổi (Đài Loan, Trung Quốc) sau khi đi khám sức khỏe về thì lo lắng đến "đứng ngồi không yên". Bởi kết quả xét nghiệm máu cho thấy chỉ số creatinin tăng cao, suy thận giai đoạn đầu.

Ông không uống rượu, không hút thuốc nên cứ liên tục tự trách mình ngày trẻ làm "chuyện ấy" quá thường xuyên. Tuy nhiên, lần tái khám tiếp theo, bác sĩ phân tích và kết luận bệnh thận của ông Wang đến từ những thói quen sinh hoạt. Cụ thể là làm ca đêm trong nhiều năm và thích ăn nhiều muối.

Ảnh minh họa

Bác sĩ của ông Wang cho biết, thực tế, thận không trực tiếp sản sinh tinh dịch, nên "chuyện ấy" không gây suy thận theo kiểu hao mòn cơ học. Tuy nhiên, nếu sinh hoạt với tần suất khủng khiếp, cơ thể sẽ rơi vào trạng thái suy nhược thần kinh, rối loạn hormone và mất ngủ kéo dài.

Khi cơ thể kiệt quệ, hệ thống miễn dịch suy giảm, thận phải hoạt động trong điều kiện huyết áp không ổn định và thiếu hụt năng lượng phục hồi. Điều này gián tiếp làm suy giảm chức năng thận, gây ra các triệu chứng như đau thắt lưng, tiểu rắt hoặc mệt mỏi kéo dài.

Còn với trường hợp của ông Wang, tần suất 2 - 3 lần mỗi tuần ở độ tuổi 20 - 35, sau đó làm 1 - 2 lần mỗi tuần là điều độ, khoa học chứ không quá nhiều. Bác sĩ khuyên điều tiết "chuyện ấy" dựa trên sức khỏe thực tế và độ tuổi. Nếu sau mỗi lần gần gũi mà cơ thể cần quá 24 giờ vẫn chưa hồi phục, đó là lúc bạn cần nghỉ ngơi để bảo vệ thận.

5 thói quen hại thận hàng đầu

Giống như ông Wang, nhiều người cứ bị thận là cho rằng do làm "chuyện ấy" vô độ. Thế nhưng, thực tế điều này ảnh hưởng đến thận ít hơn và cần nhiều thời gian hơn rất nhiều so với 5 thói quen "phá thận" hàng đầu dưới đây:

Thức khuya và thiếu ngủ kéo dài

Ảnh minh họa

Ngủ ít hơn 6 tiếng mỗi ngày làm gián đoạn chu kỳ phục hồi của cầu thận và khiến hormone căng thẳng tăng cao gây áp lực lên mạch máu. Thận phải làm việc liên tục không có thời gian tái tạo tế bào, dẫn đến suy nhược hệ thống và làm giảm sút phong độ khi thực hiện "chuyện ấy".

Uống quá ít nước

Lười uống nước khiến nồng độ độc tố tăng cao, dễ kết tinh thành sỏi gây tắc nghẽn và tổn thương nhu mô thận nghiêm trọng. Thiếu nước làm giảm lưu lượng máu đến thận, khiến quá trình lọc chất thải bị đình trệ và gây tích tụ các chất độc hại trong cơ thể. Tình trạng này kéo dài còn làm tăng nguy cơ viêm nhiễm đường tiết niệu và tàn phá tế bào thận.

Lạm dụng thuốc và thực phẩm chức năng

Nhiều nam giới tự ý dùng thuốc giảm đau hoặc các loại thực phẩm bổ sung không rõ nguồn gốc để kéo dài thời gian "chuyện ấy". Những hoạt chất này có thể gây hoại tử ống thận và làm giảm lưu lượng máu đến thận đột ngột, dẫn đến nguy cơ suy thận cấp. Việc lạm dụng các sản phẩm hỗ trợ không theo chỉ định bác sĩ là con đường ngắn nhất gây hỏng thận.

Ăn quá mặn

Thói quen ăn mặn vượt quá 5g muối mỗi ngày buộc thận phải làm việc quá tải để đào thải lượng natri dư thừa ra ngoài cơ thể. Áp lực bài tiết quá lớn trong thời gian dài sẽ gây xơ hóa cầu thận, làm tăng huyết áp và tổn thương lớp màng bảo vệ dạ dày. Điều này khiến cơ thể dần suy kiệt và không còn đủ sức lực để duy trì sức khỏe tổng thể.

Ảnh minh họa

Thường xuyên nhịn tiểu

Nhịn tiểu lâu khiến bàng quang căng quá mức, nước tiểu chứa vi khuẩn trào ngược lên bể thận gây viêm nhiễm nhu mô thận nghiêm trọng. Tình trạng này không chỉ phá hủy chức năng lọc của thận mà còn gây đau đớn vùng hạ vị và làm giảm hứng thú trong "chuyện ấy". Thói quen này cần được loại bỏ ngay để tránh các biến chứng nguy hiểm cho hệ tiết niệu.

Bên cạnh đó, uống nhiều bia rượu, hút thuốc, lười vận động, nạp quá nhiều đường, ngồi lâu một chỗ nhiều giờ mỗi ngày... cũng là những thói quen hại thận nam giới cần chú ý.

Nguồn và ảnh: Health Sent, Family Doctor