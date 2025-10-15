Làm "chuyện ấy" có gây áp lực lên tim?

Khi tuổi tác tăng cao, nam giới thường băn khoăn liệu hoạt động tình dục có thể gây áp lực cho tim hay không. Tuy nhiên, theo chuyên trang y tế Harvard Health Publishing (Mỹ), tình dục không quá nguy hiểm như mọi người nghĩ.

Khi quan hệ tình dục, nhịp tim của nam giới hiếm khi vượt quá 130 nhịp một phút, và huyết áp tâm thu (chỉ số cao hơn, được ghi nhận khi tim bơm máu) gần như luôn dưới 170. Nhìn chung, hoạt động tình dục thông thường chỉ đạt mức độ từ nhẹ đến trung bình nếu xét theo cường độ tập luyện thể dục thể thao.

Nếu xét về mức tiêu thụ oxy – một chỉ số khác đánh giá mức độ gắng sức – thì tình dục chỉ tương đương với việc khiêu vũ nhẹ, quét lá cây hoặc chơi bóng bàn. Tình dục đốt cháy khoảng năm calo mỗi phút; nhiều hơn bốn calo so với lượng calo một người đàn ông sử dụng khi xem TV, nhưng tương đương với việc đi bộ trên sân golf để chơi golf. Nếu một người đàn ông có thể đi bộ lên hai hoặc ba tầng cầu thang mà không gặp khó khăn, anh ta sẽ có đủ sức khỏe để quan hệ tình dục.

Trên thực tế, các trường hợp gặp sự cố tim mạch liên quan đến tình dục là rất hiếm gặp, ít nhất là trong quan hệ tình dục thông thường với một người bạn tình quen thuộc.

Các nghiên cứu kỹ lưỡng cho thấy cứ 100 cơn đau tim thì chưa đến 1 cơn có liên quan đến hoạt động tình dục, và đối với các cơn loạn nhịp tim, tỷ lệ này chỉ là 1/200. Đối với một người đàn ông 50 tuổi khỏe mạnh, nguy cơ bị đau tim trong bất kỳ giờ nào là khoảng 1/1 triệu. Quan hệ tình dục làm tăng gấp đôi nguy cơ, nhưng vẫn chỉ là 2/1 triệu. Đối với nam giới mắc bệnh tim, nguy cơ này cao gấp 10 lần — nhưng ngay cả đối với họ, nguy cơ bị đau tim khi quan hệ tình dục cũng chỉ là 20/1 triệu – một con số khá thấp.

Tình dục thậm chí còn tốn ít sức hơn vận động thể chất. Các nhà nghiên cứu đã tiến hành một nghiên cứu với 19 người đàn ông, đo nhịp tim và các chỉ số sinh lý khác khi họ tập trên máy chạy bộ trong phòng thí nghiệm, và khi họ quan hệ tình dục tại nhà riêng. Trong lúc quan hệ, nhịp tim của họ chỉ tăng khoảng 72% so với khi chạy bộ, và huyết áp chỉ bằng 80%. Trên thang điểm cường độ từ 1 đến 5, nam giới chấm bài tập chạy bộ là 4.6, trong khi tình dục chỉ được 2.7. Với phụ nữ, hoạt động tình dục thậm chí còn ít tốn sức hơn.

Một nghiên cứu còn cho thấy tình dục có thể có lợi cho tim. Kết quả từ Nghiên cứu Lão hóa Nam giới Massachusetts cho thấy rằng những người đàn ông quan hệ tình dục dưới 1 lần/tháng có nguy cơ mắc bệnh tim mạch cao hơn 45% so với những người quan hệ hai lần trở lên mỗi tuần. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cũng cảnh báo rằng những người ít quan hệ tình dục có thể cũng đang chịu ảnh hưởng từ các yếu tố khác như cô lập xã hội, hút thuốc, lạm dụng chất kích thích, hoặc mắc các bệnh ảnh hưởng đến ham muốn và khả năng sinh lý.

Tình dục an toàn

Tình dục là một phần bình thường của cuộc sống con người. Đối với tất cả nam giới, dù có bệnh tim hay không, cách tốt nhất để giữ an toàn khi quan hệ tình dục là giữ gìn sức khỏe bằng cách tránh xa thuốc lá, tập thể dục thường xuyên, ăn uống lành mạnh, giữ cân nặng khỏe mạnh và tránh uống quá nhiều rượu bia. Tất nhiên, nam giới không nên quan hệ tình dục nếu cảm thấy không khỏe, và nếu có các triệu chứng tim mạch tiềm ẩn trong khi quan hệ tình dục, nên dừng quan hệ ngay lập tức.

Với những hướng dẫn và biện pháp phòng ngừa đơn giản này, tình dục không chỉ an toàn cho tim mạch mà còn an toàn cho các bộ phận khác của cơ thể.

Trà My

Theo Harvard Health Publishing