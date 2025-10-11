Kế hoạch giúp đêm ân ái thêm mặn nồng

Bạn có đang cảm thấy rằng gần đây bạn ít hứng thú với ‘chuyện ấy’ hơn bình thường? Ý nghĩ về chuyện ân ái bây giờ chẳng thể sánh bằng một buổi tối xem Netflix với ly rượu vang.

Dù ham muốn tình dục thay đổi theo thời gian là điều hoàn toàn tự nhiên – thường do thay đổi nội tiết tố và mức độ căng thẳng – nhưng bạn không hoàn toàn bất lực trong chuyện này.

Và không phải lúc nào cũng cần đến đồ lót gợi cảm hay những cái chạm đầy kích thích.

Có những điều bạn có thể làm trong ngày để giúp tăng ham muốn vào buổi tối. Dưới đây là kế hoạch giúp “tăng cường ham muốn” của bạn – bao gồm những hành động bạn có thể làm từ sáng đến tối. Thực hiện những điều này cùng bạn tình, rất có thể đêm ân ái sẽ trở nên mặn nồng và gắn kết hơn rất nhiều.

7 giờ sáng: GẮN KẾT VÀO BUỔI SÁNG

Màn dạo đầu không phải lúc nào cũng cần có tiếp xúc thể xác. Đó có thể là việc tạo ra sự thân mật ở cấp độ cảm xúc.

“Buổi sáng gắn kết để tăng cường sự thân mật không nhất thiết phải là kết nối thể xác,” theo Annabelle Knight, chuyên gia về tình dục và các mối quan hệ tại Anh.

“Đó có thể là nghi thức buổi sáng của bạn: cùng nhau uống một tách cà phê hoặc nấu bữa sáng.”

Thức dậy sớm hơn 15 phút cũng có thể giúp bạn có thời gian để kết nối.

Hãy dành cho nhau 5-10 phút buổi sáng để thực hiện một hoạt động chung nào đó.

Một cái ôm nhanh trước khi đi làm cũng giúp duy trì sự gần gũi. “Nó giải phóng oxytocin – hormone gắn kết – giúp giảm căng thẳng và thúc đẩy cảm giác thư giãn và kết nối,” Annabelle chia sẻ.

Hãy thử tiếp xúc da kề da nữa.

“Da là một vùng nhạy cảm quan trọng, và sự đụng chạm có thể giải phóng các hóa chất tích cực giúp tăng cường sự thân mật và định hình tâm trạng cho cả ngày,” theo Lorraine Grover, chuyên gia tâm lý tình dục tại Anh.

7:30 sáng: MẶC TRANG PHỤC ƯA THÍCH

Và không chỉ để quyến rũ đối phương đâu nhé.

“Mặc thứ gì đó khiến bạn cảm thấy gợi cảm là một cách tuyệt vời để phát tín hiệu cho chính bạn,” Annabelle nói.

Theo nữ chuyên gia, trang phục gợi cảm cũng khiến chúng ta cảm thấy sẵn sàng hơn cho chuyện ấy.

“Khi bạn trông đẹp, bạn cảm thấy tốt hơn. Tất cả đều là về sự tự tin – và khi bạn mặc trang phục yêu thích, khiến bạn trông và cảm thấy hấp dẫn, bạn đang ở trạng thái tốt nhất để đánh thức ham muốn.” - Annabelle nói.

8 giờ sáng: ĂN TRỨNG CHO BỮA SÁNG

Những gì bạn ăn có thể giúp hoặc cản trở ham muốn tình dục của bạn.

“Thực phẩm phù hợp có thể tăng cường ham muốn bằng cách hỗ trợ cân bằng nội tiết tố, giảm căng thẳng và cải thiện lưu thông máu – tất cả đều thiết yếu cho sự hưng phấn và năng lượng,” theo Inder Singh Virdi, chuyên gia dinh dưỡng tại Anh.

Bữa sáng là bữa đầu tiên kích hoạt mức đường huyết và có thể ảnh hưởng đến cơn thèm ăn trong ngày. Hãy thử món gì đó ổn định – như trứng với bánh mì lúa mạch đen.

Inder chia sẻ: “Trứng rất giàu vitamin D, vitamin nhóm B và choline – đều cần thiết cho việc sản xuất hormone và hỗ trợ hệ thần kinh khỏe mạnh.”

“Lúa mạch đen là loại tinh bột hấp thụ chậm, giúp duy trì đường huyết ổn định – điều này rất quan trọng để kiểm soát hormone căng thẳng cortisol và hỗ trợ ham muốn suốt cả ngày.”

9 giờ sáng - 5 giờ chiều: TRÁNH CĂNG THẲNG

Dù là do công việc, gia đình hay sức khỏe, căng thẳng là “kẻ giết chết” ham muốn.

Lorraine chia sẻ: “Các hormone tình dục như estrogen và testosterone điều khiển ham muốn. Nhưng căng thẳng làm tăng cortisol – hormone căng thẳng – có thể làm giảm các hormone tình dục và khiến bạn mất hứng.”

Nghiên cứu trên Tạp chí Y học Tình dục cho thấy phụ nữ chịu căng thẳng kéo dài có mức hưng phấn thể chất thấp hơn.

Hãy giữ cho tinh thần thoải mái trong suốt cả ngày.

Lorraine khuyên: “Mỗi giờ, hãy dành 5 phút để đứng dậy, vươn người, mở cửa sổ hoặc ra ngoài hít thở.”

“Nhắm mắt, hít thở sâu và làm chậm mọi thứ một cách có ý thức. Cảm nhận cơ thể bạn, thay thế suy nghĩ tiêu cực bằng những điều tích cực và làm chủ tâm trí của mình.”

12 giờ trưa: GỬI TIN NHẮN TÌNH CẢM

Không thích nói chuyện "gợi cảm"? Không sao – chỉ cần một tin nhắn thể hiện tình cảm như “em nhớ anh” cũng đủ để kết nối.

“Bạn có thể bắt đầu nhẹ nhàng, như ‘hôm nay anh/em trông rất tuyệt’, ‘em đang thèm được ôm’, hoặc bất cứ điều gì thể hiện sự thân mật tình cảm hoặc thể xác,” Annabelle nói.

Nếu bạn cảm thấy tự tin hơn, hãy thử thứ gì đó gợi cảm hơn, như ‘hôm nay em mặc đồ anh thích nè’, hoặc ‘sáng nay anh trông thật quyến rũ’.

“Bạn muốn gợi ý tới đâu là tùy vào bạn. Điều này sẽ gieo ý nghĩ về sự thân mật – và thậm chí có thể dẫn đến một cuộc trò chuyện 'nóng bỏng'.”

Lorraine bổ sung: “Bạn thậm chí có thể để lại một mảnh giấy nhỏ trong túi hoặc hộp cơm của đối phương với lời nhắn gợi cảm hoặc lời khen.”

1 giờ chiều: ĂN GÀ CHO BỮA TRƯA

Quay lại với chế độ ăn tăng ham muốn – thịt gà là nguồn tuyệt vời của L-Arginine, một loại axit amin giúp cơ thể sản xuất nitric oxide.

“Chất này làm giãn mạch máu và cải thiện lưu thông máu đến vùng sinh dục,” Inder chia sẻ.

Hãy ăn salad gà, rắc thêm ít hạt bí.

Inder nói: “Hạt bí rất giàu kẽm và selen – hỗ trợ testosterone và ham muốn. Thực tế, nghiên cứu trên Tạp chí Nguyên tố Vi lượng trong Y học và Sinh học cho thấy thiếu kẽm làm giảm testosterone.”

Thịt gà giúp giãn mạch máu và cải thiện lưu thông máu.

4 giờ chiều: TẬP CƠ SÀN CHẬU

Nghe đến “cơ sàn chậu”, bạn có thể nghĩ đến các vấn đề tuổi già. Nhưng đừng ngại – vì nó liên quan mật thiết đến tình dục.

Tăng cường cơ sàn chậu không chỉ giúp ngừa tiểu són mà còn tăng khả năng đạt cực khoái.

Nghiên cứu tại Đại học Liên bang Pampa ở Brazil cho thấy phụ nữ có cơ sàn chậu khỏe có chức năng tình dục tốt hơn, bao gồm nhiều ham muốn, hưng phấn và khoái cảm hơn.

Bạn có thể đã nghe về bài tập Kegel – “gồm việc siết và thả liên tục các cơ Kegel, nằm ở đáy xương chậu,” Annabelle giải thích.

6 giờ tối: DẠO ĐẦU TRONG TÂM TRÍ

Trên đường về nhà, hãy đưa tâm trí bạn đến một nơi bình yên và kích thích.

Annabelle nói: “Hãy tưởng tượng một khung cảnh vừa yên tĩnh vừa gợi cảm. Bạn có thể bắt đầu với một khung cảnh vô hại, như bãi biển chẳng hạn, rồi và đưa bất cứ thứ gì - hoặc bất cứ ai - bạn thích vào giấc mơ ban ngày của mình. Điều này có thể kích thích tâm trí và cơ thể bạn.”

7 giờ tối: ĂN BÒ BÍT TẾT

Một miếng bít tết, khoai tây chiên và bông cải xanh là một bữa tối lý tưởng cho buổi tối lãng mạn.

Bạn không nên ăn thứ gì đó quá nặng bụng khiến bạn uể oải và muốn đi ngủ.

Inder nói: “Bữa tối là cơ hội để bạn nạp năng lượng cho cơ thể và chuẩn bị cho hệ thống nghỉ ngơi, phục hồi và lãng mạn.”

“Thịt đỏ nạc giàu kẽm, vitamin B và axit amin, rất cần thiết cho testosterone và sức bền tình dục.”

“Khoai tây cung cấp carbohydrate giải phóng chậm để cung cấp năng lượng cho cơ thể mà không làm tăng lượng đường trong máu và bông cải xanh xào giúp loại bỏ lượng estrogen dư thừa và hỗ trợ cân bằng testosterone.”