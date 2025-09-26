5 lợi ích bất ngờ của “yêu” buổi sáng

1. Tăng năng suất làm việc và tinh thần tích cực

Theo tạp chí Men’s Health, một khảo sát từ Mattress Advisor cho thấy hơn 50% nam giới cảm thấy năng suất hơn sau khi quan hệ vào buổi sáng. Mặc dù tỷ lệ này thấp hơn ở nữ giới (45%), đa số người tham gia đều cảm nhận được sự tích cực. Hormone hạnh phúc như endorphin và dopamine được giải phóng sau khi "yêu" giúp giảm lo âu, căng thẳng và mang lại tâm trạng vui vẻ để bắt đầu ngày mới hiệu quả hơn.

2. Giúp giảm căng thẳng và cải thiện sức khỏe

“Yêu” buổi sáng có thể giúp hạ huyết áp, giảm căng thẳng và cải thiện tâm lý – theo một số nghiên cứu. Thêm vào đó, hoạt động tình dục cũng được xem là một hình thức tập thể dục nhẹ, giúp kích thích tuần hoàn máu và tăng cường sức khỏe tim mạch.

"Yêu" vào buổi sáng mang đến nhiều lợi ích cả về thể chất lẫn tinh thần. (Ảnh minh họa)

3. Gắn kết tình cảm với bạn đời

Tình dục giúp giải phóng oxytocin – hormone tạo cảm giác yêu thương và gần gũi. Bắt đầu ngày mới bằng sự kết nối thể xác và cảm xúc có thể làm sâu sắc thêm mối quan hệ, tăng mức độ hài lòng trong tình cảm và duy trì sự chung thủy trong các mối quan hệ lâu dài.

4. Testosterone cao vào buổi sáng

Đối với nam giới, buổi sáng là thời điểm nồng độ testosterone cao nhất, dẫn đến ham muốn tình dục mạnh hơn và khả năng cương cứng tốt hơn. Điều này khiến cho việc quan hệ vào sáng sớm trở nên dễ dàng và tự nhiên hơn.

5. Thay đổi thói quen, làm mới đời sống tình dục

Nếu bạn hoặc bạn đời không quen với việc “yêu” buổi sáng, có thể bắt đầu bằng những cử chỉ nhẹ nhàng như massage, ôm ấp. Sự mới mẻ trong chuyện phòng the cũng có thể giúp hai bạn có được cảm giác phấn khích, thích thú.

Kết

Quan hệ tình dục vào buổi sáng không chỉ giúp bạn cảm thấy sảng khoái, tăng năng suất, giảm stress mà còn gắn kết tình cảm với bạn đời. Dù không phải ai cũng thích hợp với “morning sex”, nhưng nếu thử và linh hoạt trong cách tiếp cận, đây có thể trở thành một thói quen tích cực cho cả sức khỏe lẫn đời sống tình cảm.