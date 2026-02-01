Làm "chuyện ấy" càng nhiều thì càng sống thọ? Bác sĩ tiết lộ: Vượt con số này giúp giảm tỷ lệ tử vong… 50%

Nhiều người nghĩ rằng “chuyện ấy” chỉ mang lại khoái cảm hoặc giúp gắn kết tình cảm, nhưng khoa học cho thấy lợi ích còn lớn hơn thế. Một đời sống tình dục điều độ thường đi kèm với thể trạng tốt, tinh thần ổn định và thậm chí có liên quan tới tuổi thọ cao hơn.

“Chuyện ấy” thực sự có lợi cho sức khỏe như thế nào?

Trước hết, “chuyện ấy” được xem là một dạng vận động thể chất cường độ trung bình. Trung bình nam giới có thể đốt khoảng 100 calo mỗi lần, phụ nữ khoảng 70 calo. Mức tiêu hao này tương đương một buổi đi bộ nhanh, góp phần hỗ trợ kiểm soát cân nặng và giảm nguy cơ bệnh tim mạch.

Ảnh minh họa

Ngoài lợi ích thể chất, khi làm “chuyện ấy”, não bộ giải phóng endorphin và oxytocin. Đây là những hormone giúp giảm căng thẳng, cải thiện tâm trạng và hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn. Khi stress được kiểm soát, nguy cơ viêm mạn tính cũng giảm, trong khi đây lại là yếu tố có liên quan đến nhiều bệnh nguy hiểm.

Phân tích từ Đại học Almería cho thấy nhịp tim khi làm “chuyện ấy” thường dao động khoảng 90 - 130 lần mỗi phút, tương đương mức vận động an toàn với phần lớn người trưởng thành khỏe mạnh.

Không chỉ tác động đến cơ thể, “chuyện ấy” còn phản ánh chất lượng mối quan hệ. Những người duy trì kết nối cảm xúc tốt với bạn đời thường có sức khỏe tinh thần tích cực hơn, ít cảm giác cô đơn hơn. Đây là một yếu tố quan trọng vì sự cô lập xã hội từ lâu đã được xem là nguy cơ làm tăng tỷ lệ tử vong sớm.

Tuy nhiên, các chuyên gia nhấn mạnh rằng lợi ích này không đồng nghĩa với việc càng nhiều càng tốt. Việc cố gắng duy trì tần suất cao khi cơ thể mệt mỏi hoặc căng thẳng có thể khiến tác dụng tích cực giảm đi. Điều quan trọng nhất vẫn là sự phù hợp với thể trạng và cảm xúc của cả hai.

"Chuyện ấy" vượt con số này có thể giúp giảm nguy cơ tử vong tới gần 50%

Một nghiên cứu năm 2020 công bố trên Journal of Sexual Medicine đã phân tích dữ liệu của hơn 15.000 người trưởng thành và phát hiện một xu hướng đáng chú ý. Những người làm “chuyện ấy” hơn 52 lần mỗi năm, tức khoảng hơn 1 lần mỗi tuần, có nguy cơ tử vong thấp hơn đáng kể so với nhóm gần như không quan hệ.

Cụ thể, nhóm có tần suất cao ghi nhận tỷ lệ nguy cơ tử vong khoảng 0,51, tương đương mức giảm gần 50%. Các nhà nghiên cứu cho rằng tần suất “chuyện ấy” có thể được xem như một chỉ dấu phản ánh sức khỏe tổng thể.

Tuy vậy, bác sĩ Scott (One Minute Fitness Classroom) lưu ý rằng mối liên hệ này không chứng minh “chuyện ấy” là nguyên nhân trực tiếp giúp con người sống lâu hơn hay làm càng nhiều càng tốt. Trong khi đời sống tình dục quá mức cũng phản tác dụng, gây mệt mỏi và mang tới nhiều vấn đề sức khỏe.

Một lời giải thích hợp lý là những người khỏe mạnh thường có ham muốn cao hơn, đủ năng lượng để duy trì đời sống tình dục đều đặn. Đáng chú ý, lợi ích này được quan sát rõ hơn ở những người đã kết hôn hoặc sống chung. Điều đó cho thấy một mối quan hệ ổn định, tích cực có thể đóng vai trò quan trọng không kém bản thân hoạt động tình dục.

"Chuyện ấy" bao nhiêu là hợp lý?

Dù nghiên cứu cho thấy làm “chuyện ấy” hơn 52 lần mỗi năm có liên quan tới nguy cơ tử vong thấp hơn, nhưng điều đó không có nghĩa càng nhiều càng tốt. Quan trọng nhất vẫn là sự điều độ và phù hợp với thể trạng.

Ảnh minh họa

Bạn có thể tham khảo tần suất theo độ tuổi:

- Từ 20 - 30 tuổi: Khoảng 2 - 3 lần mỗi tuần là mức phổ biến nhờ hormone dồi dào và thể lực tốt. Nếu quan hệ xong vẫn thấy khỏe khoắn, đó là tần suất hợp lý.

- Từ 30 - 50 tuổi: Duy trì khoảng 1 - 2 lần mỗi tuần giúp cân bằng stress, hỗ trợ tim mạch và giữ kết nối tình cảm mà không gây quá tải cho cơ thể.

- Sau 50 tuổi: Không cần chạy theo số lượng. Khoảng vài lần mỗi tháng vẫn mang lại lợi ích nếu cơ thể thoải mái và có bệnh nền được kiểm soát.

Các chuyên gia khuyến nghị, thay vì đặt mục tiêu tối thiểu hay tối đa, hãy lắng nghe cơ thể. Tần suất tốt nhất là khi cả hai vẫn cảm thấy tràn đầy năng lượng sau “chuyện ấy”, chứ không phải kiệt sức, mệt mỏi hay đau nhức, áp lực.

Nguồn và ảnh: News Yahoo, Health. TVBS