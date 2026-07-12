Lãi vài trăm tỷ mỗi năm nhờ giúp các đại gia săn "vàng đen" ngoài khơi, DN sở hữu đội trực thăng lớn nhất Việt Nam còn có “kho báu” 16.700 tỷ tại một nhà băng

Với việc MB vừa chốt quyền trả cổ tức tiền mặt 10%, doanh nghiệp này sắp nhận về gần 700 tỷ đồng.

Tại Việt Nam, Tổng công ty Trực thăng Việt Nam (Vietnam Helicopter - VNH) là cái tên không mấy xa lạ trong ngành hàng không chuyên dụng. Đây là doanh nghiệp quốc phòng - an ninh do Bộ Quốc phòng quản lý, giữ vai trò độc quyền trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ bay trực thăng phục vụ thăm dò và khai thác dầu khí, bay cứu hộ cứu nạn, và bay dịch vụ quốc phòng tại Việt Nam.

Với đội máy bay trực thăng hiện đại gồm hàng chục chiếc thuộc các dòng tiên tiến như Mi-17, Mi-172, Super Puma AS-332L2, EC-155B1, EC-225, AW-189... VNH từ lâu đã là đối tác không thể thay thế của các Tập đoàn năng lượng lớn trong và ngoài nước trong hành trình tìm kiếm các "kho báu" dầu khí ngoài khơi xa.

Doanh thu và lợi nhuận năm 2025 lập đỉnh lịch sử

Sau giai đoạn duy trì kết quả kinh doanh ổn định, năm 2025 đã chứng kiến bước tăng trưởng đột phá chưa từng có của doanh nghiệp trực thăng này. Theo số liệu tài chính mới nhất vừa được công bố, cả doanh thu lẫn lợi nhuận của VNH đều thiết lập những cột mốc kỷ lục mới:

Doanh thu thuần năm 2025 đạt 3.211 tỷ đồng, tăng tới 13,1% so với mức 2.839 tỷ đồng của năm 2024. Lợi nhuận trước thuế cán mốc 606 tỷ đồng, tăng trưởng vượt bậc 21,4% so với mức 499 tỷ đồng của năm trước đó.

Đây là kết quả kinh doanh cao nhất trong lịch sử hoạt động của tổng công ty, vượt qua mức nền lợi nhuận đi ngang quanh ngưỡng 480 - 500 tỷ đồng của giai đoạn 2022 - 2024. Sự bùng nổ này cho thấy nhu cầu bay dịch vụ kỹ thuật cao thắt chặt và năng lực tối ưu hóa chi phí vận hành cực tốt của doanh nghiệp.

"Kho báu" cổ phiếu MBB trị giá 16.700 tỷ đồng và cơn mưa tiền mặt từ cổ tức

Bên cạnh mảng kinh doanh cốt lõi "hái ra tiền" từ dịch vụ bay, VNH còn sở hữu một tài sản cực kỳ giá trị khác là cổ phiếu MBB của Ngân hàng Quân đội.

Tính đến cuối năm 2025, Tổng công ty Trực thăng Việt Nam đang nắm giữ hơn triệu cổ phiếu MBB, tương đương tỷ lệ sở hữu 8,43% vốn điều lệ tại nhà băng này. Xét theo quy mô thị giá hiện tại của cổ phiếu MBB trên thị trường, lượng cổ phần mà VNH nắm giữ có giá trị lên tới hơn 16.700 tỷ đồng.

Ngày 10/7 vừa qua, MB đã tiến hành chốt quyền chi trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 10%. Với tư cách là một trong những cổ đông lớn nhất, Tổng công ty Trực thăng Việt Nam chuẩn bị nhận về khoản tiền mặt lên tới 679 tỷ đồng.