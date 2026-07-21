HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

L3Harris và Shield AI trình diễn hệ thống AI tự điều khiển tác chiến điện tử

Hải Yến
|

Một cuộc thử nghiệm mới tại Mỹ cho thấy AI không chỉ phân tích mối đe dọa mà còn có thể tự điều khiển phương tiện và phản ứng tức thời.

L3Harris và Shield AI trình diễn AI tự điều khiển trong tác chiến điện tử 2026 - Ảnh 1.

Minh họa hệ sinh thái tác chiến điện tử tự động. Hình ảnh: L3Harris

2 công ty quốc phòng Mỹ là L3Harris và Shield AI đã hoàn thành chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của một hệ thống tác chiến điện tử (EW) tự động, có khả năng phát hiện, phân tích và ứng phó với các mối đe dọa điện từ mà không cần con người can thiệp.

Trong cuộc trình diễn, hệ thống quản lý tác chiến DiSCO (Distributed Spectrum Collaboration and Operations) của L3Harris được tích hợp với phần mềm điều khiển nhiệm vụ bằng AI Hivemind trên nền tảng Green Wolf.

Thử nghiệm cũng sử dụng các tải trọng tác chiến điện tử Deceptor được triển khai trên nhiều máy bay không người lái (UAV).

Dựa trên dữ liệu về mối đe dọa do DiSCO cung cấp, Hivemind đã tự động điều khiển máy bay và chuyển hướng các UAV tiếp theo tới khu vực hoạt động an toàn theo thời gian thực, giúp chúng tránh được các hoạt động điện từ của đối phương.

"Bài thử nghiệm thành công này cho thấy chúng tôi có thể nhanh chóng biến các ý tưởng thành năng lực tác chiến thực tế dành cho lực lượng liên quân", bà Lauren Barnes, Chủ tịch bộ phận Spectrum Superiority thuộc khối Communications and Spectrum Dominance của L3Harris, cho biết.

"Bằng cách kết hợp khả năng tự ra quyết định với hệ thống quản lý tác chiến phổ điện từ tiên tiến, chúng tôi mang đến cho các lực lượng tác chiến khả năng thích ứng và tốc độ cần thiết để đi trước các mối đe dọa đang thay đổi nhanh chóng", bà nói.

L3Harris và Shield AI trình diễn AI tự điều khiển trong tác chiến điện tử 2026 - Ảnh 2.

Hình ảnh: L3Harris

Rút ngắn thời gian phản ứng trước mối đe dọa

Theo L3Harris và Shield AI, chuyến bay thử nghiệm đã chứng minh nền tảng Green Wolf có thể hỗ trợ nhiều loại nhiệm vụ trong các chiến dịch tác chiến điện tử phân tán và kết nối mạng.

Thử nghiệm cũng cho thấy Hivemind có thể rút ngắn chu trình từ phát hiện mục tiêu đến ra quyết định, nhờ cho phép các hệ thống tự động nhanh chóng phát hiện, chia sẻ thông tin và phản ứng trước các mối đe dọa điện từ.

L3Harris và Shield AI cho biết sẽ tiếp tục mở rộng các năng lực tác chiến điện tử tự động thông qua một kiến trúc mở được thiết kế cho các hoạt động tác chiến ở tuyến đầu.

"L3Harris sở hữu một trong những năng lực tác chiến điện tử tiên tiến nhất thế giới. Việc kết hợp DiSCO với Hivemind trên nền tảng Green Wolf đã tạo ra khả năng mà không hệ thống nào có thể đạt được nếu hoạt động riêng lẻ", ông Christian Gutierrez, Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách Hivemind của Shield AI, cho biết.

Theo Next Gendefense
Tạm biệt công nghệ hào nhoáng, Trung Quốc chuyển hướng sang lựa chọn bình dân hơn: Tất cả đều có lý do
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

AI tự điều khiển

L3Harris

Shield AI

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

01:25
MG ZS Hybrid+ ra mắt Đông Nam Á: Thiết kế mới, hộp số 3 cấp độc đáo, 15 tính năng hỗ trợ lái

MG ZS Hybrid+ ra mắt Đông Nam Á: Thiết kế mới, hộp số 3 cấp độc đáo, 15 tính năng hỗ trợ lái

01:01
Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

01:30
Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

01:31
Yamaha ra mắt xe tay ga điện mới: Thiết kế thể thao, 3 chế độ lái, chạy tới 117 km/lần sạc

Yamaha ra mắt xe tay ga điện mới: Thiết kế thể thao, 3 chế độ lái, chạy tới 117 km/lần sạc

01:27
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

01:44
Hãng xây nhà máy ở TP.HCM ra mắt xe ga mới, sẵn sàng cạnh tranh Honda SH và Vario

Hãng xây nhà máy ở TP.HCM ra mắt xe ga mới, sẵn sàng cạnh tranh Honda SH và Vario

01:16
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại