L3Harris và Shield AI trình diễn hệ thống AI tự điều khiển tác chiến điện tử

Một cuộc thử nghiệm mới tại Mỹ cho thấy AI không chỉ phân tích mối đe dọa mà còn có thể tự điều khiển phương tiện và phản ứng tức thời.

Minh họa hệ sinh thái tác chiến điện tử tự động. Hình ảnh: L3Harris

2 công ty quốc phòng Mỹ là L3Harris và Shield AI đã hoàn thành chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của một hệ thống tác chiến điện tử (EW) tự động, có khả năng phát hiện, phân tích và ứng phó với các mối đe dọa điện từ mà không cần con người can thiệp.

Trong cuộc trình diễn, hệ thống quản lý tác chiến DiSCO (Distributed Spectrum Collaboration and Operations) của L3Harris được tích hợp với phần mềm điều khiển nhiệm vụ bằng AI Hivemind trên nền tảng Green Wolf.

Thử nghiệm cũng sử dụng các tải trọng tác chiến điện tử Deceptor được triển khai trên nhiều máy bay không người lái (UAV).

Dựa trên dữ liệu về mối đe dọa do DiSCO cung cấp, Hivemind đã tự động điều khiển máy bay và chuyển hướng các UAV tiếp theo tới khu vực hoạt động an toàn theo thời gian thực, giúp chúng tránh được các hoạt động điện từ của đối phương.

"Bài thử nghiệm thành công này cho thấy chúng tôi có thể nhanh chóng biến các ý tưởng thành năng lực tác chiến thực tế dành cho lực lượng liên quân", bà Lauren Barnes, Chủ tịch bộ phận Spectrum Superiority thuộc khối Communications and Spectrum Dominance của L3Harris, cho biết.

"Bằng cách kết hợp khả năng tự ra quyết định với hệ thống quản lý tác chiến phổ điện từ tiên tiến, chúng tôi mang đến cho các lực lượng tác chiến khả năng thích ứng và tốc độ cần thiết để đi trước các mối đe dọa đang thay đổi nhanh chóng", bà nói.

Hình ảnh: L3Harris

Rút ngắn thời gian phản ứng trước mối đe dọa

Theo L3Harris và Shield AI, chuyến bay thử nghiệm đã chứng minh nền tảng Green Wolf có thể hỗ trợ nhiều loại nhiệm vụ trong các chiến dịch tác chiến điện tử phân tán và kết nối mạng.

Thử nghiệm cũng cho thấy Hivemind có thể rút ngắn chu trình từ phát hiện mục tiêu đến ra quyết định, nhờ cho phép các hệ thống tự động nhanh chóng phát hiện, chia sẻ thông tin và phản ứng trước các mối đe dọa điện từ.

L3Harris và Shield AI cho biết sẽ tiếp tục mở rộng các năng lực tác chiến điện tử tự động thông qua một kiến trúc mở được thiết kế cho các hoạt động tác chiến ở tuyến đầu.

"L3Harris sở hữu một trong những năng lực tác chiến điện tử tiên tiến nhất thế giới. Việc kết hợp DiSCO với Hivemind trên nền tảng Green Wolf đã tạo ra khả năng mà không hệ thống nào có thể đạt được nếu hoạt động riêng lẻ", ông Christian Gutierrez, Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách Hivemind của Shield AI, cho biết.