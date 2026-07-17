Kỷ nguyên không chiến bằng UCAV sắp bắt đầu

Với việc các máy bay chiến đấu không người lái có thể phóng tên lửa không đối không tầm xa, kỷ nguyên không chiến bằng UCAV sắp sửa bắt đầu.

Phóng tên lửa AIM-120 từ máy bay không người lái MQ-28 Ghost Bat để bắn hạ máy bay không người lái mục tiêu.

Theo Defense Express, máy bay chiến đấu không người lái (UCAV) YFQ-44A Fury của Anduril, được chế tạo như một phần của chương trình Máy bay chiến đấu hợp tác (CCA) - đã lần đầu tiên phóng tên lửa không đối không tầm trung AIM-120 AMRAAM trong các cuộc thử nghiệm gần đây.





Tạp chí Air And Space Forces cho biết, trong cuộc thử nghiệm, chiếc máy bay chiến đấu không người lái này đã cất cánh từ căn cứ không quân Edwards của Mỹ, sử dụng phần mềm Lattice để thu thập dữ liệu cần thiết và phóng một tên lửa vào mục tiêu ảo nằm ngoài tầm nhìn trực tiếp của máy bay.

Như Tướng Kenneth S. Wilsbach, Tham mưu trưởng Không quân Mỹ nhấn mạnh, các cuộc thử nghiệm này là một bước quan trọng trong quá trình phát triển máy bay không người lái CCA và đưa chúng đến gần hơn với việc biên chế những chiếc máy bay không người lái có khả năng không chiến cho Quân đội Mỹ.

Defense Express nhắc lại YFQ-44A là một trong hai máy bay không người lái CCA. Phiên bản sản xuất hàng loạt của chúng đã được đặt hàng vào tháng 6 vừa qua để hình thành một phi đội máy bay chiến đấu không người lái hỗn hợp của Quân đội Mỹ, như một phần của giai đoạn đầu tiên của chương trình.

Máy bay chiến đấu không người lái YFQ-44A.

Một công ty khác tham gia chương trình là General Atomics với máy bay không người lái YFQ-42A cũng dự định tiến hành các vụ phóng thử nghiệm vào cuối năm nay.

Công ty này cũng lưu ý việc phóng tên lửa sẽ được thực hiện từ khoang bên trong của máy bay không người lái, trong khi UCAV YFQ-44A của Anduril, đã phóng các tên lửa được đặt trên các giá treo dưới cánh của máy bay chiến đấu không người lái.

Mặc dù YFQ-44A là máy bay không người lái đầu tiên trong chương trình CCA của Mỹ phóng tên lửa không đối không, nhưng nó không phải là máy bay chiến đấu không người lái đầu tiên đạt được thành tích như vậy.

Máy bay chiến đấu không người lái YFQ-42.

Vào năm ngoái, UCAV MQ-28 Ghost Bat của chi nhánh Boeing tại Australia đã phá hủy một mục tiêu trên không bằng cùng loại tên lửa không đối không AIM-120 AMRAAM trong một cuộc thử nghiệm.

Vào tháng 11 năm ngoái, máy bay chiến đấu không người lái Kizilelma của Thổ Nhĩ Kỳ, cũng đã bắn trúng một mục tiêu mô hình có hình dạng máy bay chiến đấu F-16 bằng tên lửa không đối không Gökdoğan của Thổ Nhĩ Kỳ, trong các cuộc thử nghiệm mô phỏng.

Bình luận về những thông tin này, giới chuyên gia quân sự nhận định với việc hàng loạt công ty cho ra mắt các máy bay chiến đấu không người lái, thời đại chiến đấu giành quyền kiểm soát trên không bằng máy bay có người lái sắp sửa kết thúc. Thế giới sắp bước vào một kỷ nguyên không chiến bằng các phương tiện không người lái.