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Kỳ họp không thường lệ của Quốc hội sẽ diễn ra trong tháng 8-2026

Văn Duẩn
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Chủ tịch Quốc hội cho biết cấp có thẩm quyền đã đồng ý chủ trương tổ chức Kỳ họp không thường lệ của Quốc hội, dự kiến khai mạc trong tháng 8-2026.

Chiều 23-6, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội (QH) Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã bế mạc Phiên họp thứ 3. Tại phiên họp này, UBTVQH đã xem xét, thông qua 1 Pháp lệnh, 5 Nghị quyết và cho ý kiến đối với 2 nội dung thuộc thẩm quyền.

Kỳ họp không thường lệ của Quốc hội sẽ khai mạc trong tháng 8-2026 - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo tại phiên họp. Ảnh: Lâm Hiển

Trên cơ sở kết luận của UBTVQH, phát biểu bế mạc Phiên họp, Chủ tịch QH đề nghị các cơ quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ, khẩn trương tiếp thu, hoàn thiện các dự thảo pháp lệnh, nghị quyết trình Chủ tịch QH ký ban hành theo quy định.

Đánh giá khối lượng công việc từ nay đến cuối năm rất lớn, đặc biệt là các nhiệm vụ lập pháp theo tinh thần Hội nghị triển khai Định hướng lập pháp nhiệm kỳ QH khóa XVI và chuẩn bị cho các Kỳ họp sắp tới, Chủ tịch QH cũng cho biết cấp có thẩm quyền đã đồng ý chủ trương tổ chức Kỳ họp không thường lệ, dự kiến khai mạc trong tháng 8-2026. "Thời gian chuẩn bị Kỳ họp không thường lệ rất gấp (chỉ còn hơn 1 tháng) trong khi Chính phủ đang đề xuất đến 20 nội dung (gồm 17 dự án luật, nghị quyết quy phạm pháp luật và 3 nội dung quan trọng khác). Do đó, các cơ quan trình và các cơ quan của Quốc hội phải đẩy nhanh tiến độ, chủ động phối hợp để hoàn thành việc trình UBTVQH cho ý kiến trước ngày 20-7"- Chủ tịch QH yêu cầu.

Đối với Kỳ họp thứ Hai, QH khóa XVI, dự kiến thông qua khoảng 30 dự án luật, 2 nghị quyết quy phạm pháp luật (chưa kể các dự án đang được Chính phủ đề nghị bổ sung mà chưa có trong Chương trình lập pháp năm 2026). Báo cáo của Bộ Tư pháp cho biết từ nay đến ngày 1-3-2027, Chính phủ sẽ phải chuẩn bị và trình QH khoảng 85 dự án luật, pháp lệnh.

Chủ tịch QH đề nghị các cơ quan nâng cao kỷ luật, kỷ cương; tuyệt đối không đề xuất lùi, rút hoặc điều chỉnh tiến độ các nội dung đã có trong chương trình, đặc biệt là các nội dung trình tại Kỳ họp không thường lệ. Chủ tịch QH cũng cho biết đã có Công thư số 02 để tăng cường đôn đốc, chỉ đạo sát sao vấn đề này. "Kiên quyết loại bỏ tư duy thành tích, phải đặt chất lượng lên hàng đầu; tuyệt đối không chuẩn bị vội vàng để hồ sơ chưa bảo đảm yêu cầu, nội dung chưa chín, chưa rõ, thiếu tính khả thi hoặc phát sinh bất cập ngay sau khi ban hành".

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng đề nghị các cơ quan tập trung hoàn thành dứt điểm việc ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các luật, nghị quyết đã được Quốc hội thông qua tại các Kỳ họp trước.

Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban phải giám sát để chỉ ra luật nào chưa đủ nghị định, nghị định nào chưa đủ thông tư để triển khai thực hiện các luật được thông qua tại các Kỳ họp thứ Chín, Kỳ họp thứ Mười, Quốc hội Khóa XV và tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

"Chấm dứt tình trạng luật đã có hiệu lực nhưng văn bản hướng dẫn chậm ban hành hoặc thiếu đồng bộ, làm ảnh hưởng đến hiệu lực, hiệu quả thực thi chính sách. Các cơ quan nghiêm túc rút kinh nghiệm, văn bản thuộc trách nhiệm soạn thảo của cơ quan nào thì cơ quan đó phải chủ động thực hiện, chịu trách nhiệm đến cùng về tiến độ và chất lượng"- Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Chiều 17-2-2025, với 461/461 (100%) đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội

Trên cơ sở các phương án đề xuất của đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã tiếp thu và đề nghị sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 90 và sửa kỹ thuật tại khoản 1, khoản 3 Điều 33, khoản 2 Điều 91, khoản 1 Điều 92 của Luật Tổ chức Quốc hội theo hướng cụ thể hóa quy định về "Quốc hội họp bất thường" tại khoản 2 Điều 83 của Hiến pháp thành "Kỳ họp không thường lệ".

Theo đó, Quốc hội họp thường lệ mỗi năm hai kỳ. Kỳ họp không thường lệ của Quốc hội được tổ chức khi có yêu cầu của Chủ tịch nước, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ hoặc ít nhất 1/3 tổng số đại biểu Quốc hội để kịp thời xem xét, quyết định các vấn đề cấp bách thuộc thẩm quyền của Quốc hội đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại.


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Tags

bộ tư pháp

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

UBTVQH

Trần Thanh Mẫn

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