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Kinh hoàng khoảnh khắc bé gái 6 tuổi bị bão Noul cuốn văng ra khỏi nhà cùng cũi, cửa lớn cũng bị gió giật sập

Phạm Trang
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Một bé gái 6 tuổi ở thành phố Thâm Quyến (tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc) đã may mắn thoát nạn sau khi bị gió mạnh của bão Noul hất văng cùng chiếc cũi từ trong nhà ra ngoài.

Theo Hongxing News, sự việc xảy ra khi siêu bão Noul quét qua miền nam Trung Quốc vào ngày 26/7 với sức gió lên tới khoảng 160 km/h. Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy cửa hàng tạp hóa của gia đình bé gái ở tầng trệt bị những cơn gió dữ dội tấn công.

- Ảnh 1.

Ảnh: SCMP

Thời điểm đó, vợ chồng chủ cửa hàng cùng hai trong ba người con đang cố gắng trú ẩn bên trong. Một cơn gió mạnh bất ngờ thổi tung cánh cửa, đồng thời hất chiếc cũi có bé gái 6 tuổi nằm bên trong bay ra ngoài, rơi xuống bãi cỏ cách đó vài mét.

Điều may mắn là sau cú ngã, bé gái không bị thương nghiêm trọng. Em nhanh chóng tự đứng dậy và chạy trở lại cửa hàng trong sự bàng hoàng của cha mẹ.

"Luồng gió mạnh đến quá đột ngột, một cơn gió đã thổi tung cánh cửa. Khi đó trong nhà có hai đứa trẻ nên chúng tôi không kịp để ý đến con gái lớn", người cha chia sẻ với Hongxing News.

- Ảnh 2.

Bố mẹ cố gắng đưa con cái đến nơi an toàn khi cơn gió mạnh ập đến (Ảnh: SCMP)

Ông cho biết mình vô cùng bất ngờ khi thấy con gái tự chạy trở về sau khi bị gió cuốn ra ngoài.

"Giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy sợ. Tôi không ngờ con bé sau khi bị thổi bay lại có thể tự chạy về như vậy", người cha nói.

Bão Noul, được đánh giá là cơn bão mạnh nhất đổ bộ Trung Quốc từ đầu năm đến nay, đổ bộ vào thành phố Huệ Châu, tỉnh Quảng Đông, khoảng 3h50 sáng 26/7.

Cơn bão đã gây mưa lớn trên diện rộng tại miền nam Trung Quốc, buộc nhiều chuyến bay và tàu cao tốc ở tỉnh Quảng Đông phải hủy hoặc tạm dừng khai thác.

Tối 25/7, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc đã phát cảnh báo đỏ về bão - mức cao nhất trong hệ thống cảnh báo bốn cấp - khi Noul tiến sát đất liền.

Tại Thâm Quyến, cơ quan khí tượng cũng nâng cảnh báo bão lên mức đỏ đối với nhiều khu vực, trong đó có quận Long Cương - nơi gia đình bé gái sinh sống - đồng thời cảnh báo gió có thể đạt cấp 12 (118-133 km/h).

Đến sáng cùng ngày, khi bão suy yếu, cảnh báo cấp quốc gia được hạ xuống lần lượt từ đỏ xuống cam rồi vàng. Thành phố Thâm Quyến cũng giảm cảnh báo xuống mức xanh - cấp thấp nhất trong hệ thống - khi thời tiết dần ổn định.

Nguồn: SCMP

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Tags

Trung Quốc

bão noul

bé gái

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