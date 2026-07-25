Kiểu tóc mới khiến Đình Bắc thăng hạng nhan sắc

“Cầu thủ Đình Bắc đấy, đẹp trai, đá hay và lập hat-trick”.

Với tư cách nhà đương kim vô địch, đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik thể hiện quyết tâm cao độ tại ASEAN Cup 2026. Minh chứng rõ ràng nhất chính là trận chám trán với Timor Leste vào tối nay 24/7 trên SVĐ Chonburi (Thái Lan).

Ngay từ hiệp đấu đầu tiên, các cầu thủ đội tuyển Việt Nam đã thể hiện phong độ ổn định, nhập cuộc nhanh và liên tiếp ghi bàn. Đáng chú ý nhất phải kể đến hiệu suất ghi bàn của Đình Bắc - cầu thủ mang áo số 9 của đội tuyển Việt Nam. Không chỉ có pha kiến tạo cho Hoàng Hên mở tỷ số, Đình Bắc tiếp tục lập công với 3 cú sút không thể cản phá vào lưới Timor Leste, trở thành cầu thủ lập hat-trick trong trận đấu.

Vẫn như thường lệ, sau mỗi lần ghi bàn, màn ăn mừng của Đình Bắc lại khiến dân tình “dậy sóng”. Không ít người phải trầm trồ, để lại lời khen ngợi với đẳng cấp hủy diệt của Đình Bắc.

Visual sáng bừng của Đình Bắc với cách ăn mừng quen thuộc

Bên cạnh đó, visual của nam cầu thủ cũng chiếm trọn sự chú ý của netizen. Nhiều bình luận nhận xét cầu thủ sinh năm 2004 ngày càng thăng hạng nhan sắc, visual ra sân sáng bừng. Dù miệt mài chạy trên sân cỏ, mồ hôi đầm đìa song cư dân mạng vẫn ấn tượng với vẻ điển trai, bảnh bao của Đình Bắc.

Kiểu tóc mới của Đình Bắc khiến nhiều người để ý vì thăng hạng nhan sắc

(Ảnh: VFF)

Nhiều người cũng để ý kiểu tóc của Đình Bắc trong trận đấu lần này có phần gọn gàng hơn so với trước. Nếu như trước đây anh chàng thường để phần mái bồng hơn thì hiện tại, tóc được cắt và vuốt vào nếp, hai bên gọn hơn nên tổng thể gương mặt trông sáng và sắc nét hơn khi lên hình. Dù thi đấu với cường độ cao, mái tóc không còn giữ nguyên như lúc đầu trận nhưng vẫn tạo cảm giác chỉn chu, khiến diện mạo của Đình Bắc sáng bừng khung hình.

Chưa kể, với phần thể hiện cực ấn tượng của Đình Bắc, nhiều người cho rằng đó chính là lý do khiến Đình Bắc luôn tạo ra sức hút nhất định.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Đẹp trai đá bóng hay, phá lưới ầm ầm, quá mê Đình Bắc”.

- “Camera lia tới cái khúc ăn mừng mà thấy tự hào ngang, đỉnh quá Bắc ơi”.

- “Xứng đáng viral hơn nữa, hôm nay Đình Bắc đẹp trai quá”.

- “Ra sân chạy cỡ đó mà visual vẫn sáng trưng, tóc tai vuốt vuốt bảnh bao, 100 điểm cho Đình Bắc”.

- “Cầu thủ Đình Bắc của tôi đấy, đẹp trai, đá hay và lập hat-trick. Cứ thế thôi!”.

Sau những thành tích từ đội tuyển U23 Việt Nam trước đây, Đình Bắc trở thành cái tên được nhiều người yêu thích. Nam tiền đạo sinh năm 2004 hiện đang khoác áo CLB Công an Hà Nội.

Đình Bắc là cái tên được nhiều người yêu thích hiện tại

Đình Bắc sở hữu hơn 1,3 triệu người theo dõi trên TikTok và hơn 634 nghìn follower trên Facebook. Đây là con số không hề nhỏ, đặc biệt với một cầu thủ trẻ, khiến anh nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của các nhãn hàng, trong đó có nhiều thương hiệu thuộc về thời trang, làm đẹp, lifestyle,...

Không ít người còn nhận định Đình Bắc đang là hiện tượng bóng đá số 1 Việt Nam. Bởi không chỉ gây ấn tượng trên sân cỏ, nam cầu thủ còn phủ sóng mạnh mẽ trên mạng xã hội, trở thành hình mẫu mới của thế hệ cầu thủ trẻ vừa có tài năng lẫn ngoại hình sáng.