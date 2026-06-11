Nhiều gia đình lắp thêm hệ thống phun sương quanh cục nóng điều hòa với kỳ vọng giúp máy làm lạnh nhanh hơn và giảm tiền điện.

Khi nắng nóng kéo dài khiến điều hòa hoạt động gần như liên tục, nhiều gia đình tìm cách hỗ trợ thiết bị làm mát hiệu quả hơn bằng cách lắp hệ thống phun sương hoặc tưới nước quanh cục nóng. Không ít quảng cáo còn khẳng định giải pháp này giúp điều hòa chạy nhẹ hơn, làm lạnh nhanh và tiết kiệm điện.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng đây không phải là biện pháp có thể áp dụng tùy tiện. Nếu thực hiện sai cách, lợi ích mang lại rất hạn chế trong khi nguy cơ làm giảm tuổi thọ thiết bị lại khá lớn.

Vì sao nhiều người đổ xô làm mát cục nóng?

Cục nóng điều hòa có nhiệm vụ thải nhiệt từ trong phòng ra môi trường bên ngoài. Khi nhiệt độ ngoài trời tăng cao, quá trình trao đổi nhiệt của dàn nóng trở nên kém hiệu quả hơn, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng làm lạnh của máy.

Nhiều gia đình lắp thêm hệ thống phun sương quanh cục nóng điều hòa với kỳ vọng giúp máy làm lạnh nhanh hơn và giảm tiền điện. (Ảnh minh hoạ)

Từ nguyên lý này, nhiều người cho rằng việc phun sương quanh cục nóng sẽ giúp giảm nhiệt độ môi trường xung quanh, hỗ trợ thiết bị tản nhiệt tốt hơn. Trong điều kiện thời tiết nóng và khô, hơi nước bốc hơi nhanh có thể tạo ra hiệu ứng làm mát nhất định.

Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý hiệu quả thực tế phụ thuộc rất lớn vào điều kiện môi trường. Ở những khu vực có độ ẩm cao, nước khó bay hơi nên khả năng làm mát giảm đáng kể. Mức điện năng tiết kiệm được nếu có cũng không quá lớn như nhiều người kỳ vọng.

Nguy cơ nhiều hơn lợi ích

Theo các kỹ thuật viên điện lạnh, rủi ro đầu tiên đến từ cặn khoáng trong nguồn nước. Khi nước liên tục được phun lên khu vực dàn nóng, phần nước sẽ bốc hơi nhưng các khoáng chất còn lại có thể bám trên lá nhôm tản nhiệt.

Sau thời gian dài, lớp cặn này làm giảm hiệu quả trao đổi nhiệt, khiến cục nóng khó thải nhiệt hơn. Điều hòa khi đó phải hoạt động với tải cao hơn, dẫn đến tiêu thụ điện nhiều hơn thay vì tiết kiệm điện.

Bên cạnh đó, môi trường ẩm ướt kéo dài còn làm tăng nguy cơ oxy hóa và ăn mòn các chi tiết kim loại như lá tản nhiệt, khung máy, bu lông và ốc vít.

Đáng lo ngại hơn, nếu nước bị phun trực tiếp hoặc sai hướng, hơi ẩm có thể xâm nhập vào khu vực mô-tơ quạt, bo mạch điều khiển hoặc các đầu nối điện. Điều này làm tăng nguy cơ hư hỏng linh kiện và phát sinh chi phí sửa chữa.

Các chuyên gia cũng khuyến cáo không nên sử dụng vòi nước áp lực mạnh khi vệ sinh cục nóng vì có thể làm cong vênh lá nhôm tản nhiệt, ảnh hưởng đến khả năng làm lạnh và hiệu suất vận hành của thiết bị.

Cách bảo vệ cục nóng hiệu quả trong mùa nắng nóng

Thay vì lắp đặt hệ thống phun sương, người dùng nên tập trung vào các giải pháp giúp cục nóng tản nhiệt tự nhiên và ổn định.

Một trong những sai lầm phổ biến là che chắn cục nóng quá kín để tránh nắng hoặc mưa. Việc sử dụng mái che, tấm chắn hoặc phủ bạt không đúng cách có thể cản trở luồng không khí lưu thông, khiến nhiệt lượng bị giữ lại quanh thiết bị.

Nếu cần làm mái che, kết cấu chỉ nên có tác dụng giảm ánh nắng trực tiếp, đồng thời vẫn bảo đảm không gian thông thoáng xung quanh cục nóng. (Ảnh: Corpus Christi Crónica/Facebook)

Ngoài ra, khu vực đặt dàn nóng cần được vệ sinh thường xuyên, loại bỏ lá cây, rác và bụi bẩn bám quanh thiết bị. Cây xanh hoặc vật cản cũng nên được giữ khoảng cách hợp lý để không ảnh hưởng đến luồng gió lưu thông.

Để giảm tải cho điều hòa trong những ngày nắng nóng, người dùng nên kết hợp kéo rèm chống nắng, đóng kín cửa khi sử dụng, hạn chế các nguồn phát nhiệt trong phòng, vệ sinh lưới lọc định kỳ và cài đặt nhiệt độ phù hợp thay vì để quá thấp trong thời gian dài.

Theo các chuyên gia, việc bảo đảm cục nóng được lắp đặt đúng kỹ thuật, thông thoáng và vệ sinh định kỳ vẫn là giải pháp hiệu quả và an toàn hơn nhiều so với các biện pháp làm mát bằng phun sương đang lan truyền trên mạng xã hội.