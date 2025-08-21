Kiểu dùng điều hoà cực hại sức khỏe, phát tán "chất độc "khắp cả phòng

Thời tiết nắng nóng, điều hòa gần như trở thành vật bất ly thân trong mỗi gia đình. Tuy nhiên, việc lạm dụng điều hòa hay không vệ sinh định kỳ lại có thể biến thiết bị này từ cứu tinh chống nóng thành mối nguy tiềm ẩn cho sức khỏe.

Theo chuyên gia bảo trì nhà tại Instant Roofer, Jeff Berzolla, hệ thống điều hòa trong gia đình bạn có thể là ổ nấm mốc nguy hiểm, có khả năng phát tán bào tử khắp ngôi nhà và gây ra nhiều vấn đề hô hấp cho cả gia đình.

Theo đó, sự kết hợp giữa độ ẩm, bóng tối và mảnh vụn hữu cơ khiến máy lạnh, ống gió và lỗ thông hơi trở thành môi trường lý tưởng cho nấm mốc sinh sôi.

Việc không vệ sinh định kỳ có thể biến điều hòa từ cứu tinh chống nóng thành mối nguy tiềm ẩn cho sức khỏe. (Ảnh minh hoạ)

Điều hòa sau một thời gian dài không được vệ sinh. (Ảnh minh hoạ)

Cơ chế hình thành khá đơn giản: Khi không khí nóng và ẩm gặp bề mặt lạnh của điều hòa, hơi nước sẽ ngưng tụ. Cùng với bụi bẩn, phấn hoa và các chất hữu cơ bị hút vào, nấm mốc dễ dàng phát triển. Điều đáng lo ngại, theo Berzolla, là nhiều người lầm tưởng điều hòa chỉ làm mát, trong khi thực tế nó còn đang phát tán bào tử nấm mốc đi khắp căn nhà.

Vào mùa hè, khi điều hòa phải hoạt động hết công suất, chu kỳ ẩm ướt càng kéo dài, tạo điều kiện cho vi sinh vật nguy hiểm bùng phát. Hậu quả không nhỏ có thể kể đến nếu tiếp xúc với nấm mốc trong thời gian dài là gây đau đầu, kích ứng da, khó tập trung, thậm chí dẫn đến các bệnh đường hô hấp.

Trẻ em, người già và người có bệnh nền về phổi là nhóm đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Không ít gia đình gặp các vấn đề này mà không biết nguyên nhân đến từ chính hệ thống điều hoà, lỗ thông hơi và ống gió trong nhà.

Để bảo vệ sức khỏe gia đình khỏi các mối nguy hại do nấm mốc, Berzolla nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kiểm tra và bảo trì điều hòa thường xuyên.

Người dùng nên kiểm tra và bảo trì điều hòa thường xuyên. (Ảnh minh hoạ)

Người dùng nên quan sát các khu vực như chân đế máy, cuộn dây, khay thoát nước, lỗ thông gió để kịp thời phát hiện dấu hiệu nấm mốc, đốm đen hoặc mảng bám bất thường. Nếu có thể, hãy sử dụng đèn pin soi kỹ các điểm tiếp của ống gió thường đặt ở gác mái, tầng hầm,... để nhận diện nguy cơ tiềm ẩn.

Chuyên gia đưa ra bốn giải pháp then chốt giúp điều hòa hoạt động an toàn và ngăn chặn nấm mốc:

- Thay hoặc vệ sinh bộ lọc không khí mỗi 30-60 ngày trong mùa cao điểm để đảm bảo luồng khí lưu thông;

- Giữ cho dàn nóng thông thoáng, loại bỏ lá cây, cỏ và rác thải;

- Kiểm tra máng xả nước để tránh tình trạng ứ đọng;

- Và quan trọng nhất là tiến hành vệ sinh ống gió mỗi 3-5 năm hoặc ngay khi phát hiện vấn đề.

Những thói quen bảo dưỡng định kỳ này không chỉ giúp điều hòa hoạt động hiệu quả, tiết kiệm điện năng, mà còn góp phần bảo vệ sức khỏe gia đình khỏi mối nguy âm thầm mang tên nấm mốc.