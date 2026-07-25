Kiệt tác opera La Traviata công diễn hai đêm tại Hà Nội

Opera La Traviata là một trong những kiệt tác nổi tiếng nhất của nhà soạn nhạc Giuseppe Verdi và của nền âm nhạc Ý.

Ngày 24/7, tại Hà Nội, Nhà hát Hồ Gươm tổ chức gặp gỡ báo chí giới thiệu vở opera La Traviata trước thềm công diễn tại Việt Nam. Chương trình cũng chia sẻ về chiến lược hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn hàn lâm, hành trình đưa các kiệt tác sân khấu thế giới đến với công chúng Việt Nam và những đóng góp cho sự phát triển của công nghiệp văn hóa.

Tham dự buổi gặp gỡ báo chí có đại diện Nhà hát Hồ Gươm; phía Nhà hát Giuseppe Verdi di Trieste (Italia) gồm ông Platon Bardhi, ông Marco Devescovi và bà Elena Piñuela. Nghệ sĩ Nguyễn Bảo Anh, Giám đốc Nghệ thuật Saigon Philharmonic Orchestra (SPO), đảm nhiệm vai trò điều phối chương trình.

Nghệ sĩ Nguyễn Bảo Anh và đại diện đoàn nghệ thuật Ý.

Theo ban tổ chức, opera La Traviata – một trong những kiệt tác nổi tiếng nhất của nhà soạn nhạc Giuseppe Verdi và của nền âm nhạc Ý – sẽ được công diễn vào hai tối 30 và 31/7 tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), hứa hẹn mang đến cho khán giả một không gian nghệ thuật hàn lâm đạt chuẩn quốc tế.

Đây là lần đầu tiên Nhà hát Hồ Gươm hợp tác với Nhà hát Giuseppe Verdi di Trieste để dàn dựng và biểu diễn La Traviata. Trước đó, năm 2025, đơn vị từng phối hợp với Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam đưa vở opera này đến với công chúng.

Việc tiếp tục đầu tư với quy mô lớn cho thấy bước phát triển mạnh mẽ trong các hoạt động hợp tác quốc tế của Nhà hát Hồ Gươm, đồng thời đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật hàn lâm ngày càng cao của khán giả Việt Nam.

Hình ảnh của vở opera La Traviata.

Theo đại diện ban tổ chức, đối với những người yêu nghệ thuật hàn lâm, việc được thưởng thức nhiều phiên bản của cùng một tác phẩm luôn mang ý nghĩa đặc biệt. Mỗi nhà hát, mỗi đạo diễn và mỗi ê-kíp sáng tạo đều có cách diễn giải riêng, mang đến những trải nghiệm và cảm xúc khác nhau. Trong lần công diễn này, câu chuyện về Violetta, Alfredo và Germont sẽ được tái hiện bởi các nghệ sĩ của Nhà hát Giuseppe Verdi di Trieste – nhà hát đầu tiên trên thế giới mang tên nhà soạn nhạc Giuseppe Verdi.

Phát biểu tại buổi gặp gỡ báo chí, lãnh đạo Nhà hát Hồ Gươm cho biết việc hợp tác với một nhà hát opera danh tiếng của Italia là minh chứng cho năng lực tổ chức và hệ thống cơ sở vật chất đạt tiêu chuẩn quốc tế của đơn vị.

"Sự kiện này là lời minh chứng rõ ràng nhất cho việc Nhà hát Hồ Gươm sở hữu cơ sở vật chất, hệ thống âm thanh và tiêu chuẩn vận hành đạt đẳng cấp quốc tế. Chúng tôi hoàn toàn đáp ứng được những yêu cầu kỹ thuật vô cùng khắt khe của các đoàn nghệ thuật lớn trên thế giới.

Ở tầm nhìn rộng hơn, đây không chỉ là niềm tự hào riêng của Nhà hát mà còn góp phần nâng cao hình ảnh quốc gia. Bước đi này định vị Việt Nam là một điểm đến văn hóa an toàn, văn minh, hiện đại và giàu tiềm năng phát triển nghệ thuật đỉnh cao.

Thành công từ chuyến lưu diễn lần này chắc chắn sẽ tạo niềm tin lớn cho các ngôi sao hàn lâm quốc tế khác, đưa Việt Nam trở thành một lựa chọn ưu tiên trong hành trình lưu diễn châu Á của họ trong tương lai. Thành công của những kiệt tác nguyên bản tại đây là lời khẳng định Việt Nam hoàn toàn đủ năng lực trở thành điểm đến an toàn, văn minh và đẳng cấp trên bản đồ nghệ thuật hàn lâm thế giới".

Đại diện Nhà hát Giuseppe Verdi di Trieste cũng giới thiệu về lịch sử hơn 225 năm của một trong những nhà hát opera lâu đời nhất thế giới vẫn duy trì hoạt động liên tục. Được khánh thành năm 1801, nhà hát từng gắn liền với nhiều tên tuổi lớn của nghệ thuật opera và giao hưởng thế giới như Herbert von Karajan, Claudio Abbado, Leonard Bernstein, Riccardo Muti và Daniel Oren.

Đồng hành cùng chuyến lưu diễn tại Việt Nam là Dàn nhạc Giao hưởng, Dàn hợp xướng Nhà hát Giuseppe Verdi di Trieste cùng nhạc trưởng, nghệ sĩ piano Vanessa Benelli Mosell.