Kiếp nạn cam thường của Trương Lăng Hách, càng nhìn càng thấy giống ViruSs

Không nói tên khéo nhiều người lại không biết ai là ai.

Dù gây tranh cãi vì nội dung lẫn diễn xuất, Giây Phút Ấy Quá Giới Hạn vẫn phủ sóng mạng xã hội, viral từ trong phim đến hậu trường. Mới đây, một video ghi lại cảnh Trương Lăng Hách và Vương Sở Nhiên tập luyện cho phân đoạn khiêu vũ cũng nhận được sự chú ý, nhất là khi lần này, Trương Lăng Hách khiến netizen Việt trông "quen quen".

Video hậu trường của Trương Lăng Hách và Vương Sở Nhiên

Trong đoạn clip, Trương Lăng Hách xuất hiện với trang phục đơn giản, áo thun tối màu, đeo kính gọng đen và gần như không có lớp trang điểm đậm. Nam diễn viên cười đùa, tập từng động tác cùng Vương Sở Nhiên trong bầu không khí vô cùng thoải mái. Chính khoảnh khắc "cam thường" này lại khiến nhiều người ngỡ ngàng. Nếu trên phim, Trương Lăng Hách thường được ekip chăm chút kỹ lưỡng với lớp makeup quá tay, ánh sáng lung linh và filter điện ảnh thì ở hậu trường, anh trông thư sinh và gần gũi hơn nhiều.

Thế nhưng càng nhìn kỹ, không ít khán giả Việt lại nhận ra gương mặt của nam thần họ Trương đời thường lại có nhiều nét hao hao ViruSs - streamer nổi tiếng người Việt. Từ gương mặt thon dài, đôi mắt nhỏ sau cặp kính, mái tóc rũ tự nhiên cho tới hàm răng, nụ cười và vóc dáng mảnh mai, tất cả kết hợp lại tạo nên cảm giác quen thuộc vô cùng.

Dưới đoạn clip, hàng loạt bình luận xuất hiện: - Càng nhìn càng thấy ViruSs - Đeo kính phát là thấy giống anh streamer nào đó ngay - Tất cả là tại cặp kính - Hách đeo kính, làm tui nhìn lộn ra anh ViruSs - Ấy, đừng - Ban đầu không để ý mà nghe mấy bác nói xong là không thể nhìn theo cách khác được - Cam thường là kiếp nạn của Trương Lăng Hách rồi

Thực tế, đa số dân tình đều đồng tình rằng ở góc máy cam thường này, Trương Lăng Hách trông thư sinh và sáng sủa, đỡ "dầu mỡ", bớt gồng hay lố hơn hẳn so với những tạo hình tổng tài hay nam thần bóng bẩy trên phim. Thế nhưng, việc diện mạo đời thường này vô tình lại giống với ViruSs đã khiến netizen phải "rén" ngang. Lý do là nam streamer từng nhiều lần dính thị phi những phát ngôn đụng chạm và có chuyện tình cảm không rõ ràng, khiến hình ảnh của anh trở nên khá nhạy cảm trong mắt công chúng.

Bỏ qua yếu tố hài hước về kiếp nạn cam thường, đoạn video tập luyện này đã chứng minh sự đầu tư nghiêm túc và nghiêm túc của cả hai diễn viên cho tác phẩm. Trong Giây Phút Ấy Quá Giới Hạn, Trương Lăng Hách vào vai Mộ Dung Thanh Dịch - thiếu gia của một gia tộc quân phiệt quyền thế, còn Vương Sở Nhiên đảm nhận vai Nhậm Tố Tố, người phụ nữ có số phận đặc biệt bị cuốn vào những âm mưu và biến cố thời Dân Quốc. Nội dung phim xoay quanh những ranh giới mong manh trong tình yêu, sự phản bội và những góc khuất u tối của lòng người khi đối diện với những cám dỗ "quá giới hạn". Dù vẫn gây nhiều ý kiến trái chiều về kịch bản và cách triển khai, bộ phim hiện vẫn là một trong những tác phẩm Hoa ngữ được bàn luận sôi nổi nhất trên mạng xã hội.