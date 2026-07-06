Cơ quan chức năng đang làm việc với từng học sinh, giám thị coi thi môn Toán, bảo vệ vòng ngoài nơi có nhiều học sinh đạt 10 Toán tại Tuyên Quang.

Chiều 5/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang đã thi hành Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hà Duy, là Giáo viên Trường THPT Chuyên Tuyên Quang để điều tra liên quan đến kết quả điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2026 tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Trước đó, sáng 4/7, UBND tỉnh Tuyên Quang báo cáo Thủ tướng, Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT 2026, theo TTXVN.

Qua xác minh ban đầu, điểm thi tại trường THPT chuyên Tuyên Quang có 328 thí sinh, trong đó 146 đạt 10 điểm Toán.

Hội đồng thi tốt nghiệp của tỉnh rút toàn bộ bài thi môn Toán đạt điểm 10 để kiểm tra xem có hiện tượng can thiệp hoặc nâng điểm hay không. Cùng đó, hội đồng kiểm tra học bạ của tất cả học sinh đạt điểm 10, phân tích, đánh giá lực học môn Toán qua từng năm.

Trường THPT Chuyên Tuyên Quang

Nhà chức trách còn làm việc với từng học sinh, giám thị coi thi môn Toán, bảo vệ vòng ngoài nơi có nhiều học sinh đạt 10 Toán nhằm xác minh mối quan hệ giữa các bên, kịp thời phát hiện dấu hiệu bất thường (nếu có). Các thông tin, dữ liệu liên quan quá trình tổ chức kỳ thi cũng được rà soát.

"Đồng thời, các thành viên Ban Chỉ đạo kỳ thi cấp tỉnh thống nhất đánh giá các khâu của kỳ thi được chỉ đạo, tổ chức thực hiện theo đúng Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chưa phát hiện sai sót trong bất cứ khâu nào của kỳ thi", báo cáo nêu.

Khuya hôm qua (5/7), Bộ GDĐT cũng đưa ra thông tin về việc kiểm tra kết quả điểm thi môn Toán tại Hội đồng thi tỉnh Tuyên Quang.

Cụ thể, ngày 02/7/2026, Bộ GDĐT đã thành lập Tổ công tác kiểm tra, xác minh các nội dung liên quan đến kết quả thi tại Hội đồng thi môn Toán tỉnh Tuyên Quang.

Tổ công tác gồm đại diện các đơn vị chức năng của Bộ GDĐT và Bộ Công an, làm việc dưới sự chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Thứ trưởng Thường trực Bộ GDĐT Phạm Ngọc Thưởng, Trưởng Ban chỉ đạo cấp quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026.

Tổ công tác đã làm việc với Ban Chỉ đạo thi tỉnh Tuyên Quang, rà soát hồ sơ công tác coi thi, chấm thi; kiểm tra quy trình bảo quản bài thi, chấm thi trắc nghiệm; đối chiếu dữ liệu quét bài thi, phiếu trả lời trắc nghiệm của thí sinh; phân tích, đối sánh dữ liệu điểm thi với kết quả học tập của thí sinh; đồng thời yêu cầu các cá nhân liên quan báo cáo, tường trình việc thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Nguyễn Hà Duy, Giáo viên Trường THPT Chuyên Tuyên Quang bị giữ khẩn cấp

Bước đầu, Tổ công tác chưa phát hiện dấu hiệu bất thường trong công tác in sao, vận chuyển, bảo quản đề thi, bài thi và chấm thi. Tuy nhiên, qua phân tích dữ liệu và xác minh sơ bộ, Tổ công tác nhận định kết quả thi môn Toán tại Điểm thi Trường THPT Chuyên thuộc Hội đồng thi tỉnh Tuyên Quang là bất thường, có dấu hiệu cần tiếp tục được xác minh, làm rõ, nhất là đối với công tác coi thi tại điểm thi này.

Tổ công tác đã phối hợp, cung cấp thông tin và đề nghị các cơ quan chức năng của Bộ Công an, Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục xác minh trách nhiệm của thí sinh, cán bộ coi thi, các thành viên tại điểm thi và các cá nhân có liên quan (nếu có).

Bộ GDĐT yêu cầu Ban Chỉ đạo thi tỉnh Tuyên Quang: Rà soát toàn diện các khâu tổ chức thi, làm rõ những nghi vấn, bất thường, xử lý nghiêm các vi phạm nếu được xác định. Thông tin kịp thời tới công luận khi có kết quả xác minh chính thức.

Quan điểm của Bộ GDĐT là xử lý vụ việc với tinh thần khẩn trương, khách quan, công bằng, đúng quy chế và đúng quy định của pháp luật; bảo đảm tính nghiêm túc, trung thực của Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, đồng thời bảo vệ quyền lợi chính đáng của thí sinh.