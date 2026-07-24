Kiếm tiền tỷ mỗi năm, sao nam gây sốc khi công khai số dư chỉ còn hơn 18 triệu

Đằng sau hình ảnh một nghệ sĩ liên tục xuất hiện trên màn ảnh là câu chuyện tài chính gây xôn xao.

Trong một chương trình gần đây, nam diễn viên La Chính khiến nhiều khán giả bất ngờ khi công khai số dư tài khoản cá nhân chỉ còn 4.800 tệ (khoảng 18,7 triệu đồng). Điều gây chú ý hơn là đây không phải câu chuyện của một nghệ sĩ đã rời xa màn ảnh, bởi La Chính vẫn liên tục đóng phim, thậm chí từng có tới 8 tác phẩm lên sóng trong năm 2025.

Số tiền mà La Chính có khiến công chúng bất ngờ.

Đáng nói, nam diễn viên cho biết khoản tiền còn lại trong tài khoản là sau khi anh đã thanh toán các khoản nợ và chi phí cá nhân. Từ một người thường xuyên xuất hiện trong các dự án phim truyền hình, La Chính lại rơi vào tình cảnh gần như không có khoản tiết kiệm đáng kể sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Câu chuyện này nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi nó đi ngược với hình dung quen thuộc của nhiều khán giả về cuộc sống của nghệ sĩ. Không ít người cho rằng chỉ cần có phim đóng, có độ nhận diện nhất định thì các diễn viên đều sở hữu mức thu nhập đáng kể. Tuy nhiên, trường hợp của La Chính cho thấy phía sau ánh hào quang màn ảnh vẫn có những nghệ sĩ phải đối mặt với áp lực tài chính.

La Chính sinh năm 1995, bắt đầu được công chúng biết đến khi tham gia chương trình tìm kiếm tài năng Idol Producer vào năm 2018. Dù không nằm trong nhóm debut cuối cùng, anh vẫn tạo được dấu ấn nhờ ngoại hình sáng và lượng người hâm mộ nhất định. Sau đó, La Chính chuyển hướng sang diễn xuất và liên tục tham gia các dự án phim truyền hình. Tính từ năm 2018 đến nay, La Chính đã góp mặt trong khoảng 30 bộ phim với nhiều dạng vai khác nhau.

Chỉ có điều, việc xuất hiện thường xuyên không đồng nghĩa với việc một diễn viên có thể giữ lại khoản thu nhập tương xứng. Theo chia sẻ của La Chính, từng có thời điểm sự nghiệp của anh khá thuận lợi, tổng thu nhập từ các hoạt động nghệ thuật trong 1 năm vượt mức 2 triệu tệ (khoảng 7,8 tỷ đồng). Thế nhưng sau khi phân chia theo hợp đồng với công ty, số tiền thực tế anh nhận được chỉ còn 20.000 tệ (khoảng 78 triệu đồng).

Khoảng cách lớn giữa doanh thu tạo ra và khoản tiền cầm về khiến nhiều khán giả bất ngờ. Ngôi sao 9x cho biết trong những năm đầu bước chân vào nghề, mức lương cố định hàng tháng của anh chỉ 2.500 tệ (khoảng 9,75 triệu đồng), và khi độ nhận diện tăng lên, con số này cũng được điều chỉnh thành 5.000 tệ (khoảng 19,5 triệu đồng).

Không chỉ gặp khó khăn trong việc tích lũy tài chính, La Chính còn bị ràng buộc bởi một hợp đồng dài hạn được ký từ khi mới vào nghề. Khi đó, anh chưa có nhiều kinh nghiệm trong ngành giải trí và không lường hết những điều khoản đi kèm. Theo chia sẻ, hợp đồng kéo dài 10 năm với mức phí bồi thường nếu đơn phương chấm dứt lên tới 50 triệu tệ (khoảng 195 tỷ đồng).

Chia sẻ của La Chính cũng cho thấy những góc khuất trong Cbiz.

Con số này trở thành rào cản lớn khiến La Chính khó có thể tự do lựa chọn hướng đi cho sự nghiệp. Mặc dù có thời điểm liên tục nhận phim và duy trì được độ nổi tiếng nhất định, anh vẫn phải tiếp tục gắn bó với những ràng buộc trong hợp đồng đã ký từ nhiều năm trước.

Trên thực tế, La Chính cũng không phải trường hợp duy nhất trong ngành giải trí nhận mức thù lao bèo bọt. Với nhiều nghệ sĩ trẻ xuất thân từ các chương trình tuyển chọn, việc ký hợp đồng khi còn thiếu kinh nghiệm có thể ảnh hưởng lớn đến quá trình phát triển sau này. Không phải ai có cơ hội xuất hiện trước công chúng cũng có khả năng kiểm soát được thu nhập và con đường sự nghiệp của mình.

Câu chuyện của La Chính cho thấy phía sau ánh đèn sân khấu không phải nghệ sĩ nào cũng có cuộc sống giàu sang như khán giả vẫn tưởng tượng. Với nhiều diễn viên tuyến dưới, hành trình trong ngành giải trí không chỉ là cuộc đua về danh tiếng mà còn là bài toán về thu nhập, hợp đồng và khả năng tự quyết định tương lai của chính mình.

Hiện tại, sau khi vượt qua giai đoạn chịu nhiều áp lực từ hợp đồng, La Chính vẫn tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực diễn xuất. Anh lựa chọn giữ hình ảnh khá kín tiếng, tập trung vào các dự án phim thay vì liên tục xuất hiện trước truyền thông.