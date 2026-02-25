Kích thước đầu "cậu nhỏ" càng lớn thì nữ giới càng thích khi làm "chuyện ấy"? Bác sĩ sẽ cho bạn biết sự thật

Thực tế, có rất nhiều nam giới tin rằng đầu "cậu nhỏ" càng lớn thì nữ giới càng dễ thăng hoa khi làm "chuyện ấy". Thậm chí có người mặc định rằng quy đầu to đồng nghĩa với khả năng làm bạn tình hài lòng hơn. Nhưng điều này có thật sự đúng?

Theo chuyên gia quản lý sức khỏe tình dục Đài Loan (Trung Quốc) Tong Songzhen, kích thước đầu "cậu nhỏ" có liên quan đến cảm giác khi thâm nhập, nhưng không phải yếu tố quyết định khoái cảm của nữ giới.

Ảnh minh hoạ

Vì sao quy đầu được nhắc đến nhiều trong "chuyện ấy"?

Trong quá trình làm "chuyện ấy", phần tiếp xúc đầu tiên khi thâm nhập chính là quy đầu. Đây là phần có hình dạng tròn, nhô ra và tạo cảm giác "mở rộng" nhẹ ở cửa âm đạo. Nếu quy đầu có chu vi lớn hơn, cảm giác đầy ở 1/3 ngoài âm đạo, nơi tập trung nhiều dây thần kinh nhạy cảm, có thể rõ ràng hơn.

Một số nghiên cứu cho thấy chu vi dương vật tạo kích thích đáng kể hơn chiều dài. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc quy đầu càng lớn thì phụ nữ càng thích.

Kích thước lớn hơn chưa chắc đã thích hơn!

Khoái cảm của nữ giới phụ thuộc nhiều vào âm vật và vùng ngoài âm đạo hơn là độ sâu bên trong. Nếu quy đầu quá lớn so với cấu trúc cơ thể bạn tình, nó thậm chí có thể gây căng tức, khó chịu hoặc đau khi làm "chuyện ấy", đặc biệt nếu màn dạo đầu chưa đủ.

Ngược lại, một quy đầu kích thước trung bình nhưng chuyển động nhịp nhàng, kiểm soát tốt tốc độ và góc độ tiếp xúc lại dễ mang đến cảm giác dễ chịu hơn.

Thực tế, các chuyên gia tình dục cho rằng não bộ mới là "trung tâm khoái cảm". Chuyên gia Tong Songzhen nhấn mạnh rằng yếu tố tâm lý và cảm xúc có vai trò cực kỳ quan trọng. Khi nữ giới cảm thấy được yêu thương, an toàn và kết nối, cơ thể sẽ tiết đủ chất bôi trơn, tăng nhạy cảm và tiếp nhận kích thích tốt hơn trong "chuyện ấy".

Nếu thiếu sự hòa hợp, dù kích thước đầu "cậu nhỏ" có lý tưởng đến đâu, trải nghiệm vẫn có thể nhạt nhòa.

Cũng có nhiều nam giới phân vân có nên can thiệp làm to quy đầu? Về vấn đề này, Tong SongZhen cho biết, kích thước quy đầu chủ yếu do di truyền. Một số phương pháp can thiệp có thể thay đổi hình dạng hoặc tăng chu vi, nhưng chuyên gia khuyến nghị phải được tư vấn tiết niệu kỹ lưỡng. Việc chạy theo kích thước vì áp lực tâm lý thường không mang lại cải thiện thực sự trong chất lượng "chuyện ấy".

Ảnh minh hoạ

Như vậy, kích thước đầu "cậu nhỏ" có ảnh hưởng nhất định đến cảm giác ma sát khi làm "chuyện ấy", nhưng không phải càng lớn càng tốt. Khoái cảm của nữ giới là kết quả của nhiều yếu tố: nhịp độ, kỹ thuật, màn dạo đầu, sự kết nối cảm xúc và sự phù hợp cơ thể.

Nói cách khác, thay vì tập trung vào kích thước, điều quan trọng hơn là sự hòa hợp và thấu hiểu trong "chuyện ấy".

Nguồn và ảnh: HK01, Sohu