Kịch Iwami Kagura, đền Izumo Taisha ở "vùng đất của các vị thần" và văn hóa trà đạo tại Nhật Bản

Bên cạnh các công trình tâm linh, Shimane còn là nơi lưu giữ Iwami Kagura - loại hình nghệ thuật biểu diễn truyền thống đã được công nhận là Di sản văn hóa của Nhật Bản.

Ngày 28/7 tại Hà Nội, Văn phòng đại diện Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản (JNTO) tại Việt Nam tổ chức Hội thảo Xúc tiến Du lịch Nhật Bản 2026 với sự tham gia của đại diện tỉnh Shizuoka, tỉnh Shimane, Cơ quan Xúc tiến du lịch khu vực San'in cùng đông đảo cơ quan báo chí, đơn vị truyền thông và các nhà sáng tạo nội dung du lịch tại Việt Nam.

Sự kiện nhằm cập nhật những xu hướng mới nhất của thị trường khách Việt đến Nhật Bản, giới thiệu chiến dịch quảng bá du lịch Nhật Bản năm 2026, đồng thời quảng bá những điểm đến giàu bản sắc tại các địa phương, góp phần mở rộng lựa chọn của du khách Việt thay vì chỉ tập trung vào các tuyến du lịch truyền thống.

Theo JNTO, Việt Nam tiếp tục là một trong những thị trường gửi khách quan trọng của du lịch Nhật Bản. Năm 2025, Nhật Bản đón 678.500 lượt khách Việt Nam, tăng 109,2% so với năm 2024 và là năm thứ ba liên tiếp lập kỷ lục về lượng khách. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2026, đã có 396.500 lượt khách Việt đến Nhật Bản, tăng 8,7% so với cùng kỳ năm trước.

Bà Matsumoto Fumi - Trưởng đại diện JNTO tại Việt Nam.

Hiện nay, phần lớn du khách Việt vẫn lựa chọn "Cung đường Vàng" với các điểm đến quen thuộc như Tokyo, Kyoto và Osaka. Tuy nhiên, JNTO cho rằng mỗi vùng miền của Nhật Bản đều sở hữu những giá trị riêng về thiên nhiên, văn hóa, lịch sử và ẩm thực mang đến những trải nghiệm khác biệt mà du khách khó có thể tìm thấy ở nơi khác.

Trong khuôn khổ hội thảo, JNTO đã giới thiệu chiến dịch quảng bá du lịch Nhật Bản năm 2026 dành cho thị trường Việt Nam với chủ đề "Nhật Bản: Vẻ đẹp vô tận, Đi để trở về" (Japan: Infinite Charms - Go to Return).

Theo JNTO, thông điệp này gửi gắm mong muốn mỗi chuyến đi đến Nhật Bản đều mở ra những khám phá mới về cảnh sắc, văn hóa, lịch sử, con người và ẩm thực. Càng đi nhiều, du khách càng có cơ hội trải nghiệm những điều mới mẻ, thậm chí khám phá những phiên bản mới của chính mình, để rồi luôn muốn quay trở lại đất nước mặt trời mọc thêm nhiều lần nữa.

Bà Matsumoto Fumi, Trưởng đại diện JNTO tại Việt Nam, cho biết mặc dù Nhật Bản ngày càng được người dân Việt Nam yêu thích nhưng phần lớn du khách vẫn tập trung vào "Cung đường Vàng".

"Chúng tôi hy vọng trong thời gian tới sẽ có thêm nhiều du khách lựa chọn ghé thăm các vùng địa phương của Nhật Bản. Vấn đề không phải các địa phương thiếu sức hấp dẫn mà là những nét hấp dẫn đó chưa được biết đến đầy đủ", bà nói.

Đền Izumo Taisha.

Một trong những điểm đến được giới thiệu tại hội thảo là tỉnh Shimane và khu vực San'in - nơi được xem là cái nôi của nhiều truyền thuyết trong văn hóa Nhật Bản. Nằm bên bờ Biển Nhật Bản, khu vực này sở hữu cảnh quan thiên nhiên đa dạng cùng bề dày lịch sử, văn hóa lâu đời và có kết nối giao thông thuận tiện từ vùng Kansai cũng như Tokyo.

Theo đại diện địa phương, Shimane được mệnh danh là "Vùng đất của các vị thần" nhờ gắn liền với nhiều thần thoại nổi tiếng của Nhật Bản. Nơi đây vẫn bảo tồn nhiều giá trị văn hóa truyền thống, từ các ngôi đền cổ, lễ hội, nghệ thuật biểu diễn đến ẩm thực và suối nước nóng, mang đến cho du khách những trải nghiệm đậm chất bản địa.

Điểm đến nổi bật nhất của tỉnh là đền Izumo Taisha, một trong những ngôi đền Thần đạo quan trọng và lâu đời nhất Nhật Bản. Sảnh chính của ngôi đền cao khoảng 24 m, được xem là một trong những công trình đền thờ đồ sộ nhất cả nước. Không chỉ nổi tiếng bởi kiến trúc cổ kính, Izumo Taisha còn được người Nhật tin là ngôi đền linh thiêng mang đến nhân duyên tốt đẹp. Theo truyền thuyết, vào một thời điểm cố định hằng năm, các vị thần từ khắp Nhật Bản sẽ hội tụ tại Izumo để quyết định những mối lương duyên của con người trong năm tới. Chính vì vậy, nơi đây thu hút đông đảo du khách và người hành hương đến cầu may mắn, tình duyên và hạnh phúc.

Iwami Kagura - loại hình nghệ thuật biểu diễn truyền thống đã được công nhận là Di sản văn hóa của Nhật Bản.

Bên cạnh các công trình tâm linh, Shimane còn là nơi lưu giữ Iwami Kagura - loại hình nghệ thuật biểu diễn truyền thống đã được công nhận là Di sản văn hóa của Nhật Bản. Ban đầu, đây là điệu múa nghi lễ được dâng lên các vị thần trong những dịp tế lễ, sau đó dần phát triển thành một loại hình sân khấu dân gian đặc sắc.

Các tiết mục Iwami Kagura gây ấn tượng bởi trang phục rực rỡ, mặt nạ thủ công tinh xảo, tiếng trống và sáo dồn dập cùng những màn biểu diễn mạnh mẽ, giàu năng lượng. Nội dung các vở diễn chủ yếu tái hiện những câu chuyện trong thần thoại Nhật Bản, nổi bật nhất là vở Orochi kể về cuộc chiến tiêu diệt con rắn tám đầu huyền thoại. Đến nay, Iwami Kagura không chỉ được gìn giữ như một di sản văn hóa mà còn trở thành trải nghiệm đặc sắc, giúp du khách hiểu thêm về tín ngưỡng và đời sống tinh thần của người dân địa phương.

Ngoài ra, khu vực San'in còn hấp dẫn du khách với những khu vườn Nhật truyền thống, suối nước nóng, rượu sake, thịt bò Wagyu, cua Matsuba cùng nhiều hoạt động khám phá thiên nhiên theo bốn mùa.

Nghệ nhân đến từ Shizuoka thực hành pha trà tươi.

Với tỉnh Shizuoka, đại diện cho biết địa phương này sở hữu nhiều lợi thế về cảnh quan với tầm nhìn hướng ra núi Phú Sĩ, văn hóa trà đạo, các khu suối nước nóng và nguồn hải sản phong phú.

Đặc biệt, từ tháng 4/2026, đường bay thẳng kết nối Hà Nội với Shizuoka chính thức được khai thác, góp phần rút ngắn thời gian di chuyển và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho du khách Việt.

Bên cạnh tham quan thắng cảnh, Shizuoka đang đẩy mạnh các sản phẩm du lịch trải nghiệm như thưởng trà tại các đồi chè, giao lưu với nông dân địa phương hay kết hợp thưởng trà cùng ẩm thực bản địa. Địa phương kỳ vọng sẽ trở thành lựa chọn mới bên cạnh các hành trình truyền thống, mang đến cho du khách những trải nghiệm sâu sắc hơn về thiên nhiên, văn hóa và con người Nhật Bản.



