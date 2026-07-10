Kia Syros bản điện 'giá rẻ' lộ thông số: Chạy tới 520km/sạc, có thể bảo hành pin trọn đời

Mẫu xe điện cỡ nhỏ sắp ra mắt của Kia vừa rò rỉ thông số ấn tượng với phạm vi di chuyển vượt trội. Thông tin đồn đoán còn cho rằng xe được bảo hành pin tới 15 năm hoặc trọn đời.

Trước thềm ra mắt dự kiến tại thị trường Ấn Độ, những thông số kỹ thuật cốt lõi của mẫu xe điện Kia Syros EV vừa được hé lộ trên các nền tảng trực tuyến.

Dù Kia Ấn Độ chưa chính thức xác nhận các thông tin trên, những dữ liệu này hoàn toàn trùng khớp với định hướng chiến lược và dải sản phẩm xe điện hiện tại của hãng. Khi trình làng, Syros EV sẽ là mẫu SUV thuần điện nhỏ nhất của Kia tại quốc gia tỷ dân, được định vị dưới phân khúc của Carens Clavis EV nhưng chia sẻ chung phần lớn công nghệ hệ truyền động.

Kia Syros sẽ có thêm bản thuần điện. Ảnh dựng đồ họa: AP

Theo nguồn tin lan truyền trên mạng xã hội, Kia Syros EV dự kiến mang đến hai tùy chọn dung lượng pin bao gồm 42 kWh và 51,4 kWh. Các thông số này tương đồng với cấu hình pin đang được áp dụng trên Hyundai Creta EV và Kia Carens Clavis EV.

Dẫu vậy, nhờ ưu thế về kích thước nhỏ gọn cùng trọng lượng tối ưu hơn hai người đàn anh, Syros EV hứa hẹn sẽ tối ưu hóa hiệu suất năng lượng để đạt được quãng đường di chuyển vượt trội. Số liệu rò rỉ cho thấy phiên bản pin 42 kWh có thể di chuyển quãng đường tối đa 443 km sau một lần sạc, trong khi phiên bản pin 51,4 kWh nâng con số này lên tới 520 km.

Nếu các thông số này chính xác, Syros EV sẽ trở thành một trong những mẫu SUV điện có tầm vận hành ấn tượng nhất phân khúc.

Kia Syros điện được bắt gặp trên đường thử. Ảnh: Rushlane

Bên cạnh khả năng di chuyển, chính sách hậu mãi được hé lộ của tân binh nhà Kia cũng thu hút sự chú ý lớn từ dư luận. Nguồn tin cho biết Kia đang lên kế hoạch triển khai gói bảo hành pin lên tới 15 năm hoặc bảo hành trọn đời. Đây được xem là một trong những chương trình cam kết chất lượng pin toàn diện và dài hạn nhất từng xuất hiện tại thị trường Ấn Độ.

Đi kèm với đó, dòng xe mới dự kiến áp dụng chính sách bảo hành tiêu chuẩn 3 năm cho thân xe, hỗ trợ gia hạn lên đến 7 năm hoặc 160.000 km, kết hợp chương trình cam kết thu mua lại nhằm bảo đảm giá trị bán lại và giảm thiểu tâm lý lo ngại của người tiêu dùng về xe điện. Do hãng chưa đưa ra thông báo chính thức, các điều khoản và điều kiện áp dụng chi tiết vẫn cần phải chờ đợi thêm.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Kia Ấn Độ vừa tung những hình ảnh úp mở về các dòng xe hybrid và xe thuần điện sắp ra mắt, khẳng định chiến lược phủ sóng xe xanh tại thị trường này. Nhiều khả năng Syros EV sẽ là một trong những sản phẩm tiếp theo được trình làng bên cạnh Sorento Hybrid.

Ngoài các thông số về pin, mẫu SUV điện tương lai dự kiến thừa hưởng loạt trang bị hiện đại từ các dòng xe Kia mới nhất, bao gồm màn hình giải trí cảm ứng kích thước lớn, công nghệ kết nối xe thông minh, hệ thống hỗ trợ lái nâng cao ADAS cấp độ 2, ghế thông gió, cửa sổ trời toàn cảnh cùng gói an toàn toàn diện.

Hiện tại, những thông số kỹ thuật này mới dừng lại ở mức độ thông tin sơ bộ và thông tin chi tiết về hiệu suất vận hành, khả năng sạc, các phiên bản cũng như giá bán chính thức sẽ được công bố khi thời điểm ra mắt đến gần.