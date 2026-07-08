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Kia Sorento xả kho tại đại lý, giảm gần 90 triệu đồng, giá thực tế nay đã có thể cạnh tranh Santa Fe, Everest

Bảo Lâm
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Mức giá của Kia Sorento 2.2D Signature FWD sau ưu đãi đã cạnh tranh hơn trước các đối thủ như Hyundai Santa Fe, Ford Everest hay Toyota Fortuner.

Theo ghi nhận, một đại lý Kia tại Hà Nội đang chào bán chiếc Sorento 2.2D Signature FWD sản xuất năm 2025 với giá 1,250 tỷ đồng, thấp hơn 89 triệu đồng so với mức niêm yết 1,339 tỷ đồng.

Nhân viên kinh doanh cho biết đây là chiếc Sorento 2.2D Signature dẫn động cầu trước, ngoại thất màu xám cuối cùng còn lại tại đại lý. Sau khi xe được bàn giao, đơn vị này sẽ chuyển sang phân phối các lô hàng mới.

Kia Sorento VIN 2025 được giảm 89 triệu đồng tại đại lý. Ảnh: Đại lý

Sau ưu đãi, giá bán của Sorento đã tiến sát nhiều đối thủ trong phân khúc SUV cỡ D. Chẳng hạn, Hyundai Santa Fe Prestige hiện được niêm yết ở mức 1,265 tỷ đồng, Ford Everest Sport 2.0L AT 4x2 màu trắng có giá 1,217 tỷ đồng, còn Toyota Fortuner Legender 2.7 AT dẫn động một cầu được bán với giá 1,290 tỷ đồng.

Kia Sorento 2.2D Signature FWD sử dụng động cơ diesel Smartstream 2.2L tăng áp, sản sinh công suất tối đa 198 mã lực và mô-men xoắn cực đại 440 Nm. Đi kèm là hộp số ly hợp kép 8 cấp (8DCT), truyền sức mạnh tới cầu trước.

Sorento 2.2D Signature FWD sử dụng động cơ diesel 2.2L. Ảnh: Đại lý

Mẫu SUV này có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.815 x 1.900 x 1.700 mm, chiều dài cơ sở đạt 2.815 mm, khoảng sáng gầm 176 mm và cấu hình 7 chỗ ngồi.

Danh sách trang bị trên bản Signature FWD gồm hệ thống đèn LED, bộ mâm hợp kim 20 inch, cửa sổ trời toàn cảnh, cốp điện thông minh, ghế bọc da Nappa, ghế trước chỉnh điện tích hợp nhớ vị trí ghế lái, cụm màn hình kép 12,3 inch, điều hòa tự động hai vùng độc lập, sạc không dây và dàn âm thanh Bose.

Nội thất nổi bật với cụm màn hình cong kép 12,3 inch. Ảnh: Đại lý

Về công nghệ an toàn, phiên bản này được tích hợp gói hỗ trợ lái nâng cao ADAS với các tính năng như hỗ trợ tránh va chạm phía trước, hỗ trợ giữ làn và bám làn đường, ga tự động thích ứng, cảnh báo điểm mù hiển thị trên bảng đồng hồ, hỗ trợ tránh va chạm điểm mù, hỗ trợ phanh khi lùi, camera 360 độ cùng 6 túi khí.

Phiên bản cao cấp được trang bị nhiều tính năng hỗ trợ lái ADAS. Ảnh: Đại lý

Việc nhiều đại lý triển khai chương trình xả kho đối với các xe VIN 2025 là diễn biến khá phổ biến trong giai đoạn giữa năm nhằm giải phóng lượng xe tồn. Mức ưu đãi gần 90 triệu đồng giúp Kia Sorento 2.2D Signature FWD có giá bán tiệm cận nhiều mẫu SUV cỡ D trên thị trường, qua đó mang đến thêm lựa chọn cho nhóm khách hàng đang tìm kiếm một mẫu xe trong tầm giá khoảng 1,2-1,3 tỷ đồng.

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