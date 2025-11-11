Khuyên bạn trồng ngay 3 loại cây này: Hút tiền như nam châm, kéo tài lộc vào nhà không đếm xuể còn dễ chăm sóc

Cây trầu bà

Trầu bà, còn có tên gọi khác như vạn niên thanh leo, hoàng kim, thạch cam tử, hoàng tam điệp là cây leo thân mềm có thể dài trên 10m. Lá cây hình bầu dục hoặc trứng thuôn dài, xanh tươi với những vệt vàng không đều đặc trưng, tạo điểm nhấn trang trí bắt mắt.

Trong phong thủy, cây trầu bà tượng trưng cho sự thịnh vượng, may mắn và phát triển không ngừng nhờ sức sống mãnh liệt. Loại cây này có hình dáng mềm mại, uyển chuyển, biểu thị sự vươn lên không ngừng trong sự nghiệp và bảo vệ hạnh phúc gia đình.

Đây cũng là loại cây lọc khí hiệu quả, có khả năng hấp thụ chất độc hại trong không khí, bức xạ điện tử… Trồng cây trầu bà còn giúp gia chủ thư giãn giảm stress, giúp không khí trong nhà thoáng đãng, trong lành hơn.

Trầu bà dễ chăm sóc, có thể sống tốt trong khí hậu nhiệt đới, ưa nước và bóng râm, không chịu được nắng gắt. Gia chủ có thể đặt trầu bà ở bàn làm việc, lối vào hoặc góc nhà để thu hút may mắn và giữ lại năng lượng tích cực. Người trồng cần lưu ý khi giâm cành hoặc cắt tỉa phải đeo găng tay, tránh để trẻ nhỏ tiếp xúc trực tiếp.

Cây Lan Ý

Cây Lan Ý là một loại cây thân thảo có nguồn gốc từ vùng nhiệt đới, còn có tên gọi khác là Bạch Môn, Huệ hoà bình. Loại cây này có chiều cao phổ biến từ 30cm đến 100cm, mọc thành bụi với cuống lá mọc từ gốc, dáng mảnh nhưng vươn cao. Lá cây hình bầu dục, nhọn ở đầu, màu xanh đậm và bóng mượt. Lan Ý có khả năng sinh trưởng mạnh mẽ, sống trong nhiều môi trường khác nhau nên tương đối dễ trồng.

Loại cây này có khả năng lọc không khí mạnh mẽ, hấp thụ bức xạ từ tivi, điện thoại, máy tính,... vừa giúp tăng tính thẩm mỹ vừa cải thiện chất lượng không khí trong nhà.

Theo phong thuỷ, trồng Lan Ý giúp điều hòa cảm xúc, xua tan căng thẳng và giảm năng lượng tiêu cực, mang lại yên ấm cho gia đình. Với đặc điểm dễ trồng và sức sống mạnh mẽ, cây Lan Ý còn là biểu tượng cho ý chí phấn đấu, phát triển không ngừng, giúp gia chủ vượt qua mọi thử thách, thăng tiến trong sự nghiệp.

Khi trồng cây Lan Ý cần lưu ý chỉ cần tưới một lượng nước vừa đủ và cho cây phơi nắng buổi sáng ít nhất 1 lần/tuần không nên tưới thường xuyên.

Cây thiết mộc lan

Thiết mộc lan là cây cảnh thân gỗ, còn có tên gọi khác là phát tài khúc, phất dụ thơm. Lá của thiết mộc lan có màu xanh, bóng mượt và dài. Phần giữa của lá có sọc rộng màu vàng rất đặc trưng. Điểm độc đáo của thiết mộc lan là khi bị cắt ngang, chồi non sẽ mọc nhiều xung quanh vị trí cắt.

Loại cây này có thể sinh trưởng tốt cả trong môi trường thiếu sáng, được biết đến với khả năng lọc không khí, loại bỏ các chất độc hại trong không khí giúp cải thiện sức khoẻ của gia chủ.

Trong phong thủy, thiết mộc lan được cho là mang đến may mắn cho người trồng về tài lộc và tiền bạc. Cây có khả năng sinh trưởng mạnh mẽ, tượng trưng cho sự phát triển không ngừng và tài lộc nảy nở. Cây nở hoa cũng là chỉ dấu cho thấy tiền tài đang đến. Với những đặc điểm này, thiết mộc lan thường được đặt trong phòng khách, văn phòng hoặc cửa hàng kinh doanh, nhưng cần lưu ý không để cây trong phòng ngủ.

Khi trồng thiết mộc lan, gia chủ nên tưới nước cho cây vào sáng sớm hoặc chiều muộn khi trời không còn nắng. Loại cây này không cần tưới nước hàng ngày nhưng cần chú ý lượng nước vừa đủ và đất phải tơi xốp, bổ sung phân bón cho cây luôn xanh tốt.

