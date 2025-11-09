4 loại cây mọi ngôi nhà nên có

Tác giả của cuốn How to Make Your Houseplants Love You (Cách Khiến Cây Cảnh Trong Nhà Yêu Bạn) và người dẫn chương trình BBC Gardeners’ World Live, Joe Bagley, đã tiết lộ bốn loại cây mà mọi ngôi nhà nên có để tăng cường cảm giác hạnh phúc và cân bằng, trong đó lô hội (Aloe Vera) đứng đầu danh sách. Ông cho biết không chỉ dễ chăm sóc, lô hội còn có khả năng cung cấp oxy mạnh mẽ, giúp cải thiện giấc ngủ và khả năng tập trung.

Tiếp theo, Joe cho rằng hoa nhài trong nhà (Indoor Jasmine) có thể nở trong nhiều tháng liền, tỏa ra hương thơm ngọt ngào giúp thư giãn và trị liệu, trong khi cây cao su (Rubber Tree) cảnh đã được nhiều nghiên cứu nhắc đến vì khả năng thanh lọc không khí. Cây ngũ gia bì (Umbrella Tree) lại được xem là loại cây lý tưởng nhất cho những người làm việc tại nhà, bởi nó được cho là giúp giảm căng thẳng và tăng năng suất.

Tổ chức Plants and Flowers Foundation Holland đã hợp tác với Joe nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng của cây xanh trong nhà đối với sức khỏe tinh thần, đặc biệt là trong mùa thu và mùa đông.

Thương hiệu này cũng đã thực hiện một khảo sát với 2.000 người trưởng thành, cho thấy trung bình mỗi người chỉ có bốn chậu cây trong nhà.

Lợi ích của việc trồng cây xanh trong nhà

Chia sẻ về chủ đề này, Joe nói: “Thật đáng lo khi hàng triệu người đang bỏ lỡ ‘liều vitamin xanh’ hằng ngày – lợi ích tuyệt vời mà cây cảnh trong nhà mang lại cho sức khỏe tinh thần.”

Trồng cây xanh trong nhà có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

“Cây cảnh không chỉ để trang trí – chúng giúp giảm căng thẳng, cải thiện chất lượng không khí và thậm chí hỗ trợ giấc ngủ tốt hơn. Việc mang mảng xanh vào không gian sống là một cách đơn giản để duy trì sự kết nối với thiên nhiên, đặc biệt trong những tháng mùa đông u ám.”

Nghiên cứu cũng cho thấy 41% người cảm thấy buồn vì trời tối sớm hơn vào tháng 10. Trong khi đó, 52% đồng ý rằng cây trong nhà giúp cải thiện sức khỏe tinh thần, con số này tăng lên 64% đối với thế hệ Millennials.

Ngoài ra, 43% cho biết họ cảm thấy cần có cây cối bao quanh mình trong những tháng lạnh và tối hơn, với hơn một nửa (53%) nói rằng điều này giúp mang thiên nhiên vào không gian sống khi trời lạnh bên ngoài. 49% cũng chia sẻ rằng cây cảnh giúp cải thiện tâm trạng của họ vào mùa thu và mùa đông.

Những người có cây thật trong nhà cho biết chúng giúp cải thiện chất lượng không khí (50%), mang lại cảm giác thư giãn khi nhìn vào (45%), và khiến không gian sống tràn đầy sức sống hơn (39%). Theo số liệu từ OnePoll, phòng khách, nhà bếp và hành lang là những nơi lý tưởng nhất trong nhà để đặt cây.

Chuyên gia thực vật Monique Kemperman từ Plants and Flowers Foundation Holland bổ sung: “Khi ngày ngắn hơn trong mùa đông, nhiều người cảm thấy rõ tác động của việc thiếu ánh sáng – từ giảm năng lượng đến thay đổi tâm trạng. Ở gần cây cối có thể là một cách hiệu quả để chống lại điều đó.”

“Cây mang đến màu sắc, sức sống và cảm giác bình yên cho ngôi nhà, giúp mọi người cảm thấy cân bằng và kết nối hơn trong những tháng lạnh giá.”