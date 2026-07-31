Khu trục hạm Type 052D Trung Quốc bất lực, USV Mỹ lượn sát sườn

Một tàu mặt nước không người lái (USV) Lightfish của Hải quân Mỹ đã tiến sát một khu trục hạm Type 052D Trung Quốc ở khu vực Luzon.

Một đoạn video vừa xuất hiện cho thấy tàu mặt nước không người lái (USV) của Hải quân Mỹ của đang theo dõi sát sao một khu trục hạm Type 052D của Hải quân Trung Quốc ở khu vực gần đảo Luzon của Philippines.

USV Lightfish cỡ nhỏ của hãng Seasats (Mỹ) đã tiếp cận rất gần một tàu khu trục tên lửa dẫn đường Type 052D hiện đại của Trung Quốc (lớp “Lữ Dương III” theo phân loại của NATO) ở vùng biển cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 105km về phía Đông Bắc, thuộc vùng biển Philippines.

Theo Defense Express, sự việc này xảy ra hơn một tháng trước (vào ngày 16/6) nhưng đến nay mới được công bố.

Đoạn video quay trực tiếp từ camera của USV Lightfish cho thấy nó đã tiếp cận rất sát tàu khu trục Trung Quốc và quan sát kỹ lưỡng từng chi tiết.

Hãng tin Anh Reuters cũng đã tuyên bố về tính xác thực của video và xác định được con tàu Trung Quốc lọt vào tầm ngắm của máy bay không người lái hải quân.

Nhà sản xuất USV Lightfish là hãng Seasats cũng tuyên bố rằng, những sự cố như vậy đối với tàu mặt nước không người lái của họ không phải là hiếm trong những năm gần đây.

Ngoài tàu khu trục Type 052D, các USV hải quân của họ cũng đã va chạm với các tàu chiến của Hải quân Trung Quốc (PLA) như siêu khu trục hạm Type 055, cũng như tàu hộ vệ hạng nhẹ Type 056 và các tàu hộ vệ hạng trung thuộc Type 054.

Defense Express cho biết, tàu mặt nước không người lái Lightfish thực sự có kích thước nhỏ, nó chỉ dài 3,5m và nặng 138kg với khả năng hoạt động liên tục trên biển tới 6 tháng.

Chính vì kích thước nhỏ và khả năng đeo bám tốt như vậy nên chiếc USV Mỹ mới tiếp cận được loại khu trục hạm tối tân của Hải quân Trung Quốc có khả năng phóng tên lửa hành trình chống hạm siêu thanh YJ-20.

Mặc dù con tàu này khó có thể gây ra thiệt hại lớn đối với chiến hạm có lượng giãn nước lên tới gần 8.000 tấn, nhưng ý nghĩa của sự việc là rất nghiêm trọng, khi chiếc khu trục hạm phòng không của Trung Quốc hoàn toàn có thể bị các loại thiết bị của đối phương tiếp cận, theo dõi và thậm chí là tiêu diệt.