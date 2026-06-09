Khu nghỉ dưỡng ở Đà Nẵng khiến cụ bà mất 1 tỷ tiền đầu tư: Có siêu sao quảng cáo, thực trạng thế nào?

Từng là một trong những khu nghỉ dưỡng nổi tiếng nhất, giờ đây khu nghỉ dưỡng này có còn đón khách?

Trong phóng sự thuộc series “Bẫy 2 - Cạm bẫy từ các hợp đồng kỳ nghỉ”, VTV phản ánh câu chuyện nhiều khách hàng bỏ ra số tiền lớn để mua các gói nghỉ dưỡng dài hạn.

Trong số những nhân vật được VTV phỏng vấn, có một khách hàng 86 tuổi ở Hà Nội cho biết hợp đồng đầu tiên bà mua trị giá khoảng 1 tỷ đồng có liên quan đến CocoBay. Điều khiến nhiều người chú ý là cụ bà nhắc tới việc từng nhìn thấy hình ảnh Cristiano Ronaldo quảng cáo cho dự án. Từ mong muốn ban đầu là có nơi nghỉ dưỡng cho gia đình, câu chuyện sau đó được đặt trong bối cảnh rộng hơn về các hợp đồng kỳ nghỉ và những kỳ vọng của khách hàng khi xuống tiền.

Vậy hiện tại, CocoBay hoạt động ra sao?

Ảnh chụp từ phóng sự của VTV

Từng được quảng bá như “thành phố giải trí” ven biển Đà Nẵng

CocoBay Đà Nẵng là tên thương mại của dự án Khu nghỉ dưỡng và nhà ở cao cấp The Empire, nằm trên tuyến đường ven biển kết nối Đà Nẵng – Hội An. Theo nhiều thông tin từng được công bố, dự án do Công ty CP Đầu tư phát triển và Xây dựng Thành Đô làm chủ đầu tư, được giới thiệu với tổng vốn đầu tư khoảng 11.000 tỷ đồng.

Thời điểm ra mắt, CocoBay không chỉ được quảng bá như một nơi lưu trú. Dự án được định vị là tổ hợp du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí quy mô lớn, nơi du khách có thể nghỉ dưỡng, ăn uống, vui chơi, tham gia các sự kiện và kết nối thuận tiện tới các điểm du lịch nổi tiếng của Đà Nẵng – Hội An.

Ảnh CocoBayoBay

Những tiện ích từng được nhắc tới tại CocoBay gồm tuyến phố đi bộ, quảng trường du lịch, sân khấu biểu diễn trong nhà và ngoài trời, beach club, nhà hàng, khách sạn boutique, condotel cùng nhiều dịch vụ ẩm thực – giải trí khác. Với cách quảng bá này, CocoBay từng được kỳ vọng trở thành một “thành phố giải trí” mới bên bờ biển Đà Nẵng.

Năm 2017, dự án càng gây chú ý khi hình ảnh Cristiano Ronaldo xuất hiện trong chiến dịch truyền thông. Việc một siêu sao bóng đá hàng đầu thế giới quảng bá cho dự án khiến CocoBay trở thành cái tên nổi bật giữa làn sóng các dự án nghỉ dưỡng, condotel và sản phẩm kỳ nghỉ dài hạn đang phát triển mạnh tại Việt Nam thời điểm đó.

Không chỉ dừng ở các thông tin giới thiệu, trong giai đoạn đầu, một số hạng mục và hoạt động tại CocoBay từng được đưa vào truyền thông, giới thiệu tới du khách. Chuỗi khách sạn boutique, các chương trình lưu trú, hoạt động kích cầu, sự kiện âm nhạc – giải trí và không gian ẩm thực từng góp phần tạo nên hình ảnh một điểm đến mới mẻ tại Đà Nẵng.

Một số hoạt động từng được quảng bá theo hướng thu hút du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng, vui chơi và khám phá tổ hợp. CocoBay cũng từng gắn với các sự kiện giải trí, lễ hội âm nhạc và dịch vụ du lịch kết nối, tạo cảm giác đây không chỉ là một dự án bất động sản nghỉ dưỡng mà còn là sản phẩm du lịch có thể khai thác thực tế.

Những tiện ích, dịch vụ về CocoBay từng được quảng cáo cho du khách (Ảnh tổng hợp)

Tuy nhiên, không phải toàn bộ những tiện ích từng được quảng bá đều vận hành trọn vẹn như kỳ vọng ban đầu. Một số hạng mục từng được giới thiệu hoặc đưa vào khai thác, nhưng về tổng thể, CocoBay sau đó không còn giữ được nhịp phát triển sôi động như giai đoạn đầu, hiện hoàn toàn đóng cửa.

Theo ghi nhận của một số cơ quan báo chí như Tuổi Trẻ, Dân trí, Thanh Niên, CocoBay hiện chưa trở lại với hình ảnh sôi động như thời kỳ được quảng bá. Nhiều hạng mục của dự án từng được ghi nhận trong tình trạng dang dở, vắng vẻ hoặc chưa khai thác đồng bộ.

Hình ảnh được cập nhật tại CocoBay năm 2024 (Ảnh Tạp chí Vietnam Finance)

Một số khu vực khác (Ảnh Châu Thư/VTC News)

Du khách đến Đà Nẵng hiện có thể tham khảo những tổ hợp nào?

Đà Nẵng hiện vẫn là một trong những trung tâm du lịch lớn của miền Trung. Thành phố có nhiều tổ hợp nghỉ dưỡng, vui chơi và giải trí đang vận hành rõ ràng, phù hợp với nhiều nhóm du khách khác nhau.

Một trong những lựa chọn quen thuộc nhất là Sun World Ba Na Hills. Đây là tổ hợp du lịch – giải trí nổi tiếng với hệ thống cáp treo, Cầu Vàng, làng Pháp, Fantasy Park, vườn hoa, nhà hàng và các chương trình biểu diễn theo mùa. Với du khách lần đầu đến Đà Nẵng, gia đình có trẻ nhỏ hoặc nhóm khách muốn dành trọn một ngày để tham quan, Bà Nà Hills vẫn là điểm đến dễ đưa vào lịch trình.

Ảnh Sun World

Ở khu vực vịnh Đà Nẵng, Da Nang Mikazuki Japanese Resorts & Spa là tổ hợp nghỉ dưỡng – giải trí phong cách Nhật Bản được nhiều gia đình lựa chọn. Khu này nổi bật với công viên nước trong nhà và ngoài trời, không gian lưu trú, dịch vụ onsen, spa, ẩm thực và các trải nghiệm mang màu sắc Nhật Bản. Với lợi thế có nhiều tiện ích trong cùng một khuôn viên, Mikazuki phù hợp với nhóm khách muốn vừa nghỉ dưỡng vừa vui chơi mà không cần di chuyển quá nhiều.

Nếu muốn tìm trải nghiệm thiên nhiên, tắm khoáng và thư giãn, du khách có thể tham khảo Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài. Nằm ở khu vực Hòa Vang, điểm đến này phù hợp cho chuyến đi trong ngày hoặc nghỉ ngắn 2 ngày 1 đêm, với các dịch vụ tắm khoáng, công viên nước, khu vui chơi, nhà hàng và không gian sinh thái.

Với những ai muốn vui chơi trong trung tâm thành phố vào buổi tối, Da Nang Downtown, tiền thân là Asia Park, là lựa chọn thuận tiện. Khu này có vòng quay Sun Wheel, các trò chơi giải trí, không gian dạo chơi và ăn uống, phù hợp với nhóm bạn, gia đình hoặc du khách không muốn di chuyển xa sau một ngày tham quan.