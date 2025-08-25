Mới đây, trên trang facebook chính thức của mình, khu du lịch Đại Nam công bố hàng loạt chương trình khuyến mãi và giải trí kéo dài trong 4 ngày (30/8-2/9) để chào mừng Đại lễ kỷ niệm 80 Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Cụ thể, khu du lịch công bố các khuyến mãi đặc biệt bao gồm:

- Miễn phí vé cổng tham quan

- Ưu đãi vé vườn thú mở: Trẻ em chỉ 50.000 đồng

- Ưu đãi vé biển: Trẻ em chỉ 50.000 đồng

- Đặt phòng khách sạn tặng vé biển/vườn thú

- Đặt villa Đại Nam tặng vé biển + vườn thú

- Combo biển + vườn thú (200.000 đồng) và các combo trò chơi (120k-200k) áp dụng vào 2 ngày 30-31/8/2025.

Song song với khuyến mãi, khu du lịch Đại Nam cũng tổ chức các chương trình vui chơi giải trí xuyên suốt 4 ngày.

Cụ thể Hội chợ Ẩm thực - Tết Độc lập được tổ chức tại Phố đi bộ Đại Nam từ 31/8 đến 2/9/2025, với hơn 100 món ngon đậm chất quê hương được chọn tuyển từ 3 vùng miền. Không gian ẩm thực và không gian chợ quê hoà quyện, tạo nên những trải nghiệm thưởng thức ấm áp và khó quên dành cho quý du khách.

Cùng với đó, Đại Nam tổ chức các buổi biểu diễn xiếc - ảo thuật - ca nhạc đặc biệt tại Cổng Khu Trò chơi từ 31/8 đến 2/9/2025. Trong đó có nhiều nội dung hấp dẫn như xiếc tạp kỹ, ảo thuật, xiếc kungfu, xiếc thăng bằng, múa lửa nghệ thuật, DJ, ca nhạc và MC hoạt náo sôi động.

Tại sân khấu biển Đại Nam và sân khấu khu trò chơi, các chương trình âm nhạc EDM & DANCE - DJ Party được diễn ra xuyên suốt trong 4 ngày, từ 30/8 -2/9/2025. Thời gian cụ thể của các buổi biểu diễn là 12-14h mỗi ngày tại Sân khấu Biển Đại Nam. 08h30 đến 11h00 mỗi ngày tại sân khấu khu trò chơi.

Trong dịp lễ này, khu vui chơi của vợ chồng bà Phương Hằng tổ chức biểu diễn flyboard - bay ván nước trên không tại Biển Đại Nam trong 4 ngày lễ. Du khách sẽ được trải nghiệm được các vận động viên nâng mình lên cao và ngắm Biển Đại Nam từ độ cao 15 đến 20m.

Xuyên suốt 4 ngày lễ, du khách đến khu vui chơi này có thể xem biểu diễn đua chó Greyhound siêu vui nhộn tại khu vườn thú Đại Nam. Mỗi ngày 2 suất diễn sẽ diễn ra vào lúc 10h và 14h. Song với đó còn có các hoạt động như chụp hình cùng các rối thú Mascot, chinh phục trò chơi mới - thảm trượt cầu vồng với giá vé chỉ 100.000 đồng mà không giới hạn số lần.

Đây không phải là lần đầu tiên trong năm khu du lịch này có những chương trình ưu đãi lớn như vậy. Trước đó, dịp lễ 30/4, địa điểm vui chơi này cũng tung loạt chương trình giảm giá hấp dẫn.

Khu du lịch Đại Nam thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Đại Nam, do ông Huỳnh Uy Dũng, chồng bà Phương Hằng sáng lập. Dự án được xây dựng từ năm 1999 với tổng kinh phí đầu tư lên đến 6.000 tỷ đồng. Chính thức mở cửa vào ngày 11/9/2008, Đại Nam nhanh chóng trở thành một trong những điểm tham quan nổi bật nhất cả nước, thu hút hàng triệu lượt khách mỗi năm.

﻿Ngày 24/9/2024, bà Nguyễn Phương Hằng được phân công trở lại đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc thứ nhất Công ty Cổ phần Đại Nam, kiêm Tổng Giám đốc Điều hành KDL Đại Nam.

Khu du lịch Đại Nam có tổng diện tích lên đến 450ha, hội tụ đầy đủ các yếu tố tự nhiên như biển, hồ, sông, núi và các tường thành. Điểm nhấn quan trọng nhất là đền thờ Đại Nam, còn được biết đến với tên gọi Kim Điện, cùng với dãy núi Bảo Sơn.

Ngoài ra, khu du lịch còn sở hữu nhiều công trình nổi bật khác như vườn thú mở, biển nhân tạo và khu vui chơi giải trí. Với diện tích lên đến 50ha, khu vui chơi giải trí Đại Nam tổng hợp được hầu hết tất cả các trò chơi từ mọi cấp độ.

