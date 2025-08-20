Từ mặt đất lên tận trời, hãng xe của tỷ phú Trung Quốc phóng cả vệ tinh, làm taxi bay

Từ mặt đất lên không gian

Vào ngày 9/8, GeeSpace đã thu hút sự chú ý của truyền thông toàn cầu khi phóng thành công 11 vệ tinh GEESATCOM từ ngoài khơi tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Vụ phóng này đã nâng tổng số vệ tinh của họ lên 41 và GeeSpace đặt mục tiêu sẽ đạt 64 vệ tinh chỉ trong hai tháng tới. Và vào cuối năm nay, kế hoạch tham vọng sẽ là con số 72.

Mục tiêu chính của dự án là xây dựng một mạng lưới truyền thông IoT vệ tinh thương mại toàn cầu, hỗ trợ các chức năng cho xe thông minh, hàng hải và nhiều ứng dụng khác. Kế hoạch này không hề "ảo tưởng" mà nằm trong chiến lược lớn của Geely - một hãng ô tô ở Hàng Châu, Trung Quốc nhằm phát triển mạng lưới 6.000 vệ tinh, với mục đích cung cấp dịch vụ liên lạc di động và tín hiệu băng thông rộng tốc độ cao trên toàn cầu.

Trong thập kỷ qua, Geely của tỷ phú Li Shufu đã "đổ" hơn 140 tỷ NDT (khoảng 20 tỷ USD) vào hoạt động nghiên cứu và phát triển công nghệ ô tô, thành lập các trung tâm nghiên cứu và thiết kế toàn cầu tại Thụy Điển, Anh, Ý và Trung Quốc, với hơn 30.000 nhân sự R&D, sở hữu gần 32.000 bằng sáng chế sáng tạo. Nhà sản xuất ô tô đến từ Trung Quốc đang ứng dụng nhiều công nghệ tiên tiến từ ngành công nghiệp hàng không, vũ trụ vào lĩnh vực lái xe tự động và hệ thống an toàn.

Và kế hoạch hỗ trợ từ vệ tinh đang giúp các dòng xe của hãng này có khả năng định vị chính xác đến từng centimet, cũng như lập bản đồ cao độ chính xác cao, tăng cường khả năng kết nối. Các chip liên lạc vệ tinh và mô-đun định vị độ chính xác cao của GeeSpace đã nhanh chóng được tích hợp vào các dòng xe của Geely Auto, Zeekr và Lynk & Co, hỗ trợ các chức năng lái xe và kết nối thông minh, nâng cao trải nghiệm và độ an toàn cho người dùng.

"Sự hội nhập sâu rộng của ngành hàng không vũ trụ, ngành công nghiệp ô tô và ngành thông tin - truyền thông đã trở thành một xu hướng tất yếu", đại diện của Geely chia sẻ. Mỗi vệ tinh được phóng ra vũ trụ là một bước tiến quan trọng trong chiến lược nhằm tạo ra một hệ sinh thái di chuyển thông minh tích hợp giữa mặt đất và không gian, tạo nên sức cạnh tranh mà ít đối thủ có thể làm được.

Đến tháng 09/2024, Geely đã phóng thành công 30 vệ tinh quỹ đạo thấp lên bề mặt Trái đất, phủ sóng 90% địa cầu với dịch vụ liên lạc 24/7. Theo kế hoạch, con số sẽ tăng lên 72 vệ tinh vào cuối 2025 và hướng tới phát triển mạng lưới 6.000 vệ tinh

Chơi lớn với taxi bay

Geely định vị mình là một công ty công nghệ sáng tạo, vượt ra khỏi giới hạn của một nhà sản xuất ô tô truyền thống.

Việc phát triển máy bay eVTOL và taxi bay cũng là một phần trong chiến lược của Geely nhằm tạo ra một "nền kinh tế di chuyển tầm thấp". Năm 2017, Geely đã mua lại Terrafugia, một công ty xe bay của Mỹ. Thương vụ này cho thấy tầm nhìn của Geely không chỉ giới hạn ở việc sản xuất ô tô mà còn mở rộng sang các giải pháp di chuyển đô thị trong tương lai, nắm bắt cơ hội để dẫn đầu cuộc đua công nghệ di chuyển trên không, một lĩnh vực được dự đoán sẽ giải quyết vấn đề tắc nghẽn giao thông ở các thành phố lớn.

Không chỉ vậy, việc thành lập công ty con Aerofugia Technology (có trụ sở tại Thành Đô, Trung Quốc) để tập trung vào việc nghiên cứu và phát triển các phương tiện cất hạ cánh thẳng đứng bằng điện (eVTOL) và máy bay không người lái (drone) cho thấy hãng xe Trung Quốc thật sự nghiêm túc trong việc mở rộng sang lĩnh vực hàng không và công nghệ di chuyển đô thị.

Năm 2023, Aerofugia Technology đã thử nghiệm thành công nguyên mẫu taxi bay eVTOL 5 chỗ ngồi mang tên AE200.

Từ một hiện tượng của ngành ô tô Trung Quốc và đến nay, Geely không chỉ là một nhà sản xuất ô tô, không phải là kẻ đến sau mà đang định nghĩa mình thành một tập đoàn công nghệ toàn cầu nằm trong top đầu về di chuyển thông minh.