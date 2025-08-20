Mới đây, CT Group nhận được sự quan tâm không nhỏ của dư luận khi doanh nghiệp này đã có đơn hàng xuất khẩu 5.000 máy bay vận tải không người lái sang Hàn Quốc. Đơn hàng này sẽ tạo tiền đề và mở rộng cơ hội cho CT Group nói riêng và các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam nói chung xuất khẩu sản phẩm sang các thị trường khó tính khác trên thế giới. Đây là một minh chứng sống động cho việc các doanh nghiệp Việt Nam đủ khả năng cạnh tranh trên sân chơi toàn cầu.

Tuy nhiên, ít ai biết, trước khi có được kết quả này, doanh nghiệp đã trải qua chặng đường 10 năm đối mặt liên tiếp những thất bại cay đắng...

Từ năm 2016, CT Group đã nhận thấy tiềm năng của ngành công nghiệp máy bay không người lái (UAV) và dấn thân vào nghiên cứu lĩnh vực này. Giữa lúc đại dịch COVID-19 bùng phát, CT Group đã hợp tác với một đơn vị nông nghiệp làm UAV về nông nghiệp lớn nhất Việt Nam lúc đó để thành lập Công ty Dr. One. Với tên gọi mang ý nghĩa "Tiến sĩ số 1" (Dr. One), khi viết liền 2 chữ lại thì chính là Drone, giấc mơ khoa học Việt Nam đầu tiên, công ty ra đời với một tham vọng lớn lao, nhưng cũng phải đối mặt với vô vàn thách thức.

Dr. One đã phải "đơn độc" trong hành trình theo đuổi R&D (nghiên cứu và phát triển) - một lĩnh vực tốn kém và đầy rủi ro. Trong khi các cổ đông khác lại muốn tập trung vào phân phối để có lợi nhuận nhanh chóng, CT Group vẫn kiên định với con đường nghiên cứu. Những mâu thuẫn nội bộ cùng với khủng hoảng kinh tế do đại dịch đã khiến Dr. One phải ngừng hoạt động.

Một sản phẩm của Dr One.

Không nản lòng, CT Group tiếp tục xoay hướng sang thị trường UAV quân sự và công nghiệp, hợp tác với một công ty UAV hàng đầu của Việt Nam, cùng nhau kiên trì theo đuổi con đường R&D. Trong hai năm 2022 và 2023, CT Group đã tài trợ cho nhóm liên kết này thâm nhập thị trường Trung Đông. Nỗ lực này cuối cùng cũng được đền đáp khi sản phẩm của họ được trình diễn trước một tư lệnh quân đội ở một quốc gia Ả Rập.

Tiếp nối thành công ban đầu, nhóm thành lập công ty CT AirUAV vào năm 2023. Tuy nhiên, thị trường Trung Đông lại là một thử thách khó nhằn. CT AirUAV liên tục thất bại do tốc độ nghiên cứu không theo kịp sự thay đổi của thị trường. Cả những người ủng hộ nhiệt tình nhất cũng dần quay lưng, buộc CT AirUAV phải tiếp tục thay đổi.

Công ty mang sản phẩm đến thị trường Trung Đông vào năm 2023.

Hai năm 2024 - 2025, CT UAV đã có thành quả, với đơn hàng xuất khẩu UAV Việt Nam sang Hàn Quốc, ra mắt hàng loạt sản phẩm "bom tấn" như máy bay không người lái chở người CT-2W1 - UAV cánh bằng.

Đây là mẫu UAV chở người cánh bằng đầu tiên tại ASEAN. UAV này có khả năng bay với vận tốc 200 km/h, chở được 5 người và thời gian bay tối đa đến 2 giờ. Thời điểm đó, CT UAV dự kiến bắt đầu sản xuất đại trà vào cuối năm 2025, đầu năm 2026.

Riêng dòng máy bay vận tải không người lái UAV do CT Group sản xuất sẽ được xuất khẩu sang Hàn Quốc, theo đơn hàng vừa ký kết hôm 12/8 là UAV vận tải hạng nặng.

Thiết bị có tải trọng từ 60 đến 300 kg, tỷ lệ nội địa hóa đạt 85%. Doanh nghiệp cũng phát triển UAV tích hợp trí tuệ nhân tạo, kết hợp công nghệ bán dẫn và hệ thống định danh địa điểm mạng lưới.

Doanh nghiệp này cho biết đang đầu tư mạnh vào lĩnh vực máy bay không người lái với 16 dòng UAV và nền kinh tế không gian cận biên (LAE - Low Altitude Economy).







