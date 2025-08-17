Tự hào Việt Nam: Dàn UAV do người Việt thiết kế, sản xuất, đã có loại xuất khẩu cho quân đội Mỹ

Ngày 16/8, tại Hà Nội, Đảng bộ Bộ KH&CN tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030.

Bên lề sự kiện, nhiều doanh nghiệp lớn như Viettel, CT Group, Vconex, Realtime Robotics Việt Nam đã giới thiệu hàng loạt sản phẩm khoa học công nghệ do người Việt thiết kế, làm chủ.

CT UAV (một thành viên CT Group), giới thiệu mô hình 1:6 của nguyên mẫu chiếc UAV điện chở khách mang tên CT-2W1. UAV chở hành khách này là dòng thiết bị bay không người lái cỡ lớn ứng dụng công nghệ eVTOL (cất cánh hạ cánh thẳng đứng bằng điện) với tỉ lệ nội địa hóa là 80% trong sản phẩm.

Mô hình 1:6 chiếc UAV điện chở khách mang tên CT-2W1.

Theo giới thiệu của đại diện CT UAV, tốc độ của CT-2W1 có thể lên tới tối đa 200km/h, khả năng chở 5 người và thời gian bay liên tục lên đến 2 tiếng. Dự kiến, CT UAV sẽ bắt đầu sản xuất vào cuối năm 2025, đầu năm 2026.

Về công năng, thiết bị bay không người lái sẽ ứng dụng trong vận chuyển hàng không đô thị . Sản phẩm sẽ trở thành mắt xích quan trọng của mạng lưới UAM (nội đô) và RAM (liên vùng) giảm tải tắc nghẽn cho hạ tầng giao thông mặt đất và kiến tạo nên một môi trường đô thị thông minh, bền vững.

Cấp cứu y tế đường không: Thiết bị sẽ vận chuyển bệnh nhân, thiết bị cấp cứu hoặc bác sĩ đến hiện trường nhanh chóng.

Du lịch trải nghiệm cao cấp: CT 2W1 mang đến trải nghiệm du lịch sang trọng, độc đáo với những chuyến bay ngắm cảnh trên cao tại các khu nghỉ dưỡng, đảo hay danh lam thắng cảnh.

Giao thông hàng không khu vực: Đây là giải pháp lý tưởng cho các chặng bay ngắn, kết nối hiệu quả các sân bay với trung tâm thành phố, hoặc các khu công nghiệp với các đô thị vệ tinh.

Giải pháp cho đô thị thông minh: Được thiết kế để tích hợp vào hệ sinh thái giao thông không người lái hiện đại, CT 2W1 có thể tự động kết nối với các bãi đáp và nhà ga UAV, tối ưu hóa sự vận hành và quản lý.

Đại diện CT UAV cho biết trong quá trình phát triển CT-2W1 cũng gặp nhiều thách thức vì là đơn vị đi tiên phong trong lĩnh vực này tại Việt Nam.

Doanh nghiệp này đặt mục tiêu sẽ tạo ra bước đột phá trong giao thông vận tải đô thị và du lịch không chỉ ở Việt Nam mà còn Đông Nam Á với các sản phẩm UAV chở khách.

Đại diện doanh nghiệp thuyết minh về sản phẩm cho các đại biểu dự Đại hội, quan khách thăm quan triển lãm. Tham khảo thêm "Cú đúp" của DN Việt Nam xuất khẩu 5.000 UAV, lãnh tin vui 100 triệu chip bán dẫn

Drone Việt từng bước bay cao và xa

Drone Hera cũng là một sản phẩm được tạo ra từ trí tuệ Việt Nam và nhận được đánh giá cao từ quốc tế, xuất hiện ở cả khu trưng bày sản phẩm hôm nay.

Hera là sản phẩm máy bay không người lái do Công ty Realtime Robotics Việt Nam (RtR), một công ty công nghệ Việt Nam, phát triển và sản xuất. Sản phẩm này được đánh giá cao với khả năng hoạt động đa địa hình, có thể gấp gọn và vận chuyển dễ dàng, và đã được xuất khẩu sang Mỹ, phục vụ cho hoạt động của quân đội.

Hera đã xuất khẩu sang thị trường vô cùng khó tính.

Thiết bị điều khiển.

Hera nhỏ gọn, có thể gắn bốn camera, gấp bỏ vừa ba lô để một người mang. Sức nâng của Hera lên đến 15kg. Thời gian bay của thiết bị là 56 phút khi không mang tải và 50 phút với tải 1kg, 16 phút với tải 15kg, phục vụ cho các lĩnh vực an ninh, quốc phòng, cứu hộ cứu nạn và công nghiệp.

Thiết bị có thể nhận dạng, theo dõi, lấy nét và chụp ảnh, quay phim với công suất thu thập dữ liệu gấp ba lần bình thường. Dòng drone này có thể bay gần một tiếng, gần như trong mọi điều kiện thời tiết, đêm hay ngày hoặc khói, mưa, bụi.

Hera là sản phẩm công nghệ “made in Vietnam” bởi 100% do các kỹ sư RtR thiết kế, chế tạo từ thân vỏ, cánh tay, bo mạch, phần mềm điều khiển... Hầu hết đội ngũ này tốt nghiệp các trường kỹ thuật trong nước.