UAV phòng cháy chữa cháy

Sáng 14/8, Diễn đàn đối thoại với doanh nghiệp về PCCC, CNCH và an ninh, an toàn và chuyển đổi số đã diễn ra tại Trung tâm hội chợ và triển lãm Sài Gòn, phường Tân Mỹ, TPHCM.

Sự kiện có sự tham gia của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, lãnh đạo Bộ Công an, Ban Giám đốc Công an TPHCM, các bộ, ban, ngành và UBND các tỉnh, thành.﻿

Triển lãm trưng bày, giới thiệu 4 nhóm sản phẩm, gồm: công nghệ, kỹ thuật, phương tiện phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; công nghệ, sản phẩm trong lĩnh vực an ninh, an toàn, tòa nhà và nhà thông minh, bãi đỗ xe thông minh; ứng dụng cho khu công nghiệp, nhà máy, công nghệ cao, tòa nhà cao cấp; các giải pháp xây dựng, quản lý tòa nhà, thành phố thông minh, trung tâm thương mại, bán lẻ, giao thông.

Sự kiện thu hút nhiều đơn vị tham gia, trong đó ﻿CT UAV (một thành viên Tập đoàn CT Group) mang đến triển lãm hai giải pháp UAV chuyên dụng cho Phòng cháy Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ.

CT Group là doanh nghiệp vừa ký kết đơn hàng xuất khẩu 5.000 UAV cho Hàn Quốc tại Seoul, Hàn Quốc.

Tại triển lãm lần này, CT Group mang đến UAV Phòng cháy CT-SURVEY COMPACT 5KG có khả năng giám sát, phát hiện sớm và cảnh báo nguy cơ cháy tại các khu vực có rủi ro cao. UAV được lập lịch bay tự động với khung giờ cố định.

Tải trọng của loại UAV phòng cháy là 3-6kg, trần bay tối đa 5.000m, tốc độ bay 10-15m/s, Cấp độ kháng gió <13.8m/s (Cấp 6).

Tiếp theo là UAV Chữa cháy HEXAROTOR FIREFIGHTING UAV cháy có thể trực tiếp tham gia hiện trường, hỗ trợ lực lượng PCCC dập lửa và cứu hộ ở những khu vực khó tiếp cận.

UAV Chữa cháy HEXAROTOR FIREFIGHTING UAV.

Tải trọng UAV chữa cháy là 60-200 kg, trần bay tối đa <3.000m, tốc độ bay 10 - 15m/s, cấp độ kháng gió <13.8m/s (Cấp 6) và Camera Zoom hybrid 4K AI 180x.

Sự kết hợp của hai dòng thiết bị này giúp rút ngắn thời gian phản hồi, tăng tốc độ ứng cứu và nâng cao hiệu quả bảo vệ cộng đồng.

﻿UAV chở người đầu tiên tại ASEAN

CT Group cũng cho biết đang đầu tư mạnh vào lĩnh vực máy bay không người lái với 16 dòng UAV và nền kinh tế không gian cận biên (LAE - Low Altitude Economy).

Bên cạnh các dòng UAV PCCC và CNCH, ﻿hồi cuối năm 2024, tại Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam, doanh nghiệp đã mang đến các sản phẩm UAV do đơn vị nghiên cứu và phát triển, đáng chú ý là mẫu Prototype tỷ lệ 1/6 của máy bay không người lái chở người CT-2W1 - UAV cánh bằng.

Đây là mẫu UAV chở người cánh bằng đầu tiên tại ASEAN. UAV này có khả năng bay với vận tốc 200 km/h, chở được 5 người và thời gian bay tối đa đến 2 giờ. Thời điểm đó, CT UAV dự kiến bắt đầu sản xuất đại trà vào cuối năm 2025, đầu năm 2026.﻿