Giá vàng SJC tăng 44 triệu đồng/lượng từ đầu năm, dự báo quan trọng ngay tuần này mà nhà đầu tư nên biết

Giá vàng miếng SJC 5 lần phá đỉnh trong tháng 8/2025

Thị trường vàng trong nước hôm nay tiếp tục thu hút sự quan tâm lớn của giới đầu tư khi giá vàng SJC lập đỉnh lịch sử mới. Các thương hiệu lớn như SJC, DOJI và Bảo Tín Minh Châu đồng loạt niêm yết giá vàng miếng ở mức cao kỷ lục, một số cửa hàng nhỏ thậm chí đã đẩy giá bán ra của vàng SJC vượt mốc 128 triệu đồng/lượng.

Không chỉ có giá vàng SJC tăng, mà giá vàng nhẫn trơn 9999 cũng liên tục biến động mạnh, xác lập các đỉnh giá mới, vượt ngưỡng 122 triệu đồng/lượng tại nhiều cửa hàng.

Tính đến 17h ngày 25/8/2025, giá vàng miếng SJC và các loại vàng nhẫn tại thị trường Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh tiếp tục được niêm yết ở mức cao.

Tại Công ty Vàng bạc đá quý SJC , giá vàng miếng được niêm yết đồng nhất trên toàn quốc ở mức 125,6 triệu đồng/lượng (mua vào) và 127,1 triệu đồng/lượng (bán ra).

Trong khi đó, tại Công ty Vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu ở Hà Nội, giá các loại vàng được niêm yết: Vàng miếng SJC là 125,6 triệu đồng/lượng (mua vào) và 127,1 triệu đồng/lượng (bán ra).

Vàng nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long tại thương hiệu này được duy trì ở mức 119,2 triệu đồng/lượng (mua vào) và 122,2 triệu đồng/lượng (bán ra).

Bảng giá vàng miếng SJC ngày hôm nay 25/8 tham khảo.

Theo thông tin trên báo Người lao động, trên thị trường, một số cửa hàng nhỏ tại TP HCM thậm chí đã đẩy giá vàng miếng SJC lên 127,5 triệu đồng/lượng mua vào và 128,3 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 300.000 đồng/lượng so với hôm qua.

Nếu tính theo mức này, giá vàng miếng SJC đã tăng 3,6 triệu đồng trong một tuần tính từ ngày 18/8 khi vàng giao dịch ở mức 124,7 triệu đồng/lượng và tăng 1,7 triệu đồng/lượng so với mức lịch sử 126,6 triệu đồng/lượng vào ngày 23/8/2025 .

Tính từ đầu năm đến nay, ở chiều bán ra, giá vàng SJC đã tăng khoảng 44 triệu đồng/lượng (từ mức 84,3 triệu đồng/lượng vào ngày 1/1/2025), tăng khoảng 52,2% .

Chỉ trong tháng 8/2025, giá vàng đã liên tục phá vỡ các kỷ lục cũ để thiết lập các mốc giá mới tới 5 lần.

Sự tăng giá đột biến này đã khiến các từ khóa như "giá vàng hôm nay", "giá vàng SJC" hay "giá vàng 9999" trở thành những cụm từ được tìm kiếm nhiều nhất trên các nền tảng trực tuyến. Các chuyên gia dự báo, xu hướng này có thể còn tiếp diễn trong bối cảnh các yếu tố vĩ mô và địa chính trị thế giới tiếp tục tạo động lực cho kim loại quý.

Dự báo giá vàng: Đà tăng kỷ lục liệu còn kéo dài?

Nhận định về xu hướng giá vàng hôm nay và trong tuần này, giới chuyên gia cho rằng kim loại quý sẽ tiếp tục bám sát diễn biến thị trường thế giới và tiềm ẩn cả cơ hội lẫn rủi ro. Đà tăng "nóng" đã đưa giá vàng SJC lập đỉnh lịch sử, song cũng đặt ra nhiều câu hỏi về sự bền vững của xu hướng này.

Theo nhiều chuyên gia, giá vàng miếng trong nước, đặc biệt là vàng SJC, có khả năng tiếp tục đà tăng và có thể sớm chạm mốc 130 triệu đồng/lượng. Nhu cầu trú ẩn an toàn và tâm lý đám đông là những yếu tố chính thúc đẩy đà tăng này. Tuy nhiên, đà tăng nóng này cũng đi kèm cảnh báo về rủi ro lớn. Mức chênh lệch giữa giá vàng SJC và giá thế giới hiện lên tới gần 20 triệu đồng/lượng. Đây chính là một rủi ro tiềm tàng có thể gây thua lỗ lớn cho nhà đầu tư nếu thị trường có những điều chỉnh mạnh.

Vàng trong nước đứng trước ngưỡng 130 triệu đồng/lượng.

Đối với giá vàng thế giới, một số chuyên gia tại Phố Wall đưa ra dự báo tích cực cho giá vàng trong tuần này. Trong cuộc khảo sát của Kitco, không có dự đoán giảm giá vàng nào được đưa ra. Cụ thể, trong số những người tham gia, 8 nhà phân tích lạc quan về vàng cho tuần tới, số còn lại nêu quan điểm trung lập. Bên cạnh đó, các nhà đầu tư bán lẻ (Main Street) cũng có chung quan điểm tích cực, với kỳ vọng giá vàng sẽ tiếp tục đà tăng trong thời gian tới.

Các nhà phân tích cho rằng, động lực chính cho giá vàng tăng mạnh đến từ việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phát tín hiệu có thể nới lỏng chính sách tiền tệ. Căng thẳng địa chính trị cũng là yếu tố hỗ trợ cho kim loại quý này. Thế nhưng, vẫn có ý kiến cho rằng thị trường đang ở thế cân bằng mong manh. Nếu Fed chỉ nới lỏng chính sách một cách chậm rãi, giới đầu tư có thể quay trở lại với đồng USD, gây áp lực lên giá vàng.

Nhìn chung, xu hướng giá vàng trong tuần này vẫn được kỳ vọng là tích cực. Tuy nhiên, nhà đầu tư nên theo dõi sát sao diễn biến giá vàng miếng SJC và vàng thế giới, đồng thời thận trọng trước những rủi ro từ mức chênh lệch giá, để đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt.











