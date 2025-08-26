Giảm giá chưa từng có: Điện thoại iPhone, tai nghe, sạc dự phòng rẻ đến khó tin

Trước dịp đại lễ 02/9, thị trường bán lẻ hàng công nghệ ghi nhận làn sóng khuyến mãi lớn cho các dòng điện thoại, phụ kiện công nghệ.

Deal độc quyền nhân dịp lễ 2/9

Từ ngày 27/8 - 02/9, khách hàng mua sắm các sản phẩm quạt cầm tay, pin dự phòng tại cửa hàng Di Động Việt 116 Thái Hà và 3A Lê Thái Tổ, Hà Nội có cơ hội nhận quà tặng hấp dẫn như túi tote, vệ sinh và dán kính cường lực cho điện thoại miễn phí…

Một số món đồ không thể thiếu trong dịp du lịch hay tham dự lễ diễu binh có giá chỉ 99 nghìn đồng. Đơn cử, quạt mini Jisulife giá giảm còn 99 nghìn đồng, quạt Jisulife 7 giá 299 nghìn đồng, pin dự phòng 9Fit Lite giá 299 nghìn đồng, pin dự phòng Baseus giá 590 nghìn đồng…

Khi khách hàng mua combo 3 - 5 quạt cầm tay và sạc dự phòng , sẽ nhận thêm voucher giảm giá đến 5%, giúp sở hữu trọn bộ sản phẩm tiện dụng cho cả gia đình trong dịp lễ, đặc biệt hữu ích khi đi chơi hay du lịch.

Săn deal công nghệ chỉ từ 29 nghìn đồng, giảm thêm đến 500 nghìn đồng khung giờ vàng.

Cũng từ ngày 30/8 - 02/9, các cửa hàng ở Hà Nội và TP.HCM, vào “Khung giờ vàng tự hào” từ 8h - 12h mỗi ngày còn được giảm thêm 500 nghìn đồng, trừ trực tiếp vào hoá đơn mua hàng.

Điện thoại, iPad giảm giá mạnh

Cũng trong dịp này, nhiều dòng điện thoại như Samsung Galaxy A06 giá chỉ từ 2,29 triệu đồng, Realmi C61 giá từ 2,49 triệu đồng, OPPO A5i giá từ 3,49 triệu đồng, Tecno Camon 30S giá từ 4,29 triệu đồng, Xiaomi Redmi Pad 2 giá chỉ từ 4,99 triệu đồng…

Ở phân khúc flagship, điện thoại Apple và Samsung cũng có đợt điều chỉnh giá hấp dẫn. Đơn cử, iPhone 16 Pro Max giá chỉ từ 29,29 triệu đồng, Galaxy S25 Ultra giá từ 24,89 triệu đồng, Galaxy S24 Ultra giá chỉ từ 20,39 triệu đồng…

Các sản phẩm tablet, MacBook cũng có giá giảm sâu, Tab S10 FE giá từ 8,49 triệu đồng, Galaxy Tab S10+ giá từ 15,99 triệu đồng, MacBook Air M2 giá từ 18,99 triệu đồng…

Ngoài ra, nhóm sản phẩm tai nghe, wearable, vòng đeo tay thông minh… Trong dịp này cũng có deal giá hời như Huawei Band 10 về giá từ 699 nghìn đồng, Xiaomi Band 10 giá từ 950 nghìn đồng, Galaxy Buds3 giá từ 2,99 triệu đồng, Airpods 4 giá từ 2,929 triệu đồng…

Điện thoại, phụ kiện như tai nghe, sạc dự phòng đang có giá tốt nhân dịp nghỉ lễ 2/9.

Nhiều phụ kiện chính hãng về giá chưa từng có

Khách hàng còn có thể săn deal phụ kiện công nghệ chính hãng trong dịp nghỉ lễ với giá sốc từ 29 nghìn đồng. Đơn cử, củ sạc Samsung giá 29 nghìn đồng, cáp sạc Anker 322 A-C giá 79 nghìn đồng, cáp Ugreen type-C to type-C giá 99 nghìn đồng, bộ sạc Acefast giá 199 nghìn đồng…

Không thể thiếu trong mùa mua sắm đại lễ, nhóm sản phẩm làm đẹp và chăm sóc sức khỏe cá nhân sẽ có mức giá bán tốt. Máy tăm nước Magic B-01 giá 99 nghìn đồng, máy tỉa lông mũi Magic giá chỉ 99 nghìn đồng, súng massage Choice DR giá 399 nghìn đồng, máy massage mini Philips giá 1,85 triệu đồng…

Đặc biệt, khách hàng có thể dễ dàng nâng cấp lên thiết bị công nghệ mới qua chính sách “Thu cũ - Đổi mới” với giá thu tốt, cơ hội được trợ giá đến 4,5 triệu đồng. Quy trình kiểm tra máy cũ của khách nhanh chóng, chỉ xét ngoại quan và cam kết không bung máy.

Bên cạnh đó, mọi khách hàng đều có thể tham gia “trả góp 30” với 0 đồng trả trước, 0% lãi suất, 0 phí ẩn.

Đây là thời điểm "vàng" để người dùng sắm sửa các thiết bị công nghệ mới hoặc nâng cấp phụ kiện với mức giá ưu đãi tốt. Tuy nhiên, các chương trình khuyến mãi có thể kết thúc sớm do số lượng có hạn, vì vậy người dùng nên theo dõi thông tin từ các hệ thống bán lẻ để không bỏ lỡ.